Les dinosaures auraient-ils pû être encore plus gros?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Les titanosaures resteront sans doute les plus gros spécimens à avoir jamais foulé la Terre. La BBC se questionne : si leur vie n'avait pas été éteinte par un astéroïde , auraient-ils pu grossir davantage en évoluant?

«Titanosaure» signifie «lézard géant», et cette espèce de dinosaures du Crétacé ne porte pas son nom pour rien. En 2001, un groupe de paléontologues a découvert une côte mesurant près de trois mètres de long à Madagascar. «Ce qui est le plus incroyable quand on travaille sur les titanosaures, ce sont leurs proportions “titanesques”», confie Kristi Curry Rogers, professeure de biologie et de géologie au Macalester College dans le Minnesota. «Mais ça les rend très compliqués à dégager. Un seul squelette peut prendre toute une saison pour l'extraire des roches.» Ils sont les derniers membres de la famille des sauropodes à avoir survécu. Mais comment sont-ils devenus si grands?

À la naissance, tous les titanosaures étaient relativement petits. «Ils sortaient d'un œuf qui mesurait plus ou moins la taille d'un ballon de football», indique Rogers. «À leur sortie, ils devaient atteindre la taille d'un chihuahua.» Ils ont ensuite atteint leur taille de géant, comme tous leurs congénères, en mangeant. Leurs ancêtres, les sauropodes –qui ont vécu pendant la période du Jurassique – n'étaient pas si petits eux-mêmes. «Évoluer en une espèce d'environ 70 à 80 tonnes, en ayant eu des ancêtres de 20 à 30 tonnes, n'a sûrement pas nécessité une évolution innovante», avance Matthew T. Carrano, paléobiologiste à la Smithsonian Institution à Washington, D.C. «Ils ont peut-être bénéficié de nouvelles sortes de nourriture, comme des fleurs, qui n'étaient pas encore présentes pendant le Jurassique.»

Des dinosaures toujours plus grands?

L'évolution de taille et de poids des dinosaures entre les différentes périodes est indéniable, mais auraient-ils pu grandir encore s'ils n'avaient pas disparu? «Nous avons connaissance de dinosaures ayant pesé plus de 70 tonnes, mais auraient-ils pu atteindre les 100? Peut-être», répond Carrano. «Mais 200 tonnes? Probablement pas. Même les baleines ne deviennent pas aussi grosses. Je pense que les sauropodes ont atteint la taille maximale pour des animaux terrestres.» Avant qu'ils ne soient exterminés, ces dinosaures ont vécu 150 millions d'années sur Terre . Selon le paléobiologiste, s'il avait été question d'évolution de taille dans le temps, les spécialistes l'auraient déjà remarqué.

Toutefois, certains paléontologues n'excluent pas l'idée d'une éventuelle évolution . Surtout lorsqu'on sait qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur le sujet. «De nouveaux titanosaures continuent d'être découverts. Nous apprenons de nouvelles choses sur ces dinosaures tous les jours», raconte Skye Walker, assistante à l'Elevation Science Institute for Natural History Exploration. «S'ils n'avaient pas été touchés par cet astéroïde, ils auraient sans doute continué leur évolution.»

Nous ne connaîtrons peut-être jamais l'état de l'évolution des dinosaures s'ils avaient survécu, mais une chose est sûre: il reste encore beaucoup de mystères à découvrir.