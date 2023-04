Quelle est la meilleure sonnerie de réveil à choisir?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Le réveil peut être un moment compliqué pour beaucoup de personnes. Que vous vous leviez tôt pour aller au travail ou emmener les enfants à l'école, c'est rarement une partie de plaisir. Pourtant, c'est un moment crucial, car il donne le ton pour toute la journée à suivre. Le HuffPost s'est intéressé au meilleur son d'alarme pour bien vous réveiller.

La plupart d'entre nous utilisons désormais l'application alarme des téléphones portables. Les options proposées pour la sonnerie sont nombreuses, peut-être même trop. Entre les sons bruyants, les musiques douces ou nos chansons favorites, quel est le meilleur choix? Une étude publiée en 2020 par des chercheurs de l'Institut royal de technologie de Melbourne suggère que les sons «neutres» (non mélodieux) peuvent vous faire vous sentir dans les vapes plus longtemps que prévu.

Quant à la fameuse «alarme», qui vous réveille en sursaut comme si votre immeuble était en feu, elle est certes efficace mais provoque un shot d'adrénaline un poil trop violent pour commencer la journée. «Ces sons d'alarmes très forts peuvent créer du stress dans tout le corps», indique Sydney Aten, neuroscientifique spécialiste des rythmes circadiens et du sommeil. «Se lever d'une position allongée est déjà une action stressante, mais se réveiller avec un son trop fort augmente le rythme cardiaque et ajoute encore plus de stress à votre journée.» Alors, même avec une bonne nuit de sommeil, un réveil trop brutal peut gâcher le déroulé de la journée.

On peut également choisir des sons plus neutres –comme le fameux «Radar», proposé par défaut sur Apple– et ce même si vous êtes un gros dormeur. Aten confirme qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des sons violents pour être sûr de se réveiller. «La plupart des gens se réveillent en entendant un son assez neutre. Si ce n'est pas votre cas, il vaut mieux vous pencher sur votre sommeil, et peut-être dormir un peu plus», insiste la spécialiste.

Privilégiez un réveil en douceur

Aten évoque aussi le concept d'inertie du sommeil, qui peut être très utile lorsqu'il s'agit de choisir une bonne sonnerie. Ce concept concerne la sensation de brouillard que l'on ressent en se réveillant, qui peut durer quelques secondes voire plusieurs heures selon les individus. L'étude de l'Institut royal de technologie de Melbourne révèle que certains sons d'alarme jouent un rôle sur l'inertie du sommeil, en la faisant durer plus ou moins longtemps. «Nos données ont démontré que les alarmes mélodieuses étaient favorables à un bon réveil», révèle Stuart McFarlane, auteur principal de l'étude.

Ainsi, les alarmes plus mélodieuses et douces vous offrent un réveil paisible, dépourvu de stress. C'est le cas par exemple de «chant d'oiseaux» proposé par Apple. Attention toutefois au risque d'associer chaque petit piaillement à votre réveil, et à finir par ne plus les supporter! Même chose du côté de votre chanson préférée: l'entendre tous les matins, n'est-ce pas risquer de la détester?

Bien qu'il n'existe pas vraiment de solutions miracles, car chacun de nous est différent et que nous n'avons pas le même mode de vie ni de sommeil, il y a quelques conseils afin d'optimiser le réveil. Pour les spécialistes, la meilleure solution est probablement de prendre en compte votre temps d'inertie du sommeil. Si la vôtre dure entre cinq et dix minutes, mettez un premier réveil qui semble vous convenir, puis un autre, cinq minutes plus tard, pour finaliser votre période de réveil, en douceur.