Têtes d'animaux, fétiches et réponses à tout: voyage au cœur du marché vaudou de Lomé

Temps de lecture: 6 min

À Lomé (Togo).

«N'y allez pas, il n'y a rien à voir...» Quand on souffle son nom à quelques habitants de Lomé, la capitale du Togo, rencontrés sur notre chemin, la réponse est souvent sans détour. Le marché aux fétiches d'Akodésséwa, également appelé «marché aux têtes» pour le grand nombre de crânes d'animaux exposés, serait un lieu sans intérêt. Un discours suffisant... pour piquer notre curiosité.

Après tout, TripAdvisor, le Petit Futé et bien d'autres sites de voyage le placent dans les choses incontournables à faire dans la capitale. Il se murmure même qu'il serait le plus grand marché vaudou du monde, au moins l'un des plus célèbres. Direction l'est de la capitale, à quelque 8 kilomètres du centre, pour un plongeon dans un univers aussi intrigant que repoussant.

Une fois sur place, un panneau nous invite à sortir le porte-monnaie: «Visite guidée: 3.000 francs CFA par tête, droit de photo: 2.000 francs CFA par tête.» Soit une somme équivalente à un dixième du salaire minimum togolais, ou à presque 8 euros pour un touriste français. «Bienvenue dans le seul et unique marché de fétiches de la Cedeao, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lance Marc, l'un des guides, une fois le paiement effectué. Ici, nous sommes dans une grande pharmacie traditionnelle.»

Marc, l'un des guides du marché. | Alexis Vergereau

Sur les étals, de part et d'autre d'une cour étrangement calme, silencieuse même malgré la présence de la quinzaine de commerçants, apparaissent des poupées, des racines et surtout des centaines d'animaux morts. Crocodiles, oiseaux, chiens, hiboux, babouins, rats, écureuils, canards, grenouilles, serpents... Pour la plupart, il ne reste plus que la tête. Pour d'autres, de la peau, des cornes, un bout de squelette.

Sur les étals depuis cinq ans sous un soleil de plomb

«Ces animaux ont des pouvoirs. Ils sont souvent morts naturellement, puis momifiés. Certains sont ici depuis cinq ans», détaille Marc. Mais aucune odeur putride ne se dégage du marché, malgré le thermomètre qui affiche plus de 30 degrés quotidiennement en ce moment.

«On considère les animaux comme des ingrédients. Si vous avez un problème, il faut consulter un prêtre vaudou qui pourra vous en prescrire. Une fois achetés sur notre marché, vous les lui amènerez pour qu'il les réduise en poudre et les mélange par exemple avec des herbes, de l'eau, du miel...», prolonge le guide originaire du Bénin, l'un des trois pays frontaliers du Togo avec le Ghana et le Burkina Faso.

Certains pouvoirs sont prêtés à ces animaux morts et momifiés. | Alexis Vergereau

Cette préparation traditionnelle, qui sera ensuite consommée, entre dans le cadre du vaudou. Ce que Dimitri Béchacq, anthropologue spécialiste du sujet et chargé de recherche au CNRS, définit comme «une philosophie, une façon de vivre, une vision holistique de l'homme, une forme de justice, une spiritualité, un lien avec les ancêtres et un rapport avec la famille».

Mais ça guérit quoi, au juste? «Ici, on peut soigner tout type de maladie, assure Christophe, commerçant de 25 ans, un chien récemment mort à ses pieds. Mais les demandes qui tournent autour de l'amour et de l'argent sont les plus récurrentes. Si vous rencontrez des problèmes de couple, si vous avez une faiblesse sexuelle et souhaitez gagner en virilité, si vous désirez une femme qui ne vous accepte pas, si vous voulez une promotion au travail ou simplement attirer plus de clients, on pourra vous aider.»

«Pour avoir une bonne voix et alimenter la mémoire, il faudra mélanger le caméléon avec une étoile de mer, des herbes et du miel.» Marc, l'un des guides

Et Marc de reprendre: «Tu as des maux de ventre, de tête... Tout a des solutions. Chez nous, l'hôpital a des limites. Mais dans la tradition africaine, il n'y en a aucune. Par exemple, si vous avez un bébé prématuré, on utilisera les os de la vache avec d'autres herbes qu'on malaxera, mélangera ensemble, réduira en poudre et mettra dans l'eau de bain de l'enfant. Ça lui donnera de la vitalité, de la force. Si vous souhaitez vous protéger de quelqu'un, il faudra couper un petit bout de peau d'un animal féroce comme le lion ou le crocodile, et l'accompagner d'autres ingrédients qui formeront une potion à boire chaque vendredi...»

Pas le temps de terminer. Au même moment, un homme d'une cinquantaine d'années, dans un costume traditionnel, fait son entrée dans le marché et brise le calme ambiant. De chaque côté de la cour, les commerçants se tiennent désormais debout, font de grands gestes dans un brouhaha général. Les mots en éwé, la langue la plus parlée du pays, fusent: «Tout le monde l'appelle: “Viens, viens, viens, de quoi as-tu besoin? J'ai ce que tu cherches”, nous traduit Marc. Mais une fois qu'il a choisi un étalage, c'est fini. Les autres doivent se taire.» C'est la pratique habituelle quand un client fait son apparition. Mais pour acheter, ce n'est pourtant pas la meilleure période actuellement.

Un stand au marché aux fétiches d'Akodésséwa. | Alexis Vergereau

Avec l'entrée dans la grande saison des pluies, qui s'étire de fin mars à juin, les clients se font plus rares. Et donc les prix s'envolent. «Ça dépend aussi de la valeur de l'animal et de sa taille, précise devant son stand Christophe, qui cette fois n'a pas été l'heureux élu. La tête d'un babouin, ça tourne dans les 50.000 francs CFA [environ 76 euros], celle du phacochère dans les 75.000 [115 euros]. Le serpent peut partir pour 8.000 [12 euros]. Enfin, il y a des choses qui dépassent largement les 100.000 [153 euros]: le lion, par exemple.»

L'animal le plus demandé? Le caméléon. «Pour avoir une bonne voix et alimenter la mémoire, il faudra le mélanger avec une étoile de mer, des herbes et du miel. Et boire le tout», reprend le guide, avant de s'arrêter devant une statue du dieu du tonnerre, celui que l'on appelle «Hébièsso».

Une statue du dieu du tonnerre. | Alexis Vergereau

«On est ici dans le deuxième type de vaudou: celui qui permet de jeter des sorts», analyse le chercheur Dimitri Béchacq, qui s'est spécialisé sur le cas d'Haïti. À condition toutefois qu'il y ait une raison valable. «Si une personne se fait voler son sac par exemple, elle devra informer la population de son préjudice et accorder un temps au responsable, parfois de plusieurs années, pour le lui ramener ou le lui rembourser. Si cela n'aboutit pas, elle préviendra les esprits du tonnerre et à la prochaine pluie, la personne qui a fait du mal sera foudroyée. Elle mourra, puis finira par se réveiller pour confesser, et mourra définitivement», raconte Marc.

«Il y a beaucoup de charlatans parmi les vendeurs»

La réputation du marché, elle, dépasserait les frontières. «Les gens arrivent de partout, selon Julien, un guérisseur présent sur place. Dernièrement, quelqu'un est venu exprès de Dubaï pour résoudre un problème dans sa famille», affirme celui qui propose à la vente de petits fétiches, davantage à destination des touristes, pour se protéger lors d'un voyage, gérer son stress, trouver l'amour ou sauver son couple.

Julien, guérisseur. | Alexis Vergereau

«Ce marché est là pour aider toute la population mondiale. On rencontre souvent ici des Ghanéens, des Béninois, des Gabonais, des Camerounais, des Nigérians... Mais aussi des Américains, des Français et des Canadiens. Ils viennent pour trouver des ingrédients qu'on ne trouve pas ailleurs», liste Marc, qui parle près de quatre langues. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer jusqu'au Togo? Pas d'inquiétude: le lieu a tout prévu avec des consultations à distance.

Malgré tout, ses détracteurs ne manquent pas. «On ne peut pas prétendre guérir tous les maux, comme les cancers cliniquement diagnostiqués. Ce n'est pas possible, reconnaît Gabin Djimassé, historien béninois et spécialiste de l'art vaudou. Il y a beaucoup de charlatans parmi les vendeurs, de faux produits. Si tu ne connais pas bien l'ingrédient dont tu as besoin, on risque de te vendre autre chose. De la graisse de bœuf en lieu et place de la graisse de lion, par exemple. Les vrais praticiens qui maîtrisent bien la vertu des feuilles, des plantes, des animaux ne vont pas souvent se ravitailler dans ces marchés», ajoute-t-il. Vous l'aurez compris, il y a bien des choses à voir au marché d'Akodésséwa. Mais aussi le risque de se faire avoir...