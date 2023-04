Les conseils d'expertes en productivité pour ne plus procrastiner

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Quand une tâche paraît trop compliquée ou ennuyeuse, il est facile de la mettre de côté en se disant qu'on s'y mettra plus tard. Pourtant, éviter une corvée ne la fera pas disparaître! Le HuffPost livre des conseils pour vous aider à vous y atteler.

Premièrement, identifiez les points difficiles. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette tâche et pourquoi ne voulez-vous pas l'effectuer sur le moment? «La première question à se poser, c'est: pourquoi je procrastine?» indique Lindsay Holmes, conseillère en productivité et PDG d'Usable Tech Co. «En se posant cette question, on arrive à la racine du problème. On peut alors résoudre son aversion envers cette tâche, ou bien la déléguer.»

La procrastination est un équilibre entre des facteurs négatifs et la motivation. «Lorsque les facteurs négatifs –la peur, se sentir submergé ou confus– surpassent notre motivation, on se retrouve à déplacer la tâche de jour en jour», constate Anna Dearmon Kornick, coach en gestion du temps. C'est pourquoi il est important de prendre du recul sur l'origine de la procrastination, afin d'y trouver une solution.

Cette méthode permet d'avancer, plutôt que de rester bloqué sur ce qui nous dérange. Si, par exemple, vous n'aimez pas faire le ménage, prenez un moment pour observer d'où vient la saleté et comment vous en débarrasser. Il existe des solutions concrètes comme l'achat d'un aspirateur robot, pour ne plus avoir à le passer soi-même, ou encore enlever ses chaussures avant d'entrer dans la maison pour limiter les traces sur le sol.

To-do list et minuteur

Une autre solution pour vaincre la procrastination est de créer une to-do list, avec des tâches simples que l'on peut accomplir en quelques minutes. Rachelle Isip, conseillère en productivité, recommande d'écrire quelques tâches très simples à réaliser sur le moment, pour permettre au cerveau de sortir de cet engrenage de procrastination. Allumer son ordinateur, renommer un document ou même créer un nouveau dossier sont de petites actions réalisables en moins de deux, mais qui sont d'une grande utilité pour se mettre au plus gros du travail par la suite.

L'experte raconte également qu'elle prend l'habitude de rassembler tout le matériel nécessaire à l'accomplissement de la tâche. «Puisque j'ai déjà sorti tout ce dont j'avais besoin, ce serait une perte de temps de ne pas l'utiliser.»

Pour certains, la clef réside dans la méthode Pomodoro. Elle consiste à régler un minuteur sur vingt-cinq minutes, durant lesquelles on se met au travail sans rechigner. Puis, lorsque l'alarme sonne, on prend cinq minutes de pause (mais pas une de plus!) pour souffler avant de s'y remettre. «Cette méthode permet de diviser la tâche en plusieurs étapes, d'éviter le burn-out, et de ressentir une petite fierté après l'accomplissement de chaque période», révèle Samphy, coach en productivité.

Vous l'aurez compris, il existe de multiples techniques pour vaincre la procrastination. Il ne vous reste plus qu'à trouver celle qui vous convient le mieux.