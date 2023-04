Les popstars ont fait de la grossesse un sujet central

Temps de lecture: 6 min

C'est l'air triomphant et presque mystique que Rihanna s'est affichée en couverture de la version britannique de Vogue du mois de mars. Photographiée sur un bord de plage, les pieds dans le sable, la chanteuse barbadienne se montre puissante et résolument libre, alors que son compagnon, le rappeur ASAP Rocky, lui emboîte le pas. C'est lui, le père, qui tient dans ses bras leur premier enfant, né le 13 mai 2022.

«Quand vous devenez mère, quelque chose d'impressionnant se passe en vous, déclarera la star, alors qu'elle s'apprêtait à se produire, enceinte, devant plus de 118 millions de téléspectateurs aux États-Unis, à l'occasion du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en février. Vous avez l'impression que le monde vous appartient et que vous pouvez faire tout ce dont vous rêvez.»

L'imaginaire véhiculé par Rihanna est révélateur d'un rapport de plus en plus décomplexé à la maternité. Plus question de se cacher: les célébrités affichent leur grossesse avec une pointe assumée de flamboyance. Rihanna ne se donne plus seulement à voir comme une femme à l'assurance redoutable, image classique dans la pop culture. À travers ses différentes apparitions, celle qui s'apprête à accueillir un deuxième enfant rappelle que la maternité est un sujet comme un autre, que chacune et chacun doit se permettre d'évoquer. Sans tabou.

La grossesse est «un sujet dont on doit parler», même pour les stars

«C'est évidemment le signe d'un nouveau rapport à la grossesse et de façon plus générale à la maternité, explique Elisa Rigoulet, curatrice et critique d'art, coautrice du livre Le guide féministe de la grossesse. C'est hyper important, car c'est une manière de rendre ces sujets “sexy” et donc d'en parler.» Les célébrités –notamment américaines– ont désormais intégré l'annonce de leur grossesse dans leur parole publique et leur communication visuelle, dévoilant avec fierté leur ventre arrondi et leurs formes.

C'est même devenu un événement autour duquel est bâti une narration pop. En août 2011, pendant les MTV Music Awards, Beyoncé crée par exemple la surprise, lorsqu'à la fin de sa performance de «Love on Top», elle déboutonne sa veste pour ensuite se masser le ventre, manière de faire savoir à chacun qu'elle attendait son premier enfant. Plus tard, elle s'affichera comme dans une peinture de Botticelli pour sa deuxième grossesse.

On découvre une Beyoncé aux airs de déesse mythologique ou d'icône religieuse, parée d'un voile, les mains sur un ventre rond et entourée de fleurs. «C'est bien sûr une image qui ne reflète pas la réalité des grossesses d'une majorité de femmes, nuance Elisa Rigoulet. Mais le but n'est pas de dire que la grossesse est glamour. C'est plutôt de dire que c'est un sujet dont on doit parler. Et forcément, on en parle dans ses aspects les plus positifs, mais aussi ceux qui sont plus négatifs.»

Outre les photographies et les performances scéniques, les stars évoquent au grand jour les joies et les douleurs de ce moment si particulier qu'est la grossesse. «Les célébrités et la pop culture se sont beaucoup plus emparées du sujet qu'auparavant, selon Jennifer Padjemi, journaliste, écrivaine et autrice du livre Féminismes & pop culture. Il y a une discussion dans la société sur le désir –ou non– de maternité, sur celui des violences obstétricales, du post-partum, de ce que ça veut dire de vivre une grossesse, d'être parent… Tout cela, ça permet de comprendre qu'il existe des grossesses plurielles et de ne pas montrer uniquement la finalité, c'est-à-dire l'enfant.»

«Je ne pense pas que ce soit une nouvelle manière de communiquer autour de la grossesse. C'est plutôt qu'il y a désormais des canaux de communication qui le permettent.» Jennifer Padjemi, autrice du livre Féminismes & pop culture

C'est ainsi que Beyoncé n'hésitera pas à prendre la plume, en août 2018, pour se raconter sans détours dans le magazine Vogue. «Après la naissance de mon premier enfant, je croyais dur comme fer à ces injonctions de la société sur l'apparence que devrait avoir mon corps. Je me suis mise la pression pour perdre en trois mois seulement tout le poids que j'avais pris pendant ma grossesse. […] Quand j'y repense, c'était de la folie.»

L'envers du décor est aussi révélé de manière brute par Kim Kardashian, confiant les multiples complications survenues pendant ses grossesses et les opérations, nombreuses elles aussi, qu'elle a dû réaliser pour se soigner.

«Je ne pense pas que ce soit forcément une nouvelle manière de communiquer autour de la grossesse, précise Jennifer Padjemi. C'est plutôt qu'il y a désormais des canaux de communication qui le permettent. En 1991, Demi Moore [actrice alors acclamée internationalement après son rôle dans le film Ghost, sorti un an plus tôt, ndlr] posait en couverture de Vanity Fair nue, enceinte de plusieurs mois. Elle disait déjà à l'époque vouloir briser le tabou autour de la grossesse et montrer ce à quoi ressemble une femme enceinte. Avant, ça passait par des grosses campagnes de publicité ou des couvertures, dans lesquelles des marques étaient impliquées. Il y avait vraiment cette idée de créer un événement pensé par un magazine et appuyé par une ligne éditoriale.»

Sorry Kim Kardashian but Demi Moore already did it on the cover of Vanity Fair in 1991. pic.twitter.com/EnDnSJ2KjK — Sam Kalidi (@samkalidi) August 11, 2015

La maternité racontée comme une expérience plurielle

Alors que les sujets reliés à la grossesse étaient souvent relégués au second plan dans la presse, les popstars permettent dorénavant d'en faire un sujet central. Dans leur cas, l'esthétique parfois flamboyante autour de leur maternité fonctionne comme un moyen de faire exister de manière plurielle cette réalité.

«Que ce soit dans les magazines, la mode ou le mobilier de puériculture, toute l'esthétique liée à la maternité n'est pas un sujet, décrypte Elisa Rigoulet. Dans cette idée de dissimulation, il y a une idée de honte, l'idée de devoir se cacher pendant neuf mois. Alors que là, à travers ces popstars, le sentiment de honte laisse place à un comportement assumé, revendiqué. Et ça c'est très féministe. C'est une manière de dire que la grossesse est une expérience sociale à part entière, une expérience de groupe, de communauté, de femmes.»

Jennifer Padjemi abonde en ce sens: «La conversation globale que l'on a eu grâce à tout cela nous a menés vers une question essentielle: qu'est-ce que veulent dire finalement la parentalité, la maternité, la grossesse? Et comment on peut en parler sans en faire une injonction et se réapproprier quelque chose qui était en quelque sorte su, mais invisible, comme un tabou...»

«Il y a bien sûr un effet esthétisant, qui est lié à l'esthétique de la pop culture. Mais [cela] permet aux stars d'aborder des sujets plus compliqués et importants à l'heure actuelle.» Elisa Rigoulet, coautrice du Guide féministe de la grossesse

Pour autant, peut-on identifier certaines limites à cette nouvelle manière qu'ont les popstars de communiquer autour de leur grossesse? À l'heure des réseaux sociaux, la question de l'injonction à être mère mérite d'être posée. «L'histoire du féminisme en France est différente de celle aux États-Unis, rappelle Elisa Rigoulet. En France, le féminisme a littéralement été bâti sur le droit de choisir de ne pas être mère.»

En ce sens, l'esthétisation de la grossesse pourrait parfois donner une narration faussée de la réalité de celle-ci. «Il ne faudrait pas tomber dans une forme de performance, met en garde Jennifer Padjemi. Les questions de charge mentale ou d'argent –qui accompagnent aussi une grossesse– ne sont pas racontées en l'instant d'une photo. On ne connaît pas toujours les coulisses d'une grossesse quand il s'agit d'une célébrité.»

Comme l'écrivaine et journaliste le rappelle, certaines femmes préfèrent ainsi volontairement ne pas faire mention de leur grossesse, à l'instar de la célèbre autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Au journal Stylist, cette dernière déclarait en juillet 2016: «J'ai l'impression que nous vivons à une époque où les femmes sont censées performer la grossesse. Alors, pendant la mienne, j'ai préféré rester tapie dans l'ombre. Je voulais que cela reste aussi personnel et intime que possible.»

Par le biais des différentes narrations pop autour de la maternité, c'est peut-être aussi une certaine idée des valeurs familiales qui est remise au centre du jeu. Et dans celle-ci, comme sur la récente photographie de Rihanna en une du Vogue britannique, les femmes sont au premier plan. «Il y a bien sûr un effet esthétisant, qui est lié à l'esthétique de la pop culture, conclut Elisa Rigoulet. Mais le fait que ce sujet s'y infiltre permet aux stars d'aborder des sujets plus compliqués et importants à l'heure actuelle.»