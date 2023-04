Un prêt personnel pour financer vos projets les plus fous, pourquoi pas?

Vous avec un projet de voyage ambitieux que vous voulez réaliser dans l'année? Vous voulez vous acheter un vélo électrique, un parapente ou financer des travaux d’isolation dans votre appartement? Vous n’avez pas les fonds pour investir dans l’immédiat? Un prêt personnel peut changer la donne et vous aider à concrétiser votre projet rapidement.

Le site meilleurtaux.com recense les offres de crédit à la consommation, recherche les propositions les plus attractives en fonction de votre projet et de votre profil et vous propose des comparatifs qui vous aideront à trouver rapidement la solution qui vous conviendra.

Le prêt personnel, un prêt encadré par la loi

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le prêt personnel, sachez que c’est un prêt qui vous permet de réaliser l’achat d’un bien ou d’un service, ou qui vous aide à surmonter un trou dans votre trésorerie.

La loi Lagarde de juillet 2010 fixe le montant maximum du prêt à 75 000 euros, pour une durée qui peut aller de 3 mois à 5 ans, voire 7 ans. C’est un prêt à taux fixe dont le taux est déterminé en fonction du montant, de la durée et du taux défini par la Banque de France.

Le montant du prêt, son taux, sa durée et le montant des mensualités font l’objet d’un contrat.

Choisissez le type de prêt personnel le plus adapté

Il existe deux types de prêts personnels: le prêt personnel affecté et le prêt personnel non affecté. Le prêt personnel non affecté est pratique si vous devez faire face à des dépenses multiples. Il permet de la souplesse quant à son utilisation, mais il est considéré comme plus risqué et son taux d’intérêt est de ce fait plus élevé.

Le prêt affecté correspond à un projet précis. Vous devez d’ailleurs présenter une preuve d’achat ou de commande lors de la demande de crédit. Son taux est plus intéressant que celui du prêt non affecté.

En quelques clics, prévisualisez votre prêt et son échéancier

Sur le site de meilleurtaux, vous pouvez visualiser le prêt et son échéancier en quelques clics. Et ce, gratuitement. Il vous suffit d’entrer le montant dont vous avez besoin et d’indiquer la période sur laquelle vous souhaitez le rembourser. En cinq minutes le tour est joué. De quoi vous éviter de longues soirées de recherches et de calculs.

Il vous faudra ensuite remplir une demande en ligne pour recevoir des offres de la part d’organismes prêteurs agréés. Chaque offre de prêt est valable au minimum 15 jours, le temps pour vous de réfléchir. La loi est faite pour vous protéger: après la signature, vous disposez également d’un délai de 15 jours pour vous rétracter.

Meilleurtaux propose des fiches pratiques qui vous aideront à finaliser votre projet avant de vous lancer dans une demande. Si vous ne vous y connaissez pas en crédit à la consommation et en prêt personnel , c’est la meilleure façon de vous y retrouver.

Alors, vous vous sentez prêt à réaliser un projet qui vous tient à cœur? Sautez le pas avec meilleurtaux.