Ce qui nous fascine dans la peinture de Vermeer

À Amsterdam (Pays-Bas).

Vous pourrez toujours contempler un tableau de Johannes Vermeer sur internet, dans un livre ou scandaleusement reproduit sur un pot de yaourt, rien ne vaut l'authenticité d'une œuvre du peintre néerlandais accrochée au mur d'un musée. Dispatchés aux quatre coins du monde, vingt-huit de ses trente-sept tableaux connus sont réunis au Rijksmuseum d'Amsterdam, pour une méga exposition (depuis le 10 février et jusqu'au 4 juin 2023); aussi méga par le nombre de visiteurs qui s'y pressent, que par les polices d'assurance à sept chiffres contractées par le musée.

Dès le début du parcours, les commissaires de cette exposition événement frappent fort. L'éblouissante Vue de Delft, l'une des rares œuvres du peintre réalisée en extérieur, accueille le visiteur. Elle brille du soleil vermeerien qui souvent se pose sur un visage, une boucle d'oreille, un panier de fruit.

Vue de Delft (Gezicht op Delft), huile sur toile peinte par Johannes Vermeer entre 1659 et 1660, habituellement exposée au Mauritshuis, à La Haye (Pays-Bas). | Collection du musée Mauritshuis via Wikimedia Commons

On s'y croirait, à Delft (ville située entre La Haye et Rotterdam, à l'ouest des Pays-Bas), où le peintre naquit en 1632 et fit carrière jusqu'à sa mort en 1675, à quelques kilomètres de la mer du Nord. Déjà, Vermeer travaille la texture de sa toile en ajoutant des grains de sable dans ses pigments, afin de reconstituer les tuiles des toits qui se découpent sur l'horizon.

Lettres et noblesse des traits

Plus loin dans l'exposition, on retrouve l'éclat du soleil dans La Liseuse à la fenêtre, sur le rideau qui s'interpose entre elle et nous, creusant la perspective et nous introduisant aux scènes de genre, propres à Vermeer –et ses contemporains. Ainsi, le peintre du XVIIe siècle se glisse dans l'intimité des maisons bourgeoises, derrière les briques rouges des façades néerlandaises et leurs pignons à redents.

La Liseuse à la fenêtre (Brieflezend Meisje bij het Venster, littéralement, Jeune fille lisant une lettre à la fenêtre), huile sur toile de Johannes Vermeer peinte vers 1657, habituellement exposée à la Gemäldegalerie Alte Meister (Galerie de Peinture des Vieux Maîtres) de Dresde (Allemagne). | Collections nationales de Dresde via Wikimedia Commons

L'image est nette, la pièce calme, le tableau habité d'une poésie où se mêlent la douceur palpable des matières et une intrigue qui, dans l'œuvre de Vermeer, est formulée par les regards, les silences et les symboles représentés. La jeune femme lit une lettre, un Cupidon est reproduit au mur, les nouvelles contenues dans cette missive sont-elles bonnes ou mauvaises? Le thème est récurrent chez l'artiste, qui joue du mystère de ces courriers adressés à des jeunes femmes.

Un visiteur du Rijksmuseum est venu avec des jumelles pour scruter la touche du peintre, que l'on dit «divisée». Vermeer procédait souvent par petits points, qui de loin formaient une matière homogène, veloutée. Ces points contribuaient aussi à flouter des parties du tableau. Comme dans La Laitière, qui se dresse devant nous, tout à sa tâche, presque intimidante, baignée d'une lumière blanche.

La Laitière (Het melkmeisje en néerlandais), peinture à l'huile sur toile réalisée par Johannes Vermeer vers 1658 et exposée depuis 1908 au Rijksmuseum d'Amsterdam. | Collection du Rijksmuseum via Wikimedia Commons

Au premier plan, le pain n'est pas clair mais flou, signe de l'usage probable d'une camera obscura, une chambre noire pour laquelle les scientifiques et les artistes de l'époque se passionnaient. Le peintre a sûrement joué avec les lentilles, cherchant à reproduire au plus près le focus qu'opère notre regard, dévoilant avec netteté l'objet regardé et floutant les marges. Une sorte de filtre Instagram avant l'heure. Le flou se retrouve aussi dans les bouts de tissus de La Dentelière (1669-1671), que le Louvre a prêté au Rijksmuseum pour cette exposition de quatre mois.

Le maître «met le spectateur dans une relation de désir visuel»

Quand il n'use pas de petits points, Vermeer brouille les contours avec un sfumato. La technique, bien connue de Léonard de Vinci, consiste en un dégradé de couleurs ou bien une superposition de glacis. Chez certains peintres néerlandais du XVIIe siècle, celle-ci peut atteindre jusqu'à vingt glacis: chaque couche estompant légèrement la précédente pour donner une impression de délicatesse. La nature n'ayant pas de contours, le peintre ne doit pas les représenter, comme l'ont théorisé des artistes de l'époque.

C'est ainsi que La Jeune Fille à la perle a pu devenir la «Joconde du Nord», certains l'estimant même plus réussie que la Mona Lisa de Léonard de Vinci, dont le mystère ne tiendrait au fond qu'à la superposition des interprétations dont elle a fait l'objet. Sur un fond noir, le buste de la jeune femme se tourne vers nous, comme si on la surprenait, la gênait dans quelque chose. L'arrête de son nez a disparu sous les glacis, elle semble irréelle. Vermeer nous fait basculer, mais dans quoi exactement?

Pour Jan Blanc, historien de l'art et professeur à l'université de Genève, «il y a ici une stratégie visuelle: le sfumato crée un espace où le peintre joue sur l'effet informe, pour créer une ouverture dans laquelle le spectateur va venir s'engouffrer». La bouche est entrouverte, les dents et la langue visibles, elle porte une perle… «Il y a tous les lieux communs de l'érotisme, poursuit le spécialiste de l'art néerlandais du XVIIe siècle. À travers ce sfumato, Vermeer propose une sorte d'image désirable et désirante, une manière de mettre le spectateur dans une relation de désir visuel.»

L'effet d'ouverture a de quoi fasciner. On le retrouve presque chez chacune des femmes qui semblent être prises sur le vif dans la série de tronies –un genre de portraits en vogue chez les peintres néerlandais et flamands de l'époque, sans doute réalisés sans modèle– que présente l'exposition. Le trait de peinture est bien différent de celui de La Laitière, où la matière peut devenir granulaire.

Une «Dutch touch» singulière

Johannes Vermeer nous fait naviguer dans un univers bien à lui, entre épisodes flous et traits de peinture plus léchés, entre une touche qui fait ressentir la matière et une touche plus effacée. Par rapport aux peintres flamands de son époque, il est dans un entre-deux, estime Jan Blanc. D'un côté, il y a des peintres fins qui effacent les touches de leur pinceau par un travail minutieux de mélanges de couleurs, moyennant des heures de travail et des sommes astronomiques déboursées par les commanditaires des tableaux. De l'autre, il y a des artistes comme Rembrandt, à la touche plus brute et visible.

«Vermeer occupe une place intermédiaire; tantôt sa touche disparaît derrière les objets qu'elle est censée représenter, tantôt c'est la touche elle-même qui est valorisée, analyse l'historien de l'art. Ce n'est pas un peintre franc, brutal, au sens où ses tableaux vus à une certaine distance sont assez finement travaillés, minutieux. Ils n'ont pas le caractère presque spontané des tableaux de Rembrandt. Mais quand on regarde attentivement la technique des tableaux de Vermeer, ils ne sont pas non plus léchés comme ceux d'un Gérard Dou, son contemporain. Il ne renonce pas aux tableaux qui donnent le sentiment de saisir le réel sur le vif, donc avec une très grande attention porté sur le rendu des matières, des textures, des effets de lumière et d'ombre.»

Johannes Vermeer peignait peu et lentement. Trois à quatre œuvres par an, pour une soixantaine, sans doute, dans toute sa carrière. Un luxe qu'il se payait car sa belle-mère était fortunée. Par ailleurs, les trois quarts de ses tableaux ont été peints pour un mécène, Pieter van Ruijven, qui était un protecteur –ou bien plutôt pour la femme de ce dernier, Maria de Knuijt, d'après une récente révélation de Pieter Roelofs, commissaire de l'exposition du Rijksmuseum d'Amsterdam.

«C'est peut-être la raison pour laquelle son style est un peu différent de ses contemporains, indique Jan Blanc. Ces derniers avaient potentiellement besoin de se soumettre aux diktats d'une mode qui évolue avec le temps, alors que Vermeer n'était pas obligé de vendre ses œuvres. Il a donc pu s'émanciper de ces contraintes et jouir d'une plus grande liberté.» Cela ne l'a pas empêché de vendre des œuvres très cher. Car il était reconnu, mais loin d'être la star internationale qu'il est aujourd'hui.