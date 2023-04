Non, Donald Trump ne risque pas une peine de 136 ans de prison

Temps de lecture: 5 min

Newsweek, Vanity Fair, Fox News… Après l'inculpation de Donald Trump et la notification des trente-quatre chefs d'accusation retenus contre lui (pour lesquels il a plaidé non coupable), ce mardi 4 avril, une partie de la presse américaine s'emballe, évoquant le risque pour l'ancien locataire de la Maison-Blanche d'être condamné à... 136 ans de prison.

Si l'accumulation des peines existe bien aux États-Unis, celle-ci ne s'appliquera vraisemblablement pas au 45e président des États-Unis. Donald Trump risque seulement quatre ans de prison, une peine assortie éventuellement d'une amende ne pouvant excéder 5.000 dollars.

Retour sur les faits

En 2006, l'homme d'affaires, marié depuis un an à Melania, commence une relation extraconjugale avec l'actrice pornographique Stephanie Clifford, plus connue sous le nom de Stormy Daniels. Neuf ans plus tard, le milliardaire annonce ses ambitions présidentielles et se prépare à être candidat à l'investiture du Parti républicain pour l'élection de 2016. Par l'intermédiaire de son avocat (de l'époque) Michael Cohen, Donald Trump verse 130.000 dollars à l'actrice, en échange de son silence sur la relation entretenue neuf ans plus tôt.

Le pot-de-vin en lui-même n'est pas illégal: il a d'ailleurs fait l'objet d'un contrat de non-divulgation entre le présidentiable («DD», sur le papier) et Stormy Daniels («PP»). L'Association du barreau américain (ABA) souligne par ailleurs que le contrat stipule que tout différend devra être réglé devant un tribunal d'arbitrage: un point désormais contesté par l'intéressée, qui estime qu'il y a caducité du contrat, puisque Donald Trump ne l'a jamais signé.

En revanche, le montage réalisé par l'ex-avocat de Donald Trump et ce dernier pose problème. C'est Michael Cohen, par l'intermédiaire d'une société écran (Essential Consultants LLC), qui a versé la somme d'argent à Stormy Daniels. Il a ensuite été remboursé en plusieurs fois, pour un total de 420.000 dollars. Cette dépense a alors été enregistrée comme «frais juridiques» à des «fins fiscales». C'est cette falsification qui est reprochée au 45e président états-unien.

En 2018, Michael Cohen avait plaidé coupable et a été condamné à trois ans de prison pour fraude fiscale, fausses déclarations à une banque assurée par le gouvernement fédéral et violation des règles de financement des campagnes électorales. Dans le communiqué de presse publié le 12 décembre 2018, le ministère de la Justice des États-Unis souligne: «[Michael] Cohen a effectué un paiement de 130.000 dollars à une autre femme par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée qu'il a constituée dans le but d'effectuer ce paiement. [Michael] Cohen a été remboursé pour ce dernier paiement sous forme de versements mensuels déguisés en paiements pour des services juridiques effectués conformément à un mandat de représentation, alors qu'aucun mandat de ce type n'existait en réalité. [Michael] Cohen a effectué ou provoqué ces deux paiements afin d'influencer l'élection de 2016 et l'a fait en coordination avec un ou plusieurs membres de la campagne.»

Outre l'affaire Stormy Daniels, deux autres paiements auraient fait l'objet d'un maquillage des comptes. Un premier paiement de 30.000 dollars effectué à un ancien portier de la Trump Tower, qui prétendait détenir des informations sur un enfant adultérin. Puis un autre de 150.000 dollars, versés à Karen McDougal, mannequin pour le magazine Playboy, qui prétendait avoir eu une relation de neuf mois avec le businessman en 2006 et 2007.

Mardi 4 avril, Donald Trump s'est vu notifié les trente-quatre chefs d'accusation qui pèsent contre lui, à la suite des remboursements liés à ces pots-de-vin. Il risque en effet une peine de prison en cas de condamnation. Mais, contrairement à ce qu'annoncent Fox News ou Vanity Fair, il ne court absolument pas le risque de passer le restant de ses jours derrière les barreaux.

🚨🇺🇸🏛️ Les 16 pages résumant les chefs d’accusation retenus contre Donald Trump sont disponibles (

ci-dessous.



Au total, l’ex-président est accusé d’avoir falsifié des registres d’entreprise à 34x (N.Y. Penal Law & 175.10).

Crime de "classe E" (la + faible)



Il risque quoi ? 🧵 https://t.co/DlJtnAz3nO pic.twitter.com/5CU1JyuImZ — Sébastien Natroll (@Natroll__) April 4, 2023

L'accumulation des peines n'est pas systématique

Le grand jury du comté de New York (correspondant à Manhattan) impute à l'ancien président trente-quatre chefs d'accusation, tous liés à la falsification au premier degré de documents comptables. Dans l'État de New York, il s'agit d'un crime de classe E, qui correspond au degré de gravité le plus faible parmi ces crimes ou felonies. En conséquence, Donald Trump risque, d'après le code pénal de l'État de New York jusqu'à 5.000 dollars d'amende et quatre ans de prison.

Il n'en fallait pas plus pour voir une partie de la presse américaine multiplier la peine maximale par le nombre de chefs d'accusation dont Donald Trump pourrait être reconnu coupable, imaginant le Républicain être condamné à trente-quatre fois quatre ans = 136 ans de prison.

Pourtant, le code pénal de l'État de New York dispose que «lorsque plus d'une peine d'emprisonnement est prononcée à l'encontre d'une personne pour deux ou plusieurs infractions commises par une seule action, […] les condamnations […] doivent être purgées concurremment».

Comme l'explique Stephen N. Preziosi, avocat spécialisé dans les appels pénaux devant les tribunaux de l'État de New York et les tribunaux fédéraux des États-Unis, dans un article consacré à l'accumulation des peines: «En vertu de l'article 70.25 (2) du code pénal, “les peines imposées pour deux ou plusieurs infractions ne peuvent pas être exécutées consécutivement: 1. lorsqu'un seul acte constitue deux infractions, ou 2. lorsqu'un seul acte constitue l'une des infractions et un élément matériel de l'autre”.»

En l'occurrence, les trente-quatre chefs d'accusation retenus contre Donald Trump concernent un même «schéma» criminel. En conséquence, s'il devait être condamné, il paraît très improbable que les peines s'accumulent.

Tout de même candidat pour 2024

Enfin, rappelons-le: même derrière les barreaux, Donald Trump pourra tout de même être candidat –si le procès, qui pourrait commencer en janvier 2024, a rendu son verdict avant la prochaine élection moins de onze mois plus tard. En effet, les critères d'éligibilité à la présidence des États-Unis sont fixés par la Constitution et cette dernière n'interdit nullement à une personne emprisonnée d'être candidate. En outre, même si une loi prévoyait une peine d'inéligibilité (ce qui n'est pas le cas ici), elle ne saurait supplanter la primauté des dispositions expresses de la Constitution.

Dans l'essai n°60 de la série Le Fédéraliste (publiée entre 1787 et 1788), Alexander Hamilton, l'un des Pères fondateurs des États-Unis, affirme que «les qualifications des personnes qui peuvent choisir ou être choisies, comme cela a été remarqué en d'autres occasions, sont définies et fixées dans la Constitution, et sont inaltérables par la législature».

L'exemple historique le plus célèbre reste celui de l'élection présidentielle de 1920. Le socialiste Eugene Victor Debs, condamné à de la prison ferme (en vertu de l'Espionage Act de 1917, à la suite d'un discours anti-guerre prononcé un an plus tard), fut tout de même candidat à la présidence des États-Unis depuis sa cellule. Plus de 900.000 voix furent accordées au «détenu n°9.653».