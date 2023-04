Conduire en ayant peu dormi est aussi risqué que de conduire bourré

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Vous avez peut-être déjà pris la route en étant fatigué, mais imaginez recevoir une amende ou perdre votre permis à cause de ça. The Conversation révèle que conduire avec moins de cinq heures de sommeil présente les mêmes risques que si vous étiez au-dessus du seuil d'alcoolémie légal.

En Australie, environ 20% des accidents de la route sont dus à la fatigue . Durant les vingt dernières années, les accidents liés à l'alcool ont nettement diminué . Sur la même période, le nombre de ceux liés à la fatigue n'a pas vraiment baissé. Cela peut-il changer? Des chercheurs australiens, spécialistes du sommeil, ont réalisé une étude pour découvrir s'il est possible de diminuer le nombre d'accidents de la route causés par la fatigue.

Il a d'abord fallu prouver que la fatigue impacte les facultés nécessaires à la conduite. Pour cela, il faut se pencher sur les travaux scientifiques qui indiquent la quantité de sommeil requise pour conduire en toute sécurité. Selon les analyses, dormir moins de quatre ou cinq heures double les risques d'avoir un accident de voiture. Les risques sont ainsi les mêmes que pour un conducteur présentant un taux d'alcoolémie élevé à 0,05% (taux d'alcoolémie légal en Australie).

Les risques d'accidents continuent d'augmenter à chaque heure de sommeil perdue la nuit précédente. Plusieurs études suggèrent même que les risques sont encore plus élevés, et qu'un conducteur ayant dormi entre zéro et quatre heures a quinze fois plus de risques d'avoir un accident de la route. Toutefois, si la consommation d'alcool est un choix, le manque de sommeil ne l'est pas toujours. Les jeunes parents ou certains travailleurs n'ont pas vraiment la possibilité de dormir suffisamment.

Une législation sur la fatigue au volant?

Comment contrôler la fatigue au volant, au même titre que l'alcool? Il n'existe pas (encore) de moyen pour évaluer le taux de fatigue, pas de test où l'on doive souffler, ni même de test sanguin qui puisse repérer le nombre d'heures de sommeil accumulées ou à quel point vous êtes fatigué. Par conséquent, le contrôle de la fatigue ne peut être effectué que sur le moment, dans le cadre d'un accident déjà passé. Difficile, donc, de le prévenir.

L'idée de contrôler la fatigue n'est pas nouvelle. Dans le New Jersey, la «Maggie's law» considère les conducteurs comme inaptes à conduire s'ils n'ont pas dormi la nuit précédente. Cette loi, qui a été mise en place en 2003 après qu'un conducteur épuisé a tué un étudiant sur la route, reste pour certains trop laxiste.