Au Chardonnay et Chez Fred: un nouveau troquet et un bistrot mythique pour se régaler à bon prix

Temps de lecture: 4 min

Le Chardonnay, le troquet qui vient d'ouvrir ses portes

Sur la devanture flambant neuve du 3, rue Bachaumont (IIe arrondissement de Paris) qui jouxte le restaurant Aux Crus de Bourgogne, on peut lire l'indication «vins, fromages et cochonailles». Le ton est donné.

La salle du restaurant Le Chardonnay. | The Travel Buds

Cette nouvelle adresse, signée Margot et Félix Dumant (Aux Crus de Bourgogne, Aux Bons Crus, Les Marches) et décorée par le studio Rodaa, est un vrai bistrot parisien: produits de qualité, arrivage du jour, ambiance inimitable qui fait penser au Paris d'autrefois, comptoir où l'on croque un morceau de midi à minuit, sans réservation.

Au Chardonnay, les poireaux vinaigrette. | The Travel Buds

Parmi les collations à déguster à toute heure de la journée, notons les casse-croûtes à prendre au comptoir: le hot-dog à la lyonnaise, le saucisson et sa sauce gribiche, le jambon-beurre. Côté plats chauds, le bœuf bourguignon, la quenelle de volaille sauce forestière et les œufs en meurette sont une bonne option pour ceux qui veulent prendre le temps de déjeuner ou de dîner sans craindre une addition trop douloureuse.

Les œufs en meurette. | The Travel Buds

La carte des vins propose quant à elle une belle sélection de soixante références issues de domaines en biodynamie, respectueux de l'environnement et mettant en valeur le savoir-faire de chaque vigneron: domaines Trapet père et fils, Jules Desjourney ou encore François Chidaine... Voilà de beaux classiques que l'on pourra déguster en accompagnement des plats proposés à la carte.

Un éventail des vins sont proposés à la dégustation. | The Travel Buds

On se laissera également surprendre par de petites pépites dénichées par le patron, à découvrir au travers d'un large choix de vins au verre. La carte des vins évoluera au fil des millésimes et des saisons.

À la carte:

Les hors-d'œuvre: l'œuf à la poutargue (9 euros) ou en meurette (12 euros); la tartine de pied de cochon au raifort (9 euros); le rosbif mayonnaise et toasts (12 euros).

Le croque-monsieur à la truffe. | The Travel Buds

Les grandes assiettes: le croque-monsieur à la truffe (20 euros); le burger à la lyonnaise, saucisson lyonnais et sauce ravigote (16 euros); le bœuf bourguignon des Crus de Bourgogne (20 euros); la galantine de poulet à la crème et morilles (23 euros).

Le burger à la lyonnaise. | The Travel Buds

Les fromages: l'assortiment de fromages de chèvre du Pays de la Loire (10 euros); le Saint-Marcellin de la Mère Richard (8 euros) servis avec un chutney, de la pâte de coing, des pains spéciaux et une petite salade verte (3 euros).

Les desserts (tous à 8 euros): le fondant au chocolat, glace vanille; le baba au rhum; le nougat glacé, coulis de fruits rouges; le dessert du jour.

3, rue Bachaumont, 75002 Paris. Tél.: 01 40 20 08 74. Carte à partir de 9 euros. Menu au déjeuner (entrée et plat) à 18 euros. Fermé dimanche et lundi.

Chez Fred, une cuisine de bistrot

Dans le quartier des Ternes, dans le XVIIe arrondissement parisien, à côté de la place de l'Étoile, un ancien bouchon lyonnais officiait depuis 1945: Chez Fred. Après vingt années passées à gravir les échelons au Plaza Athénée, Laurent Hullo a fait renaître l'établissement, aujourd'hui devenu un bistrot parisien à la gloire du bon, de l'authentique et de la cuisine de saison. Il a confié les cuisines de Chez Fred au chef Benjamin Lavenne (Le Procope, Le Georges, l'Hôtel de Castiglione) en 2021.

Laurent Hullo, propriétaire de Chez Fred. | Chez Fred

Dans cette adresse fétiche d'un certain commissaire Maigret, le décor a pris un coup de neuf, modernisé et enrichi d'affiches faisant référence au patrimoine viticole national. Au déjeuner comme au dîner, Chez Fred compte une trentaine de tables à l'intérieur et soixante couverts en terrasse.

Près de trois ans après avoir repris les rênes du bistrot, Laurent Hullo a par ailleurs continué de le transformer en ouvrant La Salle à manger. Adjacent à la salle historique du restaurant, mais entièrement privatisable, ce nouvel espace, qui double presque la capacité d'accueil du lieu, peut accueillir jusqu'à vingt-cinq convives.

Chez Fred y propose son ardoise, entre tradition et saison: le foie gras au torchon, compotée de figues (20 euros); la quenelle de brochet sauce homardine et riz pilaf (26 euros); l'assiette de fromages affinés (12 euros); les incontournables profiteroles, vanille chocolat chaud et amandes grillées (12 euros)...

L'adresse est le lieu fétiche du commissaire Maigret. | Chez Fred

Du côté de la salle principale aussi, c'en est fini des cartes sur table: place à l'ardoise. Le bistrot propose une cuisine d'antan goûteuse, gourmande, basée sur le bon produit. Parmi les fournisseurs, on peut citer, entre autres: le maraîcher Christophe Latour, un producteur de fruits et légumes bio d'exception; Huguenin côté viandes, notamment avec son cochon fermier de la Sarthe, son carré d'agneau de l'Aveyron, son contre-filet de bœuf maturé de Montbéliard à partager. Les fromages ne sont pas en reste, avec le délicieux Saint-Nectaire affiné de Martine Dubois.

Chez Fred, l'assiette de fromages affinés de Martine Dubois. | Chez Fred

À la carte:

Les plats canaille: l'œuf mayo bio (9 euros); le foie gras au torchon maison compotée aux figues (20 euros), recette personnelle et familiale du chef; les filets de hareng pommes à l'huile (12 euros).

Les «authentiques» de la maison: la belle côte de bœuf de 1,2 kg pour deux personnes (89 euros), le filet de bœuf au poivre de Sarawak ou sauce béarnaise (39 euros); le poisson du jour, selon arrivage.

Le filet de bœuf sauce béarnaise. | Chez Fred

Les desserts: la tarte fine aux pommes glace vanille si chère à l'inspecteur Maigret (12 euros); l'île flottante aux pralines (12 euros); les glaces artisanales de l'Ardèche (9 euros); l'extra baba au rhum, crème chantilly maison (12 euros).

La tarte fine aux pommes. | Chez Fred

Clin d'œil aux origines de Laurent Hullo, les vins du Bordelais sont toujours bien représentés. Non seulement des grands crus classés Saint-Émilion, pomerol, Margaux, Saint-Estèphe ou haut-médoc, mais aussi des belles trouvailles telles que le château de Reignac, bordeaux supérieur dégusté à l'aveugle et classé devant les plus grands crus bordelais. On y trouve aussi une large sélection de vins de Bourgogne: Givry, côte de Nuits, gevrey-chambertin, pommard. Et des rosés bien frais de la maison Peyrassol. La vieille prune ou le verre de calvados de petits producteurs se déguste également en fin de repas.

190 bis, boulevard Pereire, 75017 Paris. Tél.: 01 45 74 20 48. Carte de 45 à 65 euros. Fermé samedi et dimanche.