D'où vient le culte autour des Air Jordan?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Le film Air, sorti le 5 avril aux États-Unis , met en scène Ben Affleck, Matt Damon et Viola Davis, et retrace l'histoire du célèbre modèle de basket imaginé par la marque Nike et porté par le joueur de NBA , Michael Jordan. La BBC s'intéresse au culte voué à cette chaussure.

Qu'est-ce qui rend une simple chaussure de sport si spéciale? En 1984, alors que Michael Jordan est encore à l'université, il est approché par Peter C. Moore, designer de chaussures qui tente de sortir la marque Nike hors de l'eau, en trouvant de nouvelles égéries. Ce dernier lui propose de représenter la marque en portant l'une de leurs paires, et lui dessine alors une ébauche au dos d'une serviette en papier, qui donnera naissance aux Air Jordan, premières d'une série de trente-cinq modèles.

La réputation de ces baskets repose évidemment sur les prouesses athlétiques du joueur qui les porte lors de ses matchs. «Son influence continue d'augmenter alors même qu'il est à la retraite», raconte Drew Haines, directeur commercial des sneakers de collection chez StockX, un site de revente streetwear. «Même après tout ce temps, personne n'a atteint un tel niveau de carrière.»

Une chaussure qui fait rêver et qui rapproche

Le mythe qui s'est créé autour du joueur est jusqu'ici inégalé. «Pour beaucoup de gens, ce n'était pas Christopher Reeve [l'acteur qui a incarné Superman, ndlr] qui leur faisait croire que voler était possible, mais c'était Michael Jordan», explique Jian DeLeon, ancien directeur éditorial du magazine de sneakers et de streetwear Highsnobiety. «Lui, il volait vraiment, et les Air Jordan étaient les chaussures dans lesquelles il le faisait.» Il confie à la BBC que «[ces baskets] représentaient une manifestation de la grandeur humaine, que l'on pouvait porter aussi».

Dans les années 1980 et 1990, les baskets sont devenues un véritable symbole d'appartenance à un groupe, et ont révolutionné le streetwear. «Vous les voyiez dans la rue et si vous faisiez partie de ceux qui lui vouaient un culte, vous les reconnaissiez tout de suite. Alors, elles vous aidaient à débuter une conversation avec d'autres personnes, poursuit DeLeon. C'était le début de la culture de rue, avec tous ses codes.» Les Air Jordan ont permis d'initier des conversations, qui par la suite ont mené au partage d'autres centres d'intérêt comme le hip-hop , le sport ou le rap .

Le culte des Air Jordan est loin d'avoir diminué avec le temps. Aujourd'hui, certaines paires portées par Michael Jordan lui-même sont vendues à des sommes astronomiques. Une de ses paires, portée pour la finale de NBA en 1998, est estimée entre 2 et 4 millions de dollars dans une vente aux enchères organisée par Sotheby's. C'est la paire de chaussures la plus chère jamais vue sur le marché.