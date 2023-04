Le projet de Ron DeSantis pour les États-Unis

Temps de lecture: 5 min

«Make America Florida.» La formule, volontairement provocatrice, est une référence évidente au slogan du 45e président des États-Unis. S'il n'est pas encore officiellement candidat à l'investiture du Grand Old Party, le gouverneur du Sunshine State paraît d'ores et déjà en campagne.

Entre promotion de son nouveau livre et offensives législatives dans son État, l'élu républicain entend s'appuyer tant sur son image personnelle –vétéran de la guerre d'Irak et père de famille catholique– que sur le bilan de son action en qualité en gouverneur.

«Le courage d'être libre»

Douze ans après son premier ouvrage –un authentique échec commercial selon l'auteur–, Ron DeSantis a retrouvé le chemin des librairies. Le quadragénaire, actuellement en tournée pour la promotion de son livre The Courage to be Free: Florida's Blueprint for America's Revival («Le courage d'être libre: le plan de la Floride pour la renaissance de l'Amérique»), affiche clairement ses ambitions.

L'auteur, qui conspue à longueur de chapitres la «dérive woke» des États-Unis, s'en prend vertement à une classe politique plus préoccupée par les prochaines échéances électorales que par le travail législatif. Celui qui était élu à la Chambre des représentants entre 2013 et 2018 se plaît ainsi à rappeler à son électorat potentiel qu'en bon vétéran, rompu aux conditions de vie spartiates, il préférait dormir dans son bureau lorsque la Chambre était en session.

«Cela m'a permis d'accomplir davantage et de me concentrer sur mon travail, qui consiste à représenter les citoyens de ma circonscription. […] En tant que militaire, j'ai apprécié l'efficacité que cette organisation me permettait d'obtenir», affirme-t-il au chapitre 5 de son livre. La remarque est loin d'être anodine: en astiquant ainsi ses galons de militaire, Ron DeSantis attaque directement Donald Trump, qui a échappé à plusieurs reprises à la conscription.

Même volonté de singularité vis-à-vis de l'ancien locataire de la Maison-Blanche s'agissant du parcours universitaire du natif de Jacksonville: tout en prenant ses distances avec «l'élite intellectuelle» démocrate, le 46e gouverneur de Floride tient à rappeler qu'il est diplômé en droit de deux universités de la prestigieuse Ivy League: Yale et Harvard.

Bien qu'il dénigre les campus «gauchistes» des deux institutions –au point d'évoquer dans son livre la possibilité que ses camarades de promo aient soutenu le soviétique Ivan Drago dans Rocky 4…–, Yale et Harvard ont formé au total huit présidents des États-Unis et trente-trois juges de la Cour suprême. Ce faisant, Ron DeSantis se distingue de son futur rival, passé par la Wharton School, une école de commerce qui forme essentiellement l'élite économique américaine: Warren Buffett ou encore Elon Musk sont issus des bancs de cette école.

Néanmoins, plus que l'ancien président, c'est bien ce «péril woke» qui cristallise l'animosité du gouverneur de Floride. Le terme apparaît à 46 reprises dans le dernier livre du politicien et 17 fois dans le seul chapitre 12, qui s'intitule «Le royaume magique du corporatisme woke». Centré sur la guerre idéologique qui l'a opposé à Disney, Ron DeSantis profite de ce chapitre pour faire l'inventaire du travail de sa législature: brillamment réélu l'an dernier, l'homme fort de Floride peut compter sur un pouvoir législatif qui se distingue du fait de sa super-majorité républicaine: 28 sièges sur 40 au Sénat et 84 sur 120 à la Chambre. Un rouleau-compresseur qui permet au chef du Sunshine State de mettre en œuvre un programme politique radicalement conservateur et tourné vers la lutte contre une prétendue «mafia woke» («woke mob»).

La Floride, laboratoire de la droite

Artisan d'une guerre culturelle dirigée contre le «wokisme», la «théorie du genre» et la «Critical Race Theory» –cette dernière étant «un courant d'interprétation et de pratique critiques du droit» pour reprendre les termes de la professeure Magali Bessone–, le camp réactionnaire a récemment multiplié les attaques à l'encontre des minorités: la Floride de Ron DeSantis a été, avec le Texas du gouverneur Abbott, l'un des fers de lance de ce backlash ultraconservateur.

DeSantis s'enorgueillit ainsi d'avoir promulgué la loi «Stop WOKE Act» et celle qui a été surnommée par ses opposants «Don't say gay». Toutes deux ont des effets dévastateurs sur la liberté d'aborder les questions de racisme, de genre et de sexualité.

Avortement, armes, immigration, libertés académiques, liberté de la presse, droits LGBT+… Le Républicain est sur tous les fronts.

Le probable candidat ne compte pas s'arrêter là: désireux de faire de la Floride une vitrine de ses ambitions nationales, Ron DeSantis entend s'affirmer par des gestes forts à l'endroit de l'électorat républicain: il s'est non seulement engagé –et a tenu promesse– à faire de la Floride un État garant du «port constitutionnel» (expression désignant un port d'armes dérégulé, notamment sans permis préalable) et à promulguer une loi interdisant l'avortement après six semaines. Actuellement fixé à quinze semaines, ce délai pourrait être réduit dès la promulgation de la HB 7 ou de la SB 300, deux propositions de loi introduites le 7 mars.

La législature de Floride se tient prête à voter une kyrielles d'autres propositions de loi listées par Forbes: la HB 999 attenterait aux libertés académiques en interdisant aux universités publiques de recourir à des programmes favorisant «la diversité, l'équité et l'inclusion». La HB 991 compte redéfinir ce qui constitue une diffamation –volonté claire de parvenir à renverser l'arrêt historique New York Times Co. v. Sullivan de 1964– quand la SB 1316 imposerait quant à elle aux blogueurs et blogueuses percevant une «compensation» de s'inscrire auprès d'un bureau de l'État si leurs écrits mentionnent une personnalité politique élue ou occupant une fonction officielle. Enfin, la SB 254 criminaliserait les soins de transition de genre pour les moins de 18 ans: une proposition de loi qui s'inscrit dans une campagne globale de destruction des droits des personnes trans par la droite américaine.

Introduites par le sénateur républicain Clay Yarborough, les SB 1320 et 1438 s'inscrivent dans la droite lignée des paniques morales réactionnaires agitées par le gouverneur. La première vise à interdire à tout «employé, contractant ou élève d'une école publique de se référer à une personne en utilisant des titres personnels ou des pronoms qui ne correspondent pas au sexe de cette personne».

La seconde a pour objectif «d'infliger une amende, de suspendre ou de révoquer la licence d'un établissement public d'hébergement ou d'un établissement public de restauration si l'établissement admet un enfant à un spectacle vivant pour adultes», une proposition de loi qui fait référence aux récentes polémiques sur les «drag shows».

Enfin, symbole du «tough on crime» cher à la droite, la SB 450 entend s'affranchir de l'unanimité du jury s'agissant de la peine de mort: 8 voix sur 12 suffiraient à recommander la peine de mort et, avec 10 voix sur 12, le jury pourrait l'imposer.

«Je peux vous le promettre, vous n'avez encore rien vu!»

Ron DeSantis l'a affirmé: nous n'avons encore rien vu. Avortement, armes, immigration, libertés académiques, liberté de la presse, droits LGBT+… Le Républicain est sur tous les fronts et entend pouvoir présenter son État comme un modèle pour le pays tout entier.

Si l'outsider non candidat apparaît dans les sondages encore largement devancé par l'ancien président, il se montre confiant sur sa capacité à ériger la Floride comme vitrine pour convaincre l'électorat de son parti: «Le plan d'action pour la Floride est une formule simple: être prêt à diriger, avoir le courage de ses convictions, agir pour ses électeurs, et récolter les récompenses politiques. Il s'agit d'un plan pour la renaissance de l'Amérique. Nous avons montré que c'était possible.» La conclusion de son livre ne laisse aucun doute ni sur sa volonté d'être candidat, ni sur celle de l'emporter.