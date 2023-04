L'histoire secrète (et romancée) de la tentative d'assassinat de Volodymyr Zelensky

Temps de lecture: 12 min

24 février 2022, l'armée russe attaque l'Ukraine sur trois fronts, au nord, à l'est et au sud. Le plan, soigneusement préparé par Vladimir Poutine, vise à décapiter le régime en vingt-quatre heures. De façon à mettre toutes les chances de son côté, le chef du Kremlin charge Evgueni Prigojine et Ramzan Kadyrov d'une même mission: assassiner Volodymyr Zelensky. Les services secrets ukrainiens (SBU) cherchent désespérément à protéger leur président; la CIA veut l'exfiltrer pour qu'il continue la lutte à l'extérieur du pays; à Moscou, le FSB est partagé entre le soutien à la guerre, la méfiance vis-à-vis de l'aventurisme de Poutine et la haine des Tchétchènes. Z, le nouveau roman de Phénix, un ancien agent de renseignement, inspiré de faits réels et paru aux éditions La Tengo ce mercredi 5 avril 2023, imagine l'histoire secrète de cette incroyable tentative d'assassinat. Nous en publions ici deux extraits.

«Tout le monde a un plan jusqu'au premier coup de poing dans la gueule.» – Mike Tyson

Chapitre 1

Moscou, 3 février 2022.

La convocation était tombée la veille. Aussitôt il avait pris ses dispositions et s'était envolé dans un avion militaire. À peine débarqué à Cheremetievo, ils l'avaient installé dans une petite villa au bord de la Moskva gelée, face au Kremlin, avec, au fond, les bulbes dorés du clocher d'Ivan le Grand qui brillaient dans le ciel d'ardoise.

Il appréhendait déjà la litanie de reproches. Le président avait toujours manié le chaud et le froid à son égard, alternant les louanges et les critiques, hésitant entre l'admiration et la crainte. Cette nuit, dans la grande chambre sans âme, malgré la présence de ses gardes du corps dans la pièce mitoyenne, il se sentait seul. Il se leva, fuma une cigarette pour se redonner du courage, tapota sur sa messagerie et finit par s'endormir. Le lendemain matin, il sortit et attendit sur le trottoir enneigé. Les branches des tilleuls frémirent, le vent glacial souleva les feuilles qui jonchaient le sol. Il écarta sa manche et consulta le cadran de sa Greubel Forsey: la voiture officielle était en retard.

Cinq minutes plus tard, la limousine noire du service de sécurité de la présidence (SBP) fila le long du quai désert après l'avoir récupéré. Elle emprunta le pont Bolchoï Kamenny, tourna à gauche et s'arrêta devant une entrée secondaire. Précédé de deux hommes en manteau gris, il franchit une porte avec, de chaque côté, des soldats en tenue d'apparat, et s'engouffra dans un escalier sombre. Ils traversèrent une crypte éclairée par des chandeliers d'argent qui diffusaient une lumière chaude sur des peintures murales aux couleurs vives. Puis ils descendirent des marches recouvertes d'un tapis rouge et, après un couloir interminable, on l'invita à s'installer dans une petite pièce. Le choix de la salle de réunion indiquait généralement le ton des discussions. Au vu des murs dénudés, de l'absence de fenêtre, du décor inexistant, les choses ne s'annonçaient pas bien. Après un temps qui lui parut une éternité, la porte s'ouvrit, et son hôte entra, le regard fixe, la main gauche oscillant le long de sa veste, la droite collée contre sa hanche comme s'il allait dégainer.

— Bonjour, Vladimir Vladimirovitch, dit-il en se levant. Comment vas-tu, mon commandeur en chef?

— Assieds-toi, Ramzan, rétorqua Poutine en prenant place devant lui.

L'air peu engageant l'alarma. Son complet sombre, sa cravate bleu marine à pois blancs exacerbaient la pâleur de son visage. Ramzan Kadyrov fréquentait Poutine depuis suffisamment longtemps. Il lui devait tout: sa vie, sa fortune, la destruction et la reconstruction de sa capitale au terme de deux guerres féroces. Et surtout, à la suite de l'attentat contre son père, sa nomination au poste de leader absolu de la République tchétchène.

«Ça ressemble à quoi, tes manifestations spontanées en plein centre de Grozny, à brûler des effigies d'opposants, devant une mosquée qui m'a coûté 20 millions de dollars?»

Séparés par une table de travail, les deux hommes s'observèrent en silence. Sur le côté, les drapeaux russe et tchétchène. Kadyrov, les mains jointes, dans une attitude conciliante, attendait l'orage.

— Tes attaques contre la famille Yangulbaev ne peuvent plus continuer.

— Mais…

— Ensuite, continua Poutine, que faisaient des policiers tchétchènes à Nijni-Novgorod?

— Nijni…?

— Ils se sont présentés à l'adresse de Zarema Musayeva et l'ont enlevée.

— Je te jure, commandeur en chef, je n'ai rien à voir avec ça!

Dix jours plus tôt, des membres de la police tchétchène s'étaient rendus dans la capitale de Russie centrale et avaient kidnappé la femme de l'ancien juge de la Cour suprême de Tchétchénie au nez et à la barbe des autorités locales. Elle était diabétique, n'avait commis aucun délit, mais elle offrait un bon moyen de pression sur son fils, un opposant à Kadyrov. Il fallait le reconnaître, se dit Poutine, le leader tchétchène ne manquait pas d'audace.

— Et maintenant, poursuivit le président en faisant fi de l'objection, en pleine Douma, Adam Delimkhanov parle de décapiter tous les membres de la famille Yangulbaev. Où il se croit, cet imbécile?

— Mais, Vladimir Vladimirovitch, je n'ai aucun contrôle sur Adam Delim…

— Cesse de m'interrompre. Ton rôle, c'est de faire respecter l'ordre dans ta république, pas d'y fomenter le trouble. Ça ressemble à quoi, tes manifestations spontanées en plein centre de Grozny, à brûler des effigies d'opposants, tout ça devant une mosquée qui m'a coûté 20 millions de dollars… Tu te crois chez les talibans? La Tchétchénie, c'est la Russie. Tu ne dois jamais l'oublier.

Devant la mine déconfite de son interlocuteur, Poutine se tut. Kadyrov était un phénomène de foire. Courageux et charismatique, il fallait voir l'air hébété de ses hommes quand il s'adressait à eux. Rien à dire, il les tenait. Depuis que le maître de la Russie lui avait confié le pouvoir, la Tchétchénie était calme. Le Kremlin fournissait l'argent, qui disparaissait en Lamborghini, en mosquées grandioses, en armes modernes ou en cadeaux somptueux à ses trois épouses.

En retour, le leader tchétchène assurait la répression. Les islamistes étaient arrêtés, torturés, leurs corps disparaissaient. Les opposants, les journalistes étaient abattus. Quant aux homosexuels, ils étaient frappés, violés, électrocutés. Kadyrov allait jusqu'à les libérer de prison pour permettre à leur famille de venger leur honneur en les exécutant. Et sa violence ne connaissait pas de frontières. La bande d'assassins à la solde du Tchétchène avait éliminé de nombreux dissidents un peu partout en Europe: Vienne, Berlin, Lille, etc. La persécution des Yangulbaev, de Grozny à la Volga, n'était que le dernier avatar d'une longue suite d'infamies.

— Bon, je ne t'ai pas fait venir pour ça, reprit Poutine après une longue pause. Je dois te parler d'autre chose.

— Je t'écoute, mon président.

— Je vais avoir besoin de la brigade tchétchène de la garde nationale.

— Ils sont là pour exécuter tes ordres.

— Si je prends la décision de lancer une opération militaire spéciale contre le régime de drogués et de néonazis, tes hommes seront aux premières loges pour combattre l'ennemi.

— Ils n'attendent que cela, Président, rétorqua Kadyrov avec un sourire. Mes Tchétchènes extermineront les Ukrainiens et s'accoupleront avec leurs femmes.

— Ne sous-estime pas les Ukrainiens, Ramzan.

— Je ne les sous-estime pas, mon commandant en chef, je connais juste mes Tchétchènes.

Poutine esquissa un rictus. Derrière l'air obséquieux du maître de la petite république, il y avait toujours le scorpion prêt à piquer.

— J'ai une mission pour ta brigade. Une mission spéciale.

— Je t'écoute, répéta Kadyrov en s'adossant sur son siège pour se donner une contenance.

— Quelle est ta meilleure division au sein de la tchetchenskaïa rosgvardia?

— Mes hommes sont les meilleurs de la meilleure armée du monde, la garde nationale de la fédération de Russie, ton armée, mon président.

Le poing gauche de Poutine se referma sur le bras du fauteuil. Ses jointures devinrent blanches.

— Je veux ta division la plus autonome, la plus aguerrie, pour une opération qui demande la plus grande discrétion. Il s'agit de s'infiltrer en territoire ennemi avec un support limité, d'identifier des cibles et de les anéantir.

Kadyrov fronça les sourcils. Il aimait les discours préparés d'avance, les opinions tranchées, les ordres simples. Là, on lui demandait de réfléchir.

— Le régiment qui porte le nom de mon vénéré père, que la paix d'Allah soit avec lui, «Akhmad Kadyrov», le 141e régiment d'infanterie motorisée. Ils ont des BTR-80, des TIGR, des Ural-VV. Leur commandant est Magomed Touchaïev. C'est mon meilleur homme et mon frère.

Poutine eut une hésitation. Touchaïev s'était surtout distingué par son rôle dans les purges anti-gay qui sévissaient en Tchétchénie depuis des années. Une brute épaisse, comme tous ses compatriotes. Le président n'avait aucune sympathie pour les LGBT, mais il était prêt à les laisser vivre à condition qu'ils se fassent oublier. À l'inverse, Kadyrov faisait une fixation sur les homosexuels.

Il connaissait bien les Tchétchènes. Les jeter dans Kiev comme une nuée de vautours sèmerait la panique dans la population. Mais il n'avait pas confiance en eux.

— Très bien. De combien d'hommes dispose-t-il?

— Plusieurs centaines, affirma-t-il, près de mille.

— Bon, tu vas aller le voir dès ton retour à Grozny et tu vas lui confier sa mission.

— Quelle est la mission, commandeur en chef?

Poutine ouvrit un tiroir, sortit une chemise en carton et en retira une feuille de papier tapée à la machine. Il lui tendit:

— Il s'agit d'une liste.

Kadyrov la lut. Il y avait des noms écrits à l'encre noire, vingt-quatre en tout. Il en connaissait la plupart.

— Et j'en fais quoi?

— Tu la parcours ligne par ligne, quand c'est fait, tu rayes et tu passes au suivant, mais surtout…

Il ouvrit de nouveau le dossier et en tira le cliché d'un homme, les cheveux courts et bruns, les traits adolescents, l'air d'un premier de la classe.

Une cible, au marqueur rouge, avait été dessinée autour de son visage.

— Lui, tu ne le rates pas, dit Poutine.

— Ne t'inquiète pas, mon commandeur en chef, dit le leader de la petite république en se levant, c'est comme s'il était mort…

Kadyrov sorti, le président russe demeura dans la petite salle. Il disposait de quelques minutes de répit avant l'arrivée de son prochain visiteur.

Il connaissait bien les Tchétchènes. Les jeter dans Kiev comme une nuée de vautours sèmerait la panique dans la population. Mais il n'avait pas confiance en eux. En Syrie, les Kadyrovtsy avaient été cantonnés à un rôle de police. S'ils avaient démontré leur courage et leur cruauté, ils manquaient d'expérience dans les opérations clandestines. Alors, il avait eu une idée de génie: lancer deux équipes d'assassins sur la même cible. Deux groupes autonomes avec des méthodes, des expériences, des profils radicalement différents, deux groupes qui iraient jusqu'à ignorer l'existence de l'autre.

— Oui? dit le président russe en entendant frapper.

La tête chauve du patron du Groupe Wagner apparut dans l'embrasure de la porte.

— Vous vouliez me voir, monsieur le président?

— Entre, Evgueni. Assieds-toi.

Le «cuisinier de Poutine» referma la porte et s'installa en détachant le troisième bouton de sa veste. Depuis dix ans, il avait bien changé. Il s'habillait chez un tailleur de Savile Row, portait des cravates italiennes. Mais le regard, à la fois intense et fuyant, ne cachait rien de ses origines.

— Evgueni, je vais avoir besoin de tes meilleurs hommes pour une mission particulière, commença le président sans s'embarrasser de préliminaires. Où est-ce que je les trouve?

Prigojine, surpris par la question, s'accorda un instant de réflexion.

— En Afrique, finit-il par affirmer.

— Très bien, convoque-les.

******

Chapitre 10

Kiev, 24 février.

Enfoncé dans son fauteuil de cuir vert, Volodymyr Zelensky examina le bureau couvert de piles inégales de papiers, des petites notes jaunes collées un peu partout, avec au milieu un pot bourré de stylos et de crayons, son ordinateur sur la droite, et trois smartphones rangés en ordre de taille décroissant. Depuis ce matin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Johnson, Duda, Blinken, Scholz, von der Leyen… Il ne manquait plus que Macron.

Ses yeux se promenèrent dans la pièce et s'arrêtèrent sur les portraits des grands hommes accrochés au mur opposé. Il n'était rien par rapport à eux. Il ressentait parfois ce fameux «syndrome de l'imposteur». En accédant à la présidence, il était animé des meilleures intentions. Réformer le pays, lutter contre la corruption, changer le discours. Pourtant, le courant ne passait pas entre lui et le peuple.

Et puis, il y avait ce poison de la Crimée et du Donbass, le produit de la faiblesse de ses prédécesseurs et de la naïveté des Occidentaux. Il avait promis de prendre le problème à bras le corps. Mais il ne voulait pas de la guerre avec Poutine. Il espérait négocier, et un jour parvenir à une solution, un compromis, préalable à une coexistence pacifique. Pour cela, il devait se débarrasser une fois pour toutes de l'héritage soviétique qui continuait à handicaper l'Ukraine. Mais la guerre…

Et c'était là, devant lui. Un instant surréaliste, à la tête d'un pays envahi par la deuxième armée du monde. Johnson lui avait parlé d'un moment «churchillien». Chef de guerre, il croyait rêver. Depuis sa plus tendre enfance, il avait voulu être acteur, attirer l'attention, faire rire les autres. Un jour, interrogé sur ses ambitions politiques, il avait répondu par une boutade, et quelques semaines plus tard, il entrait dans la quatrième dimension. Après son élection triomphale, sa popularité s'était écroulée aussi vite qu'elle était montée.

Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Les informations fusaient de toutes parts. L'île des Serpents. Hostomel. Kharkiv. Kherson. Le front du Donbass. Toute la puissance de l'armée russe déferlait sur son pays. Pendant des mois, il avait alerté le monde sur le danger représenté par Poutine. Mais quand les Américains et les Britanniques avaient commencé à parler de l'invasion comme d'une certitude, il avait tempéré. Il devait à tout prix éviter la panique. Oui, il y avait la réponse militaire, mais ce qui comptait avant tout, c'était le soutien de la population. Si tous décidaient de prendre les armes contre les conscrits russes, ils finiraient par partir, ou alors l'OTAN serait forcée d'intervenir.

L'un de ses téléphones l'arracha à ses réflexions. C'était Macron. Ils voulaient tous savoir. C'était plus fort qu'eux. Toute une génération qui découvrait la guerre.

— … La Russie, c'est terrible, ce qu'ils font. Tu sais, ils sont en ce moment dans plusieurs villes dans le centre de nos régions. Ils ont des tanks, des avions de chasse. Et maintenant, ils sont à Kiev. Nous nous battons dans Kiev, Emmanuel.

— Ils ont des forces spéciales, des hélicoptères?

— Oui. Des avions, des hélicoptères, tout ça. On le voit sur des vidéos, on voit tout.

— Sais-tu combien de civils sont morts?

— Non. Des milliers.

— Et toi, tu es en sécurité?

— Oui, je pense.

— Tu penses ou tu es sûr?

— Je pense… Personne n'est en sécurité…

Il termina en demandant au président français de l'aider à mettre en place une coalition et de maintenir le dialogue avec Poutine, puis il raccrocha. Il reprit les notes et les comptes rendus empilés sur son bureau depuis le début de la journée et les parcourut de nouveau.

Il bâilla et consulta sa montre. Plus d'une heure depuis sa conversation avec Macron. Que devait-il faire? Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Il dépendait de trois choses: son haut commandement militaire, la population civile, et sa capacité à rallier les chefs d'État occidentaux. Pour toucher la corde sensible, pour les émouvoir, eux et leurs opinions publiques, il devait raconter une histoire passionnante et tragique. Mais comment allaient-ils réagir? Serait-il assez bon?

— Monsieur le président, entendit-il.

Il se retourna. Son conseiller, Oleksiy Mykolaïovych Arestovych, attendait sur le pas de la porte, l'air grave de l'acteur qui vient de décrocher le rôle de sa vie. Dehors, il faisait noir comme dans un four. Par la fenêtre, des petites lumières se déplaçaient.

— Qu'y a-t-il, Oleks?

Arestovych avait passé trois ans à répéter que les Russes ne s'arrêteraient pas à la Crimée et au Donbass. Depuis 2014, l'armée ukrainienne s'y préparait. L'OTAN avait consacré un temps fou à les accompagner dans leurs efforts de transformation de l'appareil militaire: matériels, méthodes, entraînements, tactiques. La guerre. Jusqu'au dernier moment, Zelensky avait refusé d'y croire. Poutine n'allait quand même pas faire ça.

— Volodya, les rumeurs se confirment: les Russes vont essayer de t'enlever ou de t'assassiner, toi et ta famille.