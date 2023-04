À quelle fréquence faut-il laver ses serviettes de toilette?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Nous les utilisons tous le matin ou le soir, après une bonne douche . Mais à quelle fréquence faut-il laver ses serviettes de bain? Le New York Post révèle que nous ne les lavons probablement pas assez souvent. En Australie , par exemple, à cause des sécheresses qui frappent le pays, les habitants se félicitent d'économiser le maximum d'eau. Il n'est donc pas surprenant que certains utilisent la même serviette pendant toute une semaine.

Pourtant, comme l'explique la dermatologue australienne Shreya Andric, il est préférable de changer de serviette tous les trois jours afin d'éviter d'irriter sa peau ou de développer des infections . «Si vous vous lavez plus d'une fois par jour, il vaut mieux la laver plus souvent» indique-t-elle. La raison?

L'eau n'est pas la seule chose qui imbibe notre serviette en sortant de la douche. «Peaux mortes, bactéries et transpiration sont aussi présentes, poursuit la dermatologue. Les serviettes absorbent beaucoup d'eau et elles restent humides pendant des heures, ce qui favorise la prolifération de bactéries.»

Lavage à haute température et serviettes légères

Si vous tenez vraiment à connaître la durée maximale d'utilisation d'une serviette, Andric révèle qu'il est possible de l'utiliser pendant deux semaines avant que les germes et les bactéries ne deviennent incontrôlables. Elle explique aussi qu'il est préférable d'utiliser une serviette différente pour le corps et le visage, en particulier si vous êtes sujet à l'acné, pour éviter le transfert de bactéries. Autrement, vous risquez de propager les champignons ou bactéries de vos cheveux ou de vos fesses sur votre visage (et vice versa).

Bien qu'ils laissent vos serviettes toutes douces, souples et avec une odeur réconfortante, laissez de côté les adoucissants. «Lavez-les à haute température (de préférence à 60°C) et n'utilisez pas d'adoucissants, car ils réduisent la capacité d'absorption des serviettes», indique Andric.

Quand faut-il jeter complètement ses serviettes et en acheter de nouvelles? «Les serviettes de bain peuvent durer des années, surtout si vous en avez plusieurs, poursuit la dermatologue. Vous devez les changer si elles ont une mauvaise odeur qui ne part pas, même après la machine à laver, ou bien si elles ne sont plus assez absorbantes.»

Enfin, préférez l'achat de serviettes de bain légères, pour faciliter le séchage et limiter la prolifération de bactéries.