L'élection d'une dissidente PS en Ariège, un gros caillou dans la chaussure de la Nupes?

C'est peu dire que le résultat du second tour de l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Ariège, le dimanche 2 avril, a soulevé l'ire de toute la mélenchonie et de ses compagnons de route. La victoire de Martine Froger (60,2% des voix), dissidente socialiste anti-Nupes, face à l'Insoumise Bénédicte Taurine (39,8%), députée sortante invalidée en janvier, a fait l'effet d'une douche froide. L'analyse du premier tour laissait entrevoir une dynamique en faveur de Martine Froger et un tassement de Bénédicte Taurine, pourtant arrivée en tête.

Le camp macroniste, dont la candidate Anne-Sophie Tribout était arrivée en quatrième position le dimanche 26 mars (alors qu'elle s'était qualifiée pour le second round en juin 2022), avait appelé à voter pour la dissidente socialiste. Cette dernière a donc bénéficié d'un bon report de voix venant de la majorité présidentielle, auquel s'est ajouté –selon toutes probabilités au vu des chiffres– un transfert des suffrages des électeurs qui avaient opté au premier tour pour Jean-Marc Garnier, le candidat du Rassemblement national (RN).

Cet apport massif de voix a été dénoncé quasi immédiatement par la plupart des figures connues de La France insoumise (LFI), en commençant par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Ainsi que par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), qui, cohérent avec son engagement au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), avait apporté son soutien à Bénédicte Taurine.

#Ariège Voilà à quoi servent les «dissidents du PS«. Refuge du vote Le Pen et Macron au 2etour pour battre l'opposition à la retraite à 64ans. Lamentable combine politicienne.

Mais la lutte continue. Pensée triste pour @BenedictTaurine ex députée LFI piégée par les droites unies. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 2, 2023

Les uns et les autres estiment que Martine Froger a été élue grâce aux voix «des fossoyeurs de la gauche, des macronistes, de la droite et de l'extrême droite». La violence des commentaires des Insoumis sur Twitter a atteint un niveau assez inouï qui ne manque pas d'interroger. Le tweet de Bastien Lachaud, député LFI de la sixième circonscription de Seine-Saint-Denis, n'est qu'un exemple parmi d'autres.

La nuit des morts vivants : Cazeneuve, Le Foll, Cambadélis, Bartolone, zombies du PS, applaudissent une candidate élue avec les voix lepénistes et macronistes.

Leur gauche putréfiée par la loi travail et la déchéance de nationalité bouge encore. On la renverra dans sa tombe. pic.twitter.com/2R4kGYWCk3 — Bastien Lachaud (@LachaudB) April 3, 2023

Une capacité plutôt moyenne à accepter le verdict des urnes

On ne cesse de le répéter, il est périlleux de tirer des conclusions nationales et définitives d'un résultat isolé, intervenant au terme d'une élection législative partielle. Il n'en demeure pas moins qu'un tel scrutin, rarement favorable au pouvoir en place –la preuve en a encore été donnée, cette fois-ci dans un contexte social tendu–, fournit des indications de tendances et peut revêtir un caractère symbolique plus ou moins lourd. S'il en fallait une preuve, la violence des commentaires des Insoumis sur le réseau social d'Elon Musk en fournirait une.

Sûrement blessés dans leur amour-propre de voir une de leurs camarades, députée sortante, battue sèchement, ces Insoumis rageurs ont montré une capacité démocratique à accepter le verdict des urnes, disons, assez moyenne. On les avait vus moins regardants quand Adrien Quatennens, alors numéro deux de LFI, assurait avec une certaine clairvoyance, en juin 2022, que «les électeurs n'appartiennent pas aux partis politiques». Et qu'il appelait, ouvertement en prime, ceux du Rassemblement national à voter pour les candidats de la Nupes aux élections législatives de l'an passé.

Il faut dire que lui-même avait été élu député en 2017 dans la première circonscription du Nord avec seulement cinquante voix d'avance sur son adversaire de la majorité présidentielle… grâce aux suffrages des électeurs du Front national, dont le candidat, éliminé au premier tour, avait appelé à voter pour lui. À cinq années de distance, il s'agissait donc d'un élégant mais redoutable échange de bons procédés, qui avait toutes les chances de rester dans les archives.

Au premier tour, on choisit, au second, on élimine

Oubliant probablement que le principe de scrutin majoritaire uninominal en deux manches est fondé sur un adage élémentaire –au premier tour, on choisit, au second, on élimine–, les Insoumis refusent d'admettre que leur candidate ariégeoise a sans doute pâti de la stratégie de conflictualisation généralisée chère au mentor intellectuel et politique de La France insoumise. Il n'est pas certain que dans ce département rural à forte tradition sociale-démocrate de compromis à la mode radicale, les images tumultueuses des députés LFI à l'Assemblée nationale aient franchement favorisé Bénédicte Taurine.

En répétant que la dissidente du PS a été «élue avec le soutien des droites», Olivier Faure manifeste un certain dédain pour les électeurs socialistes.

Pour autant, il serait étonnant que ce simple constat modifie d'un iota la stratégie dite de «bordélisation», qui fait la marque de fabrique actuelle de la gauche de la gauche. La raison en est simple: Jean-Luc Mélenchon considère que son mouvement domine ce côté de l'échiquier, comme le fit le PS en son temps, et qu'il est donc seul apte à fixer le cap. Il le fait en permanence avec ses partenaires politiques, comme l'a montré de façon éclatante le débat sur la réforme des retraites au palais Bourbon. Il a tenté de le faire aussi avec les forces syndicales sur le même sujet. Sans succès.

Hostilité de Fabien Roussel et passivité d'Olivier Faure

À gauche, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), qui devrait bien être renouvelé à son poste lors du 39e congrès du parti (du 7 au 10 avril, à Marseille), est un des rares, avec quelques députés socialistes, à opposer une résistance claire à la volonté hégémonique de Jean-Luc Mélenchon. Dans un entretien pour L'Express, accordé avant la législative partielle de l'Ariège mais publié après le résultat, il affirme que la Nupes est «dépassée» car, selon lui, «il faut rassembler bien au-delà».

Au grand dam des Insoumis, Fabien Roussel insiste lourdement sur le terme «collectif», en opposition à l'expression «homme providentiel», et prône un élargissement de l'union de «toute la gauche» jusqu'à Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de la fin du quinquennat de François Hollande et qui vient de lancer son nouveau mouvement politique, baptisé «La Convention».

Cette volonté d'ouverture, qui provoque des haut-le-cœur sur sa gauche, ressemble furieusement à une préparation d'artillerie en vue de l'après-macronisme, qui s'ouvrira inévitablement lors de la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron ne pouvant pas se présenter une troisième fois consécutive. Ce souhait d'ouverture, manière de marquer tout à la fois l'indépendance d'esprit et l'hostilité d'une partie des communistes à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, tranche singulièrement avec la passivité, voire le suivisme, de la direction «fauriste» du PS.

Comme s'il fallait sans cesse donner des gages de fidélité au «guide» de La France insoumise, Olivier Faure n'a pas eu de mots assez durs pour disqualifier les socialistes dissidents de l'Ariège, conduits par Carole Delga (présidente de la région Occitanie) et opposés à l'architecture de la Nupes, c'est-à-dire à la domination sans partage d'une force de gauche radicale. Ce faisant, il a provoqué un dégât collatéral en discréditant Martine Froger, la candidate élue qui a milité pendant trente ans dans le parti qu'il dirige.

Être élue avec le soutien de toutes les droites, ça permet ce soir de gagner contre l'union de la gauche et des écologistes. Ça ne permettra pas de construire l'alternative dont le pays a besoin.

C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. #Ariege #froger pic.twitter.com/7QeXbyBy33 — Olivier Faure (@faureolivier) April 2, 2023

Gageons qu'un communiqué d'une toute autre nature aurait été publié si le résultat avait été inverse. La direction du PS aurait salué la victoire de LFI et souligné la justesse de la stratégie nationale de coalition électorale, défendue par le premier secrétaire. Il est donc logique que ses opposants, internes et externes, tirent la conclusion opposée et souhaitent surfer sur la victoire de Martine Froger qui, selon eux, renforce leur position anti-Nupes.

En répétant en boucle, à l'instar de la candidate LFI battue, que la dissidente du PS a été «élue avec le soutien de toutes les droites», Olivier Faure manifeste un certain dédain pour les électeurs socialistes de l'Ariège et met en évidence un déni qui frappe les dirigeants du PS depuis 2017. En effet, si Benoît Hamon et Anne Hidalgo, derniers candidats socialistes successifs à l'Élysée, ont enregistré des scores catastrophiques (6,4% en 2017), voire marginal pour la maire de Paris (1,8% en 2022), c'est bien que de gros bataillons d'électeurs du PS avaient déserté la «vieille maison».

Les symboles et les dynamiques

La direction actuelle du parti à la rose refuse d'admettre cette évidence. Si une partie de l'électorat socialiste a opté en faveur de la gauche radicale, une autre a fait le choix du macronisme. Et ce schisme originel de 2017 s'est reproduit, pour ne pas dire amplifié, au profit de Jean-Luc Mélenchon à travers un «vote utile» à gauche, pour tenter d'empêcher un nouveau face-à-face Macron-Le Pen en 2022. Sauf à considérer que des gens de droite ont voté, pendant des décennies parfois, pour des candidats sociaux-démocrates, il est absurde d'écarter, sans aucune réflexion, la réalité d'un vote de gauche en faveur du macronisme. Sans espoir de report vers le mélenchonisme.

L'effondrement du score de la candidate de la majorité présidentielle au premier tour de l'élection partielle ariégeoise (10,7%, contre 20% en juin 2022) au profit de la dissidente socialiste (26,4% contre 18,1%) en apporte la preuve. Il est fondé de penser que cet électorat transhumant, dont tout porte à croire qu'il est de gauche, a opté –dans un contexte de tension sociale provoquée par la désapprobation de la réforme des retraites– pour une forme de «vote utile». Celui-ci avait pour double but d'empêcher l'accession du candidat d'extrême droite au second tour et de favoriser la candidate de gauche qui avait le plus de chances de l'emporter. En l'occurrence, cette fois-ci, ce n'était pas l'Insoumise.

Au-delà des postures de circonstance et des déclarations théâtrales, il y a donc quelques enseignements à tirer de cette élection législative partielle, tant elle exacerbe les tensions, les espoirs ou les craintes décelables dans tous les camps. S'il faut redire que le résultat d'une partielle peut difficilement être projeté au niveau national, il n'en demeure pas moins qu'il peut revêtir des indications symboliques. Et celles-ci suscitent les espoirs des uns tout en soulevant les craintes des autres. À court ou moyen terme, l'avenir dira si celle-ci a enclenché des dynamiques. Positives… et négatives.