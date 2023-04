Une technique fiable à 80% pour savoir si quelqu'un ment

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Votre collègue de bureau vous raconte son week-end et vous avez des doutes quant à la véracité du propos? ScienceAlert révèle que pour démasquer un menteur, il faut se concentrer sur le nombre de détails de l'histoire. Si une personne donne une description complète du qui, quoi, où, quand et comment se sont passées les choses, alors elle dit sûrement la vérité. Dans le cas contraire, il y a une forte probabilité de mensonge dans l'air.

Une équipe de recherche de l'Université d'Amsterdam a découvert que cette simple technique permet de différencier la vérité du mensonge avec un taux de fiabilité s'approchant des 80%.

Pour cela, les scientifiques ont mené neuf expériences au cours desquelles 1.445 participants ont dû déterminer si des transcriptions vidéo, des interviews en direct et même des déclarations écrites étaient vraies ou fausses. Les contenus concernaient soit des étudiants ayant simulé un vol puis ayant menti à ce sujet, soit des étudiants s'étant promenés sur le campus et qui ont raconté la vérité sur leurs activités.

L'équipe scientifique a demandé à certains participants de son étude de se concentrer sur un seul indice: le niveau de détails dans l'histoire (la description du lieu, l'action et les personnes ou objets concernés), rien d'autre; aux autres participants, elle n'a pas donné de consigne précise. Ceux qui qui ont suivi leur intuition ont obtenu des résultats purement dus au hasard. En revanche, ceux qui se sont focalisés sur les détails ont réussi, avec une précision de 59 à 79%, à séparer le vrai du faux.

«Nos données démontrent que se concentrer sur un seul indice peut être plus bénéfique que d'en utiliser plusieurs», explique Bruno Verschuere, psychologue judiciaire et auteur principal de l'étude, tandis que faire attention à de multiples signaux comportementaux ne permet pas vraiment de distinguer le vrai du faux avec précision.

Oubliez le comportement et les détecteurs de mensonges

Lorsqu'on tente de démasquer un menteur, nous avons tendance à essayer de repérer certains signes révélateurs. A-t-il l'air sournois? Est-il anxieux? Pourquoi est-il en train de gigoter?

Ces questionnements ont été particulièrement adoptés aux États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Le personnel des aéroports américains a reçu une liste de quatre-vingt-douze indices comportementaux à analyser chez une personne suspecte. Les polygraphes, plus connus sous le nom de détecteurs de mensonges, permettent eux aussi de repérer quelques signes physiques, notamment la pression artérielle, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire.

Toutefois, les travaux de l'Université d'Amsterdam suggèrent que même les professionnels entraînés ne font guère mieux que le hasard quand il s'agit de déceler un mensonge. «C'est une tâche impossible, intervient Verschuere. On ne peut pas évaluer autant de signaux en si peu de temps, et encore moins lorsqu'il s'agit d'obtenir un jugement précis et véridique.»

Un autre problème se pose: les gens ont souvent des stéréotypes concernant ce à quoi ressemblent les innocents et les coupables. Mais ils ne sont pas vraiment prédictifs de la vérité. Ainsi, afin de déterminer si quelqu'un ment, il est préférable de mettre de côté les indices comportementaux et de se concentrer sur le nombre de détails d'une histoire.