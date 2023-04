Pourquoi certaines personnes perdent leur accent et d'autres jamais

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Notre façon de parler fait partie de notre identité. L'accent, comme le souligne ScienceAlert, permet de déterminer l'adhésion à un groupe social. Il est ainsi un signe d'appartenance ou, au contraire, de séparation.

Nous connaissons tous une personne qui a grandi en perdant son accent régional et quelqu'un d'autre qui le garde toute sa vie. Si l'on considère l'importance sociale de notre façon de parler, pourquoi les accents changent-ils?

Avant même notre naissance, nous sommes confrontés à différentes façons de parler. Une étude sur les nouveau-nés démontre qu'il est possible de relever des caractéristiques tonales propres à leur communauté dans leurs pleurs. Afin de satisfaire nos besoins, nous sommes en quelque sorte programmés pour nous adapter. Nous produisons alors des vocalisations similaires à celles de notre entourage. À travers différentes étapes de notre développement, nous adoptons une façon de parler semblable à celle de nos proches.

Un symbole d'appartenance

En grandissant, on se mélange avec des personnes appartenant à d'autres milieux, et qui possèdent donc des accents et intonations différents. Un enfant peut alors rapidement changer d'accent pour se faire des amis. Certains ne sont pas touchés par ce changement d'accent, ce qui suppose qu'ils sont à l'aise avec leur identité ou bien que les richesses de leur culture leur sont chères. Pour les personnes ayant un accent considéré comme enviable, elles n'ont pas de raison de vouloir le perdre.

Des recherches ont démontré que les accents évoluent selon le groupe auquel on s'identifie: ils sont fluides et peuvent être modelés. Si quelqu'un déménage de l'Australie vers les États-Unis, il est fort probable que l'accent australien disparaisse ou au moins diminue, consciemment ou non. Ce changement peut provenir d'un désir d'être mieux compris ou d'être accepté dans une nouvelle communauté. Pour certains, c'est une façon d'éviter le ridicule. Au Royaume-Uni, par exemple, plus d'un quart des ouvriers seniors reconnaissent avoir été discriminés à cause de leur accent.

Nous avons ainsi tous plus ou moins la capacité de contrôler notre accent. Toutefois, un dommage au cerveau ou un accident vasculaire cérébral peut être à l'origine du syndrome de l'accent étranger. Si les régions du cerveau dédiées à la production et à la perception du langage sont touchées, les victimes risquent de perdre la parole ou de percevoir des changements dans leur façon de parler.

C'est le cas survenu récemment d'une Américaine, Abby French, qui s'est réveillée d'une opération avec des accents différents. Elle explique passer d'un accent russe à australien sans pouvoir le contrôler. Dans certains cas, les victimes du syndrome subissent des discriminations à cause de leurs accents étrangers, ce qui démontre bel et bien que la parole influence nos relations. Pas étonnant que certains préfèrent cacher leur accent en société.