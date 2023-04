Se laver les dents sous la douche est une très mauvaise idée

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Se brosser les dents sous la douche peut sembler être un gain de temps précieux le matin. Pourtant, le New York Post explique que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Les dentistes insistent sur les risques liés à la présence de votre brosse à dents dans la douche .

Selon Parul Dua Makkar, docteure en chirurgie dentaire, les températures élevées ainsi que la vapeur nuisent à la longévité d'une brosse à dents. «En exposant votre brosse à dents à la chaleur et à l'humidité, les poils s'affaissent et perdent leur efficacité, assure Dua Makkar. Gardez votre brosse à dents dans un endroit frais et sec, loin de la douche et des toilettes, puisque les bactéries prolifèrent dans les endroits humides.»

Comme le révèle Arun Narang, dentiste esthétique à Toronto, les personnes qui utilisent leur brosse à dents sous la douche ont plus de risques d'être victimes de contaminations croisées : «Les baignoires et les bacs à douche sont les endroits idéaux pour la prolifération de bactéries. Ils sont [...] souvent partagés par plusieurs membres de la famille.» Au contraire, se laver les dents dans un lavabo classique limite les risques: «Le lavabo [...] a le temps de sécher entre deux utilisations, et ne produit pas de buée ni d'humidité.»

Il est également important de changer sa brosse à dents régulièrement. Le U.S. Centers for Disease Control and Prevention recommande de la renouveler tous les trois à quatre mois. Toutefois, si les poils ont l'air abîmés, il est préférable de la changer plus tôt.

Bains de bouche risqués

Même en utilisant un bain de bouche après votre brossage sous la douche, il n'est pas garanti que vous puissiez éliminer toutes les bactéries accumulées, indique Fatima Khan, docteure en médecine dentaire au Texas: «Certains bains de bouche prétendent éliminer 99,9% des bactéries, ce qui devrait aussi impliquer les bactéries en contamination croisée. Cependant, il n'existe aucune étude qui confirme que les bains de bouche préviennent ces contaminations.» La dentiste explique par ailleurs que les bains de bouche ne font pas la différence entre les mauvaises et les bonnes bactéries: «Désormais, on sait que l'utilisation régulière de bains de bouche peut endommager le microbiote buccal.»

L'hygiène dentaire sous la douche présente d'autres risques, qui n'ont cette fois rien à voir avec la bouche. Certains bains de bouche favorisent ainsi le risque de chutes. «Bien évidemment, on peut glisser à cause de tout type de produit, avance Khan. Toutefois, si vous utilisez un bain de bouche à base d'huile, les risques augmentent. Ils laissent le sol glissant même après la douche, alors faites attention où vous mettez les pieds.»

Si malgré tout, vous ne jurez que par le brossage de dents dans le bain, pas de panique. «Pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, la chose la plus importante à retenir est de ranger votre brosse à dents dans un endroit sec et hors de la douche, afin d'empêcher la prolifération de bactéries, conseille Amber Bonnaig, docteure en chirurgie dentaire. Dans tous les cas, que ce soit dans la douche ou le lavabo, se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes est indispensable pour garder une bouche saine.»