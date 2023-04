Le musée de l’Armée met en scène les conflits qui ont ensanglanté la France au XVIe siècle

Au musée de l’Armée, à Paris, une collection d’armures d’un genre particulier attend les visiteurs. Celles de la famille Guise, des Montmorency, des Condé, des Coligny, et celles des rois de France de Henri II à Henri IV. Autant de protagonistes de la période la plus sombre de la Renaissance: la deuxième moitié du XVIe siècle et les guerres de Religion. 40 ans, 8 guerres, 2 régicides…Une période d’extrême violence durant laquelle s’affrontèrent catholiques et protestants, sur fond de contestation du pouvoir royal.

«Âge de désordre et de déraison»

Désireux de renforcer son ancrage comme musée d’histoire, le musée de l’Armée explore cet «âge de désordre et de déraison», entre la mort accidentelle d’Henri II et l’assassinat d’Henri IV, dans une exposition intitulée La Haine des clans. Guerres de Religion, 1559-1610, qui accueillera les visiteurs du 5 avril au 30 juillet 2023.

Le parcours conçu par les commissaires, Laëtitia Desserrières, chargée de la collection de dessins au département beaux-arts et patrimoine du Musée, Christine Duvauchelle, chargée des collections d’archéologie et du Moyen-Orient, au département Ancien Régime, et Olivier Renaudeau, conservateur en chef du patrimoine et chef du département Ancien Régime du Musée, plonge dans ces heures sombres qui déchirèrent la cour du roi de France et la population française, propageant des secousses sur le continent européen.

«Ce fut une des périodes les plus complexes de la monarchie française avant la Révolution. Rivalités aristocratiques et politiques se mêlèrent aux conflits religieux» explique Olivier Renaudeau. «La France a connu alors des cycles de guerres courtes: aux affrontements succédaient des périodes de paix, durant lesquelles chacun revenait chercher les faveurs du roi, puis la guerre reprenait. Une guerre civile, une guerre fratricide. Les ennemis d’un jour étaient les cousins d’hier. Tous venaient des mêmes familles, avec des alliances croisées entre catholiques et protestants».

Déchainement de violences

À travers treize sections - notamment «La foi déchirée», «De l’art de commencer une guerre», «Ambitions lointaines» ou encore «Faire trêve» - le visiteur peut découvrir les différents pans de cette histoire, faite de destructions et de massacres, que l’on connaît peu, sinon le déchainement de violence que fut la nuit de la Saint-Barthélemy.

L’exposition composée d’œuvres venues de plusieurs institutions patrimoniales françaises et européennes permet un face à face entre le visiteur et les acteurs de l’époque.

Une scénographie en immersion le plonge dans la nuit du 24 août 1572, celle de la Saint-Barthélemy, avec le fameux tableau de François Dubois qui tapisse les murs à une échelle jamais vue. Les commentaires de l’historien Jérémie Foa et de Philippe Hamon complètent le dispositif, pour dire la stupéfaction devant un massacre qui a ensanglanté Paris ainsi que d’autres villes. Près de 10 000 personnes trouvèrent la mort en France cette nuit-là, après l’assassinat de l’amiral de Coligny et des chefs protestants présents à Paris, au lendemain du mariage d’Henri de Navarre, futur Henri IV, et de Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX.

Crédit photo: Anonyme, Le Sac de la ville de Lyon par les calvinistes en 1562, vers 1565 ©Xavier Schwebel, Musée d’histoire de Lyon-Gadagne.

Les fake news du XVIe siècle

L’exposition n’omet pas non plus le volet européen des guerres de Religion: «Les puissances européennes vont s’ingérer dans les conflits religieux français», souligne Christine Duvauchelle, «l’Espagne, l’Angleterre, les princes allemands, les Pays-Bas, le pape aussi, même s’il ne s’engagera pas militairement». À l’époque, la rumeur gagnait les frontières, orientée par une propagande prolifique venue de chaque camp.

Le spectateur peut ainsi découvrir, à travers différentes gravures et pamphlets, les stratégies de déstabilisation informationnelle mises en place. «L’ensemble de l’opinion, lettré ou illettré, est embarqué dans le conflit», raconte Laëtitia Desserrières. «On utilise des armes qui sont celles des réseaux sociaux d’aujourd’hui: la rumeur, le mensonge, la caricature, l’insulte, pour subjuguer l’adversaire. C’est le règne du trolling, avant l’heure».

Résonance actuelle

À bien des égards, l’exposition fait écho aux soubresauts de notre époque, de la contestation radicale du pouvoir en place à la désinformation, en passant par la guerre fratricide menée par la Russie en Ukraine. Le spectateur-citoyen y décèlera les ressorts de basculements historiques qui conduisirent à jeter les fondements de l’État et du contrat social que nous connaissons aujourd’hui.

«Notre État moderne est en germe dans ces conflits» décrypte Olivier Renaudeau, «l’État et les institutions dont nous avons hérité, le mode de relation entre les communautés que nous connaissons a peut-être commencé à se structurer à ce moment-là».

L’édit de Nantes de 1598, qui garantit les libertés religieuses, et l’édit de Fontainebleau, qui le révoque en 1685, viennent clôturer l’exposition. Mais aussi la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, qui scelle, des siècles plus tard, le destin commun des communautés religieuses en France.

Crédit photo de tête: Anonyme, L’Abjuration d’Henri IV en la basilique Saint-Denis, 25 juillet 1593, XVIe siècle ©Ville de Meudon, Musée d’art et d’histoire.