«Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan», fougueux assaut

Le bidet n'est pas jaune. Dès la première image, l'affaire est donc entendue: en ne respectant pas la couleur de la monture de d'Artagnan, qui joue un rôle significatif dans la première scène du roman d'Alexandre Dumas, le film affiche d'emblée qu'il ne s'obligera à aucune fidélité rigoureuse à une des œuvres les plus célèbres de la littérature française.

Dès lors, un des plaisirs de la vision du film sera de jouer à percevoir en quoi il s'en éloigne et comment il lui reste éventuellement fidèle dans l'esprit sinon dans la lettre. Disons sans attendre que cette énième transposition sur grand écran (le site Sens critique en recense quarante-deux autres) remplit ce contrat aussi implicite que nécessaire: trouver le bon équilibre entre fidélité et adaptation au goût du jour.

La première manifestation du déplacement opéré est évidente dès ladite séquence d'ouverture. Il s'agit d'une brutalité un peu trash, qui concerne le réglage des combats –ça castagne d'emblée, et autrement violemment que la rossée administrée à d'Artagnan au début du livre. Ce déplacement vaudra aussi pour les apparences physiques, pour toute la gestuelle et en partie pour la diction des principaux protagonistes, ceux qu'il importe de rapprocher des spectateurs.

À certains égards plus réalistes, notamment en ce qui concerne la saleté, que l'imagerie associée aux romans historiques, cette matérialité des corps, des chocs, aussi bien que de la boue et du sang permet au film de Martin Bourboulon d'esquiver en partie la trop grande proximité avec les jeux vidéo désincarnés, plaie de la grande majorité des films d'action récents.

On se gardera ici de dévoiler les autres inventions narratives, et même parfois historiques, auxquelles recourt le film. Pour l'essentiel, elles trouvent leur place dans le déroulement d'un récit pas plus invraisemblable que le roman d'origine, et contribuent à la réussite de l'ensemble.

Clins d'œil et coups de force

Les Trois Mousquetaires, du moins cette première partie qui porte le nom du héros gascon (avant la seconde, labellisée Milady), bénéficie aussi de réussites dans le choix des interprètes comme dans la caractérisation de leurs personnages. Pour chaque membre du quatuor central se met en place un mixage de respect du profil et de variations en phase avec l'air du temps –pas tant d'Artagnan d'ailleurs que ses trois acolytes.

D'Artagnan (François Civil) en pleine action. | Pathé

Que leurs rôles soient tenus par quatre des acteurs français les plus connus produit d'ailleurs un effet bienvenu, la célébrité de l'interprète faisant écho à celle d'Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï), Aramis (Romain Duris) et d'Artagnan (François Civil), en une sorte de clin d'œil complice aux spectateurs, sous les barbes mal rasées, les pourpoints boueux et les mœurs moins uniformément straight.

Outre l'apparence évoquant vaguement une héroïne manga-punk de Milady (Eva Green), qui ne fait, pour l'heure, que de brèves apparitions, le signe le plus marqué de transposition au goût du jour est assurément de faire de madame Bonacieux une personne racisée, jouée par la d'ailleurs excellente Lyna Khoudri.

Les deux rôles les plus impressionnants de ce premier épisode sont pourtant «secondaires»: il s'agit du couple royal, véritablement royal aussi par son interprétation, avec Vicky Krieps en reine et Louis Garrel en Louis XIII. Chacune et chacun à sa manière, elle et il ornementent leur personnage de subtilités qui n'excluent pas, bien au contraire, une forme d'humour vis-à-vis de ces êtres que l'histoire a statufiés.

Vicky Krieps (la reine Anne) et Louis Garrel (Louis XIII), couple véritablement royal. | Pathé

Ces clins d'œil de diverses natures, dans des registres légers ou allusifs, font un heureux contrepoint au recours à des coups de force scénaristiques comme à des passages à l'acte délibérément brutaux. Et parvient ainsi à fonctionner sur une gamme dramatique très étendue.

La mission mais pas la noce

Clairement conçu comme un divertissement de grand spectacle, pièce majeure de l'opération «Reconquête» (du box-office) annoncée de manière provocante par le patron de Pathé, Jérôme Seydoux, Les Trois Mousquetaires apparaît donc bien armé pour remplir la mission que ses concepteurs lui ont assignée.

À la fois vigoureux et nourri de multiples rebondissements dans des tonalités différentes, le film réalisé par Martin Bourboulon d'après le scénario d'Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, et produit par Dimitri Rassam, tient ainsi les seules promesses qu'il affiche.

Celles-ci sont, à l'évidence, limitées en ce qui concerne le cinéma. Il suffit d'une séquence pour en être frappé. Vers la fin du film se déroule une grande scène de mariage princier, dans un apparat et un décor qui rappellent presqu'à l'identique le début de La Reine Margot de Patrice Chéreau. La différence, qui ne tient ni aux moyens matériels ni aux acteurs, est fulgurante.

Quand chez Patrice Chéreau, chaque image vibrait d'intensités multiples, de troubles et de non-dits, dans le nouveau film se déploie une mécanique, impeccablement ourdie par les scénaristes et mise en action par des techniciens chevronnés. En d'autres temps, un tel phénomène fut résumé par ce qui différencie un réalisateur d'un cinéaste.

Milady (Eva Green, face à Éric Ruf en Richelieu) attend son heure. | Pathé

L'épisode D'Artagnan a donc rempli son office, mais pas davantage. Tout lecteur des Trois Mousquetaires sait que si le bouillant Gascon est un très efficace artificier pour le récit d'aventures qui lance l'œuvre, c'est autour de Milady (et d'Athos) que se jouent les enjeux les plus puissants et les plus émouvants.

On attendra donc le rendez-vous pris avec Milady, en confiance quant à la promesse d'un spectacle bien réglé, mais circonspect quant à sa capacité d'être mieux que cela. C'est-à-dire, in fine, fidèle à Dumas.

