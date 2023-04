L'OTAN vient de faire installer un sauna, et ce n'est pas anodin

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Politico

Classé au patrimoine immatériel de l'Unesco, le sauna est une véritable institution en Finlande, et cet univers chaud et moite est bien plus politique qu'en apparence. À Helsinki, une plaisanterie bien connue porte sur le fait que le pays a longtemps été «à un sauna près» de rejoindre l'OTAN, rapporte Politico.

Cette fois, la Finlande est entrée dans l'OTAN, la Hongrie et la Turquie ayant fini par donner leur feu vert. C'est l'invasion russe en Ukraine qui a poussé le gouvernement de Sanna Marin à engager un processus d'adhésion, alors qu'auparavant, la Première ministre affirmait elle-même qu'il était «très peu probable» que son pays intègre l'organisation. Mais la guerre déclenchée par Poutine aura largement redistribué les cartes et fait évoluer les enjeux.

Il se murmure que la décision d'adhérer à l'OTAN aurait été prise dans un sauna, ce que le gouvernement finlandais s'est bien gardé de confirmer. En tout cas, l'installation récente d'une cabine au sein des quartiers généraux basés à Bruxelles ne fait que donner un peu plus corps à cette théorie potentiellement fumeuse selon laquelle des pierres chaudes et de la vapeur d'eau peuvent influencer certains choix politiques.

Lieu sacré

«Le sauna est un lieu sacré, en quelque sorte», analyse la commissaire européenne Jutta Urpilainen. «Cet endroit rapproche les gens, et les pousse à se rapprocher, à discuter. C'est aussi le lieu où l'on partage ses pensées les plus profondes.» En Finlande, on croit dur comme fer à ses vertus: de nombreux bâtiments officiels en contiennent un, et l'armée du pays n'hésite pas à construire des saunas sauvages lorsque les conditions le permettent.

«Les personnes qui s'y installent deviennent égales, lance Jyrki Katainen, ancien Premier ministre du pays. On ne se dispute jamais dans un sauna. L'atmosphère est détendue. Personne n'élève la voix, on n'y entend jamais d'insulte. On cherche au contraire à employer le même ton, à trouver des terrains d'entente.»

Président de la Finlande de 1956 à 1982, Urho Kekkonen était lui-même connu pour utiliser le sauna à des fins politiques. «Ça faisait partie de sa stratégie», explique la chercheuse Minna Ålander. «Il s'en servait pour gérer ses relations très délicates avec l'Union soviétique.» C'est ainsi qu'en 1957, Kekkonen et Nikita Khrouchtchev, alors Premier secrétaire du Parti communiste soviétique, finirent par aller faire un tour au sauna tous les deux. On ignore évidemment ce qui a pu se dire pendant ce moment partagé.

Certains experts et expertes n'hésitent pas à parler de «diplomatie du sauna», comme Mikko Saiku, professeur au département culturel de l'université d'Helsinki, pour qui cette pratique est emblématique «des politiques dominées par les hommes des années 1960, 1970, 1980». Et maintenant? C'est différent. La féminisation partielle de la politique finlandaise tend à reléguer le sauna, univers non mixte par excellence, à une place moins importante.

«Maintenant, on prend des décisions autour d'une table, puis on va se détendre au sauna», conclut Mikko Saiku. Il semble d'imaginer qu'au sein des quartiers généraux de l'OTAN à Bruxelles, il puisse en être autrement. Mais nul doute que les représentants et représentantes de la Finlande apprécieront en tout cas de savoir qu'un sauna est à leur disposition.