«À mon seul désir», «About Kim Sohee», «Relaxe»: désirs, souffrances et combats de femmes

Dans une semaine à nouveau pléthorique, et sur le plan commercial dominée par une ambitieuse production très masculine, Les Trois Mousquetaires, il y a quelque intérêt à attirer l'attention sur trois autres films, nettement plus modestes, trois œuvres dédiées à des héroïnes qui, comme chez Dumas, sont quatre (deux dans About Kim Sohee). Quatre sans compter leurs réalisatrices, puisque tous ces films sont aussi signés par des femmes.

On dira peut-être qu'il s'agit d'un rapprochement hasardeux entre des films par ailleurs extrêmement différents. Mais il importe précisément que le cinéma fasse place à cette hétérogénéité, avec une fiction joyeusement sensuelle, un thriller social coréen et un documentaire de résistance.

«À mon seul désir» de Lucie Borleteau

D'abord, c'est à la fois souriant et intrigant. Cette femme qui, comme une bonimenteuse à l'entrée d'une baraque foraine ou une meneuse de revue, invite à entrer dans un récit, celui de l'histoire d'une autre. L'écart ainsi créé, l'artifice d'un décor strass et paillettes, les couleurs fluo construisent une scène, qui est à la fois une scène matérielle et une scène mentale.

Sur cette double scène va se jouer le parcours d'Aurore, jeune Parisienne un peu étudiante, un peu sans le sou, pas mal paumée. Qui un jour entrevoit la possibilité d'améliorer son ordinaire en faisant quelque chose qu'elle n'avait jamais songé faire: se déshabiller devant des spectateurs.

C'est parti! Parti pour un étonnant voyage, dans le milieu du strip-tease, dans les relations entre les femmes qui le pratiquent, et parfois aussi entre elles et des clients. Voyage, aussi, dans l'imaginaire intime, physique, sensuel, érotique, affectif et réfléchi d'Aurore (Louise Chevillotte), et de quelques autres, au premier rang desquelles Mia (Zita Henrot), l'amie d'Aurore, plus expérimentée, plus compliquée aussi.

Sans jamais simplifier la multiplicité des ressorts qu'active cette pratique, et ses éventuelles déclinaisons, ludiques, mercantiles, de domination, la cinéaste et ses époustouflantes actrices font de ces méandres une sorte de fête des émotions et des sens.

Entre Aurore et Mia (Zita Henrot), toute une gamme de sentiments. | Pyramide Distribution

Lucide, À mon seul désir fait aussi place aux duretés de cette activité et aux misères (sexuelle, affective) comme aux ridicules (dans la répétition des clichés et le calibrage des fantasmes). Mais, associant les puissances du conte à celles de la chronique, il prend le pari d'un refus radical du misérabilisme. Et affirme sans complexe le choix d'accompagner les élans, aussi différents entre eux soient-ils, qui portent ces femmes aux côtés de qui Lucie Borleteau a résolument décidé de se placer.

Le premier film de cette réalisatrice, Fidelio, l'odyssée d'Alice, situé en grande partie à bord d'un navire marchand où travaillait une jeune femme, avait témoigné de la qualité de son regard pour évoquer un milieu particulier, dans ses dimensions professionnelles comme dans la nature des liens qui s'y tissent. On retrouve cette attention aux gestes, au vocabulaire, aux procédures, dans un contexte très différent.

Ces éléments, qui ne sont pas des détails, participent de l'intense incarnation de situations par définition marquées par l'artifice, le jeu des apparences. Le jeu, à tous les sens du mot, et les apparences, sont d'ailleurs des carburants d'un film qui surfe sur les continuités entre la scène d'une boîte de strip, celle du théâtre officiel, et celles de la vie quotidienne.

La multiplicité des désirs

Malgré les aspects sombres du monde où s'accomplit le voyage d'Aurore et le caractère de plus en plus complexe de sa relation avec Mia, le film accomplit la fusion des pratiques comme des affects, en un flux d'énergie jubilatoire.

Le côté artisanal des spectacles de strip-tease y contribue, avec ces bricolages de fantasmes et d'improvisation, où des femmes jeunes ou moins jeunes non seulement gagnent des revenus financiers mais sont amenées à inventer des numéros, à se découvrir des formes de créativité imprévue.

La danse de Mia ou le corps-objet réapproprié par le désir et l'énergie de celle qui sait, et aime, jouer des codes du spectacle. | Pyramide Distibution

Cet élan festif, attentif à la multiplicité des désirs (au contraire du singulier du titre, qui est aussi le nom du club où se produisent Aurore, Mia et leurs consœurs) s'amplifie sans cesse, stimulé par les obstacles qu'il rencontre, et qu'il balaie. Ces obstacles, ce sont en particulier les clichés et les préjugés sur l'intimité, le corps, la nudité, le regard.

Lucie Borleteau et ses interprètes ne tergiversent ni n'esquivent, elles font exister physiquement et à l'occasion discutent toutes les dimensions de ces questions. Et loin d'être circonscrit au seul contexte des cabarets, ou même du commerce des corps, cet élan se répand comme rivière en crue dans la cité, dans le métro, dans les relations individuelles ou de groupe.

Le monde n'a pas disparu, il apparaît sous de multiples formes, mais habité de cette vibration sensuelle, vitale, lucide et prête au risque, dont Aurore et Mia sont devenues de si belles incarnations.

Vigoureusement féministe, généreusement féministe, le film de Lucie Borleteau ne se soumet à aucun carcan, y compris ceux qu'on a voulu instituer en réponse à ceux de la domination masculine. Entièrement vu et senti du côté des femmes, À mon seul désir fait d'ailleurs aussi bel accueil à plusieurs hommes, dans leurs fragilités et leurs incertitudes. Et c'est aussi ce qui le rend à la fois si joyeux et si émouvant.

À mon seul désir de Lucie Borleteau avec Louise Chevillotte, Zita Henrot, Laure Giappiconi, Sipan Mouradian, Melvil Poupaud Séances Durée: 1h57 Sortie: 5 avril 2023

«About Kim Sohee» de July Jung

Pour Kim Sohee (Kim Si-eun), un stage professionnel... en enfer. | Arizona Distribution

Au tout début, on pourrait faire le rapprochement entre ce qu'était Aurore au commencement du film de Lucie Borloteau et Sohee, en formation dans une école professionnelle, pas très bien dans sa peau ni avec les autres. La comparaison ne durera pas.

Le parcours universitaire que suit la jeune fille impose qu'elle suive un stage en entreprise, elle se retrouve dans un call center géré par une boîte en sous-traitance d'un géant des télécoms. Et c'est l'enfer.

Enfer des cadences imposées, enfer des contraintes hiérarchiques, enfer de la mise en compétition de toutes avec toutes et de la surexploitation de travailleuses précaires, enfer de la violence des clients en ligne, déversant sur les opératrices une fureur qui tient au mauvais fonctionnement du service, au stress de l'utilisation des technologies, et à mille autres causes de rage et de frustration qui trouvent un déversoir pratique, amplifié par une misogynie délirante, dès lors que des types invisibles peuvent insulter des jeunes femmes impunément.

De ce qu'il adviendra de Sohee, qui n'avait rien d'une victime soumise, dans le piège qui s'est refermé sur elle, le film fait exactement la première moitié de son récit. Un récit, bien que porté par elle, ne se déroule pas dans la seule tonalité de la violence subie par la jeune fille, grâce à une manière de filmer qui ménage la traversé de zones rêveuses, de rencontres comme autant de notes en contrepoint.

Mais le film s'étoffe aussi d'autres facettes, faufilées dans la trame principale qu'est le parcours de Kim Sohee, avec par exemple les notations à vif sur la fascination délirante d'une génération pour la K-pop, l'implosion des relations familiales, la violence des comportements dans le milieu scolaire comme dans le milieu professionnel.

Découverte grâce à son premier film, A Girl at My Door, qui abordait d'autres aspects sombres de la société coréenne selon une construction comparable (une jeune fille en perdition et une femme commissaire de police, dans les deux cas interprétée par la charismatique Bae Doona), la cinéaste impressionne cette fois par un sens affirmé de la composition.

L'accumulation des inégalités

La brutalité sèche des contacts humains, la multiplicité des fils narratifs secondaires, le jeu sur les ellipses, les fragments de situations d'abord difficilement situables dans l'ensemble de la narration où ils prendront ensuite la place qui leur revient, témoignent d'un sens de la mise en scène où les espaces, les cadrages, les (absences de) couleurs, et le rythme comptent autant que le scénario.

L'entrée en scène de la commissaire jouée par Bae Doona réinstalle le film dans les codes de l'enquête policière, après ceux de la chronique adolescente. Mais c'est pour mieux déployer les interrogations sur un système complexe, qu'affronte avec un héroïsme buté et méthodique la policière.

About Kim Sohee décrit des mécanismes et des comportements représentatifs d'une société ultra-concurrentielle, inégalitaire sur le plan financier, culturel, genré, générationnel, technologique…

L'enquête solitaire et obstinée de l'inspectrice Yoo-jin (Doona Bae). | Arizona Distribution

Dans les formes précises montrées par le film, cela concerne la Corée du Sud, mais il n'est pas difficile de repérer combien les situations et les comportements trouveraient d'échos, sous des formes plus ou moins différentes, un peu partout dans le monde développé, y compris en France.

Les facettes de ce monde violent et sinistre sont multiples; il en est une, rarement évoquée et pourtant décisive, que le film met particulièrement en lumière: les effets destructeurs de la mise en continuité du monde de l'enseignement et du monde de l'entreprise, mantra de tant de gestionnaires un peu partout aux manettes des institutions, ici aussi.

Avec les ressources émotionnelles du mélodrame et du suspense policier, et aux côtés de deux figures féminines d'une grande intensité, c'est ainsi une mise en lumière de processus collectifs d'une ampleur considérable qu'accomplit ce film dont l'apparente modestie recèle des puissances inattendues.

About Kim Sohee de July Jung avec Doona Bae, Kim Si-eun Séances Durée: 2h17 Sortie: 5 avril 2023

«Relaxe» d'Audrey Ginestet

Manon, au travail pour que le fil de son existence ne soit pas brisé. | Norte Distribution

Quelque chose est arrivé. Une déflagration qui a propulsé un petit groupe de jeunes gens dans une double prison, prison bien réelle de béton et d'acier, prison d'une déferlante médiatique de haine alimentée par des mensonges officiels.

Cela s'est appelé l'affaire de Tarnac, arrestation à grand spectacle le 11 novembre 2008 de dix jeunes gens dans un village de Corrèze. Accusés sans preuve, ils sont pris dans une machine politico-judiciaire qui va durer dix ans, jusqu'à la relaxe générale.

Cette affaire aux multiples dimensions concerne des personnes que le traitement par la presse met dans le même sac, comme les flics qui les ont arrêtées, sous la supposée direction d'un chef, Julien Coupat, devenu la vedette de tout ce cirque.

Celui-ci dure depuis plus de huit ans lorsque la réalisatrice et ingénieure du son Audrey Ginestet décide de filmer ce qui advient à une des dix inculpé·es, Manon. Les médias parlent peu d'elle, et elle fait tout pour ne pas y apparaître. Habitée d'un refus intraitable de ce dont on veut faire d'elle, y compris parfois ses soutiens, elle s'en tient à qui elle est: un être humain avec une histoire, des activités, des conceptions de l'existence.

C'est cela, mis en ébullition sous la pression d'un procès selon de graves chefs d'inculpation, que raconte Relaxe. Cela et pas «l'affaire», même si le film devient une manière d'en parler aussi, et d'une manière très fine. Cela: la façon d'être au monde d'une jeune femme, soudainement prise sous l'éclairage brutal et déformant d'une opération de basse propagande policière.

La réalisatrice accompagne donc le quotidien de Manon, qui est à la fois un tissu de pratiques –artistiques, familiales, amicales, éducatives– et une manière de préparer sa défense en vue de l'audience. Et voilà que se dessine un étrange et stimulant chemin, celui que Manon invente pas à pas, avec celles et ceux qui l'entourent –dont la réalisatrice. Le chemin d'une stratégie politique, offensive mais pas militante.

Jeux de rôle, théâtre politique

Sans formation juridique, mais insatisfaite de l'approche de son dossier par ses avocats, l'accusée construit avec quelques ami·es un système de jeux de rôle qui vise à trouver le ton juste, les mots justes, à l'heure de la comparution devant le tribunal.

«Justes» signifie ici l'affirmation intransigeante de son bon droit et de sa conception du monde sans s'enfermer dans des rhétoriques convenues, y compris dans le registre de la révolte radicale. Les ressources du théâtre et du cinéma deviennent dès lors des outils pour comprendre et agir, au même titre que l'analyse méticuleuse du dossier, malgré ses formulations opaques aux non-initiés.

Étude des dossiers et jeu de rôles pour sortir du piège. | Norte Distribution

Autour d'une table au petit déjeuner, avec des enfants, avec des bêtes, dans une classe d'alphabétisation, dans les coulisses d'une salle de concert aussi bien que chez elle avec celles et ceux qui accompagnent Manon dans la préparation du procès, Audrey Ginestet parcoure elle aussi au fil des jours un cheminement à la fois personnel et collectif, soumis à une véritable menace et en même temps constamment traversé d'élans vitaux, joyeux, affectueux.

Il y aura un épilogue judiciaire, bien sûr, qui comme l'affiche sans ambages le titre, défait la machination. Mais le véritable dénouement est ailleurs, hors-champ. Et c'est bien mieux ainsi.

Relaxe d'Audrey Ginestet Séances Durée: 1h32 Sortie: 5 avril 2023

