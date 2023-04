Une ouvrière survit grâce à un plongeon dans du chocolat fondu

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

C'est à Reading, au sud-est de la Pennsylvanie, qu'un drame terrible est survenu dans l'usine de chocolat RM Palmer. Vendredi 22 mars, une explosion a eu lieu au cœur de la fabrique, raconte Insider. Sept personnes ont trouvé la mort, et dix autres ont été blessées. L'enquête devrait permettre de déterminer les causes de la tragédie.

L'explosion a été d'une force absolument ahurissante, à tel point que son souffle a même fait bouger l'immeuble voisin. Aucune fuite de gaz n'avait été signalée aux services compétents, mais des témoins affirment que plusieurs employés avaient en revanche signalé une odeur suspecte peu avant le drame.

L'une des survivantes, Patricia Borges, travaillait en tant qu'opératrice de commande chez RM Palmer. L'explosion l'a projetée sur le sol, et son bras droit a pris feu. Prise de panique, entourée par les flammes, elle s'est alors mise à courir entre les débris, avant de chuter lourdement dans une cuve remplie de chocolat fondu, explique Insider dans un autre article.

Extinction immédiate

L'ouvrière aurait pu se noyer dans le réservoir, mais ce n'est heureusement pas ce qui s'est produit: en réalité, le chocolat liquide a eu pour effet d'éteindre immédiatement les flammes qui continuaient à ravager son bras. Une clavicule cassée, les os des talons brisés, elle a alors passé neuf heures dans la cuve à attendre les secours.

Finalement, la quinquagénaire a pu être tirée de ce piège chocolaté qui l'a probablement sauvée. «Quand j'ai commencé à brûler, j'ai cru que c'était la fin», a-t-elle raconté à Associated Press. Dans la même interview, elle confirme d'ailleurs que, une demi-heure avant l'explosion, ses collègues et elle avaient bel et bien senti une odeur de gaz.

Fondée par Richard M. Palmer en 1948, l'entreprise faisait la fierté de la ville de Reading. Les bâtiments endommagés par l'explosion dataient des années 1950 et 1960. La société employait environ 850 personnes, qui pleurent leurs collègues disparus et réclament que la lumière soit faite sur cette affaire.