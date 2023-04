Si vous êtes bilingue, vous devriez réfléchir à vos problèmes dans les deux langues

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

La langue a un impact considérable sur notre façon de penser: les concepts pour lesquels on dispose de mots sont plus perceptibles que ceux que l'on ne peut pas nommer, révèle Fast Company. En français ou en espagnol, par exemple, la plupart des mots ont un genre. Ainsi, lorsqu'une personne réfléchit dans l'une de ces langues, elle conceptualise certains mots comme plus féminins ou masculins. Quand on ne s'exprime que dans sa langue maternelle, on ne se rend pas compte du point auquel certains mots peuvent façonner notre manière de penser.

Les personnes bilingues ont généralement une langue maternelle et une langue secondaire. Leur langue maternelle est celle dans laquelle elles s'expriment quotidiennement, la seconde est utilisée seulement dans certaines circonstances. Quand on réfléchit sur un sujet, on commence un monologue interne. Ce dernier peut être dans sa langue maternelle ou dans une autre langue; le choix dépend généralement de celle utilisée dans la question que l'on reçoit.

Dans son livre The Power of Language – How the codes we use to think, speak, and live transform our minds («Le pouvoir de la langue – Comment les codes que nous utilisons pour penser, parler et vivre transforment notre esprit», en français) Viorica Marian, spécialiste des sciences cognitives, s'intéresse aux diverses influences cognitives qui s'exercent lorsqu'on parle plusieurs langues. Une des découvertes de ses études concerne la manière dont on réfléchit selon la langue dans laquelle on s'exprime.

La recherche suggère qu'une personne est plus souvent guidée par des facteurs émotionnels lorsqu'elle réfléchit dans sa langue maternelle. Quand on réfléchit dans sa langue secondaire, cela demande plus d'efforts, on prend alors plus de temps pour analyser la question. Ainsi, les personnes qui pensent dans leur langue maternelle sont plus souvent affectées par leurs émotions, alors que celles qui réfléchissent dans une autre langue sont plus rationnelles face à un problème.

Associer émotion et rationalité

Pour mieux comprendre, prenez l'exemple du dilemme du tramway. Vous êtes aux commandes d'un train qui fonce sur cinq personnes, mais par chance, vous vous trouvez près d'un levier capable d'orienter sa trajectoire vers une autre voie, sur laquelle une seule personne se trouve. Que faites-vous?

Le dilemme est très difficile: en ne faisant rien, cinq personnes perdent la vie. Mais en actionnant le levier, sous serez responsable de la mort d'une personne. Les émotions ont tendance à guider les personnes vers le premier choix, celui de ne rien faire, par panique. Alors qu'une personne qui réfléchit de façon plus rationnelle aurait tendance à opter pour le second choix, parce qu'une seule vie de perdue vaut mieux que cinq. Or, les études montrent que les personnes qui réfléchissent dans leur langue maternelle ont moins de chances d'actionner le levier que celles qui pensent dans une autre langue. On comprend alors que les critères de réponse sont différents selon la langue utilisée pour réfléchir.

Ainsi, si vous avez la chance de parler plus d'une langue, vous pouvez vous en servir lorsque vous êtes face à un choix cornélien. Exposez le problème dans votre langue maternelle, puis dans votre langue secondaire. Si vous réalisez que vos réponses varient selon la langue utilisée, cela vous permettra de prendre du recul sur le problème et de l'analyser différemment, en associant émotion et rationalité.