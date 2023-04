Votre chat déteste sûrement la façon dont vous le caressez

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Focus

Comment bien caresser un chat? En tout cas, sûrement pas comme vous le faites, révèle Science Focus. «Bien que certains chats apprécient les caresses, la plupart n'aiment pas du tout la façon dont nous les faisons», expose Lauren Finka, spécialiste en comportement félin. «Ils sont simplement tolérants parce qu'ils pensent à tous les bénéfices de votre relation –pensez à toute la nourriture, les friandises et l'attention que vous leur donnez. Quand il s'agit de caresses, il faut se rappeler que les chats ne sont pas une espèce sociable ni tactile.»

Pour faire court: si vous pensez que votre chat accepte vos papouilles dans le seul but d'obtenir un bout du délicieux poulet que vous cuisinez, vous avez sûrement raison –encore plus si vous touchez le bas de son dos. «Même si de nombreuses personnes croient que les chats adorent les caresses à la base de la queue, des chercheurs suggèrent que cela peut produire le comportement le plus négatif chez eux», poursuit Finka.

La spécialiste conseille également d'éviter le ventre, puisque les chats ont évolué en protégeant cette zone. Les organes vitaux du chat sont situés à ce niveau, alors le toucher pourrait être perçu comme une menace.

«Toutefois, les chats sont tous différents et ce qu'ils apprécient varie en fonction de leur personnalité et de leur première expérience. Les chats qui sont très vite mis en contact avec des humains –notamment lorsqu'ils ont entre 2 et 8 semaines– ont plus de chances d'apprécier les caresses, explique Finka. Cependant, même si votre chat est gentil et amical, ça ne veut pas dire qu'il aime être couvert de bisous ou serré dans les bras.»

Attention où vous mettez les pattes

Alors comment faire pour bien caresser un chat? Vous l'aurez compris, ce n'est pas si facile que ça. Pourtant, chez les chats sociables, il existe quelques zones qu'ils pourraient apprécier, comme les joues, la base des oreilles ou sous le menton. «C'est sûrement parce que ces endroits contiennent beaucoup de glandes cutanées qui produisent des odeurs, indique la spécialiste. Les chats utilisent particulièrement ces zones pour diffuser leur odeur, alors ce doit être agréable quand elles sont stimulées.»

Évidemment, les chats sont tous différents, et peuvent parfois agir bizarrement et aimer les caresses sur des zones plus insolites. Pour être sûr de ce que le vôtre aime, observez les signaux d'excitation positive tels que les ronronnements, les frottements contre vous, ou un doux mouvement de queue qui se balance.

Le langage corporel est très important, et certains signes montrent que votre chat ne se sent pas à l'aise. D'abord, si ce dernier s'éloigne de vous, ne lui courez pas après pour le faire revenir. S'il secoue sa tête, qu'il lèche son nez, ou qu'il fixe soudainement votre visage ou vos mains, un conseil: laissez-le tranquille.

En suivant tous ces conseils, votre chat commencera peut-être à vous apprécier, et ses envies de destruction envers l'espèce humaine ne seront plus qu'un lointain souvenir.