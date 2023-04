Les plantes crient-elles quand on les arrache?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Avec l'arrivée des beaux jours, vous aurez peut-être envie de cueillir quelques fleurs dans le champ d'à côté. Mais avez-vous déjà pensé à ce qu'elles pouvaient ressentir?

Bien que les plantes ne crient pas vraiment, ScienceAlert explique qu'elles émettent des bruits de claquement, à des fréquences ultrasonores imperceptibles par l'oreille humaine. Lorsqu'elles sont en situation de stress, leurs bruits augmentent afin d'avertir leur environnement du danger présent.

«Même dans un champ a priori silencieux, il y a des sons que l'on n'entend pas et qui envoient des informations. Certains animaux peuvent les entendre, ce qui suppose qu'une interaction acoustique a lieu entre êtres vivants», indique Lilach Hadany, biologiste de l'évolution à l'Université de Tel Aviv.

En situation de stress , les plantes ne sont pas si passives qu'elles en ont l'air; elles subissent même des changements assez dramatiques. Le plus repérable (du moins pour les humains) est la diffusion d' odeurs assez fortes. Elles peuvent aussi changer de forme ou de couleur. Ces changements permettent de prévenir les autres plantes autour, qui peuvent ainsi booster leurs défenses ou même appeler des animaux à l'aide pour que ces derniers se chargent de l'intrus qui s'attaque à elles.

«Qui pourrait les écouter?»

Il y a quelques années, l'équipe de Lilach Hadany a découvert que les plantes pouvaient réagir au son . La suite logique a été de se demander si elles pouvaient en produire elles aussi. Pour le savoir, les scientifiques ont enregistré des plans de tomates et de tabac, dans des situations diverses.

D'abord, ils ont enregistré les plantes dans un état sans stress, afin d'obtenir un son de base, puis ils les ont étudiées lorsqu'elles étaient déshydratées et quand on coupait leur tige. Tous ces enregistrements ont été réalisés dans une chambre acoustique insonorisée, puis dans une serre classique.

Résultat: les plantes détendues n'émettent pas vraiment de bruit, elles continuent leur vie de plante tranquillement. Au contraire, lorsqu'elles sont stressées, elles émettent environ quarante cliquetis par heure, selon les espèces. Les plantes en déshydratation produisent soudainement de plus en plus de cliquetis, puis émettent leurs premiers signes de dessèchement avant de dépérir.

Il reste cependant quelques questions autour de ces sons: on ne sait pas vraiment comment les plantes les produisent. Certaines recherches ont toutefois découvert que les plantes déshydratées faisaient l'expérience de la cavitation, un processus par lequel des bulles d'air se forment dans la tige, grossissent puis explosent.

«Maintenant que l'on sait que les plantes produisent du son, la prochaine question est: “Qui pourrait les écouter?” poursuit Hadany. Nous étudions les réponses d'autres organismes, des animaux et des plantes, et nous essayons aussi d'améliorer notre capacité à reconnaître ces sons et à les interpréter dans un environnement naturel.»