Les choses à (ne pas) faire lorsque vous recevez des invités

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Après des mois d'isolement liés à la pandémie , les retrouvailles en petits comités ont la cote. Les dîners, crémaillères ou soirées films semblent revenir sur le devant de la scène. Mais selon le HuffPost , certains ont perdu l'habitude de se retrouver, et surtout de recevoir.

«On parle souvent des maladresses des invités, mais les hôtes ne sont pourtant pas exclus des règles de politesse», note Nick Leighton, spécialiste des bonnes manières et coprésentateur du podcast Were you raised by wolves? . «Nous avons tous un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de bonnes manières. Un bon hôte doit être gracieux, accueillant et il doit mettre ses invités à l'aise.»

Recevoir chez soi est un acte généreux qui demande du travail, mais il n'est pas nécessaire de se mettre la pression pour que tout soit parfait. Après tout, on veut surtout passer un moment agréable! Cependant, il existe quelques règles de politesse à garder en tête.

Si vous avez déjà participé à un dîner auquel vous ne connaissiez personne, vous savez que les premiers instants peuvent être un peu gênants, surtout lorsque les membres d'un petit groupe se connaissent déjà bien. En tant qu'hôte, évitez ce malaise à vos convives en les présentant d'emblée aux autres invités. «Lorsque qu'un convive arrive, il est de la responsabilité de l'hôte de le présenter aux autres invités», insiste Jackie Vernon-Thompson, fondatrice de la société de conseil From the Inside-Out School of Etiquette. «Encourager ses invités à interagir et à créer une relation est nécessaire pour que tout le monde passe un bon moment.»

Mettez l'argent et les pieds de côté

Avant de vous préoccuper de vos invités, soyez certain d'être vous-même prêt à recevoir. Vous ne voulez tout de même pas les accueillir avec une chemise en haut et un short de pyjama en bas. «Bien que les invités doivent arriver à l'heure et non pas en avance, un bon hôte doit être prêt à recevoir à l'heure qu'il a donnée à ses convives», poursuit Leighton.

Plutôt que de laisser vos invités tourner en rond en observant les moindres photos de votre salon pendant que vous finissez de vous habiller, faites donc l'effort d'être prêt pour les accueillir à la porte. Prendre leur manteau et leur offrir un verre mettra tout le monde à l'aise dès le début.

Si vous faites partie des gens qui refusent de laisser entrer la moindre semelle sur votre sol tout propre, signalez-le à vos convives dès le début. Et surtout, pour éviter de paraître fétichiste des pieds , préparez des chaussons ou des chaussettes en option pour vos invités. «Prévenez vos invités à l'avance», recommande Jodi R.R. Smith, présidente du Mannersmith Etiquette Consulting dans le Massachusetts. «Cela peut être très gênant pour vos convives: imaginez que l'un d'eux soit complexé par ses pieds!»

De la même manière, si vous possédez des animaux de compagnie, faites-le savoir en amont à vos invités. Certains pourraient en effet en être effrayés ou y être allergiques.