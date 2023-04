Fin de vie: ces bénévoles qui accompagnent les mourants jusqu'à leur dernier souffle

Temps de lecture: 5 min

«Bonjour, comment allez-vous ce soir?» C'est avec cette première phrase que Christine engage la conversation lorsqu'elle pousse la porte d'une chambre du service des soins palliatifs d'un hôpital de banlieue parisienne. «Le “ce soir” est très important parce qu'on se doute bien que ça ne va pas. Il faut avoir du courage pour entrer dans la chambre de quelqu'un qui va mourir», glisse la bénévole de 57 ans.

Depuis 2006, elle est engagée avec l'association Être là – Grand Paris (nouveau nom de l'ASP Fondatrice) et accompagne des personnes en fin de vie. Marquée par une mère engagée auprès de la Ligue contre le cancer, la quinquagénaire a profité d'un flottement professionnel pour «se rendre utile». «On oublie assez vite qu'on est mortels, explique Christine. Le jour où j'aurai besoin d'accompagner un ou une proche, ou quand je serai moi-même dans cette situation, je serai contente d'avoir un peu d'expérience.»

Sociologue et spécialiste de la fin de vie, Tanguy Châtel replace ce rapport à la mort et à la solidarité dans le contexte des années 1980. «Le bénévolat dans ce domaine surgit à un moment de l'histoire où on a mis la fin de vie de côté parce qu'on pense que la médecine va pouvoir nous guérir d'à peu près tout. Sauf qu'on se rend compte avec le sida ou le cancer que les gens meurent seuls et mal.»

Il y a un an, le président Emmanuel Macron dévoilait son programme et les chantiers à mettre en œuvre pour la fin de vie en France. La Convention citoyenne dédiée à ce sujet a rendu un rapport le 2 avril, censé orienter le gouvernement sur une possible évolution législative. Un moment clé pour le monde associatif et bénévole selon Tanguy Châtel, qui constate une réappropriation du sujet de la mort par la population. «Il y a eu une bifurcation depuis le Covid, et la Convention citoyenne permet de remettre la responsabilité collective au cœur du sujet.»

Pour de bonnes raisons

Comme Christine, Pierre, 56 ans, s'est engagé en tant que volontaire au sein d'une équipe de soins palliatifs à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis. Père de quatre enfants, marié, avec une situation financière confortable, il estime avoir toujours eu beaucoup de chance. «C'est bien de pouvoir redistribuer.»

La fin de vie difficile de ses parents, il y a une dizaine d'années, l'a convaincu de s'engager, même si, comme il l'assure, «ce n'est plus du tout le moteur à l'arrivée». Le bénévole préfère prévenir: «Avant de commencer, il faut avoir bien digéré tous les deuils qu'on a vécus. Il ne faut pas le faire pour de mauvaises raisons, pour compenser ou rattraper quelque chose.»

«On n'est pas là pour modifier la perception des gens, ni leur dire leurs quatre vérités.» Christine, bénévole

C'est même l'une des premières conditions de recrutement des bénévoles. «Il faut s'assurer que la personne n'est pas elle-même en situation de souffrance après avoir vécu un deuil douloureux qui n'aurait pas été digéré», abonde Christine. Le bénévolat d'accompagnement de fin de vie est encadré par une loi, celle du 9 juin 1999 , qui garantit l'accès aux soins palliatifs. Après une formation de trois jours, les bénévoles peuvent intervenir en passant par les associations qui ont signé des accords avec les établissements hospitaliers.

S'il n'y a pas de compétences particulières requises, les bénévoles mettent en avant des capacités d'écoute et d'empathie. Quand Christine entre dans une chambre, elle ne connaît rien de la personne qui y vit ses derniers instants. «C'est le principe du mot “accompagnement”, qui veut dire “marcher à côté”. C'est à elle de me dire où elle en est, et à moi de me mettre à niveau.»

Partie intégrante de l'équipe de soins palliatifs, mais pas soignants, les bénévoles ont une place bien à part. «On est là comme des réceptacles, pour accueillir ce que les gens ont à dire. On n'a pas de projet particulier», résume Pierre. Rester dans son rôle d'accompagnateur n'est pourtant pas toujours facile, comme quand on se retrouve face à une personne dans le déni qui assure qu'elle va sortir à la fin du mois.

Christine a connu cette situation. «On n'est pas là pour modifier la perception des gens, ni leur dire leurs quatre vérités, mais même si ce qu'ils disent n'est pas toujours vrai, c'est essentiel pour eux.» Ce principe est au cœur même du bénévolat en soins palliatifs. «Quand la personne souffre, elle ne souffre pas que de problèmes médicaux, mais aussi psychologiques, sociaux, spirituels. Il y a un tas de souffrances qui se cumulent. On n'est plus uniquement dans le champ de la médecine», appuie Tanguy Châtel.

Un besoin d'interdisciplinarité avec le personnel soignant

Au moment de faire le bilan de leur vie, les personnes qui vivent leurs derniers instants profitent donc de cette bulle offerte par l'accompagnement pour parler «de leurs vraies angoisses, de ce qu'elles ne peuvent pas partager avec leurs proches», ajoute Christine.

En plus d'offrir leur oreille attentive, les accompagnateurs bénévoles incarnent une figure neutre de la société civile au sein d'un espace très médicalisé. «Ils apportent une connaissance différente aux patients. Idéalement, il devrait y avoir une vraie interdisciplinarité entre tous les acteurs des services de soins palliatifs, ce qui n'est pas toujours le cas», poursuit le sociologue.

Une fois par mois les bénévoles se donnent rendez-vous dans un espace dédié pour déverser leurs angoisses, leurs doutes et se confier.

«Notre présence et nos échanges les font cheminer et bouger. Les soignants nous le disent quand on sort de la chambre», assure Christine. Car accompagner une personne en fin de vie, c'est aussi épauler les proches, qui ne savent pas toujours comment agir face à la mort imminente d'une personne chère.

C'est le cas de cette femme, à qui sa mère mourante a demandé de jouer le requiem de Mozart à son enterrement, et qui a demandé des conseils à Christine. «Il y avait un non-dit sur l'état de santé de sa mère. Je l'ai encouragée à en parler avec elle. Quand je l'ai recroisée, elle m'a dit que cela l'avait aidée, ainsi que ses frères et sœurs, à parler de la mort et à dire au revoir à leur mère.»

Accompagnés

Des moments difficiles au chevet de personnes en fin de vie, les bénévoles en gardent des centaines en mémoire, mais il y a des histoires qui marquent plus que d'autres. «J'ai accompagné un homme de 40 ans qui restera toujours dans mes pensées comme l'archétype de la souffrance, se rappelle Pierre. Il avait mal tout le temps. Je lui prenais la main, je lui massais la tête, mais rien ne réduisait sa douleur.»

Ce jour-là, en sortant de la chambre, le bénévole s'isole dans un bureau vide, s'assure d'être seul et se met à pleurer pour évacuer ses émotions. Pour Pierre, impossible d'enchaîner ensuite; il arrêtera là ses visites prévues pour la journée.

«Ça fait partie du lot. C'est aussi pour ça qu'on est nous-mêmes accompagnés, encadrés», ajoute-t-il. Une fois par mois, les bénévoles se donnent rendez-vous dans un espace dédié pour déverser leurs angoisses, leurs doutes et se confier sur les histoires qui les ont touchés.

«Je pense que je suis moins émotif maintenant par rapport aux gens que je vois. J'ai épaissi le cuir», soutient Pierre, toujours attaché à son rôle de bénévole et au sens qu'il lui donne depuis le début. «On ne va pas voir des patients, ni des malades; on va voir des personnes, des gens. Et quelle meilleure illustration pour montrer qu'au cœur de la fin de vie, il y a d'abord et surtout l'humain.»