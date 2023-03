Votre rire peut révéler votre attirance pour quelqu'un en quelques secondes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Pour désamorcer une situation gênante, le rire est très certainement votre meilleur allié... À moins que vous ne tentiez de mettre sous silence une idylle naissante. D'après une étude publiée dans le Journal of Nonverbal Behavior, votre rire pourrait trahir votre attirance pour quelqu'un en quelques secondes. Et selon le New York Post, ce n'est absolument pas subtil.

«Le rire n'est pas une question d'humour. C'est un signal honnête d'affiliation. La façon dont nous rions est beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait croire», explique Sally Farley, coautrice de l'étude et professeure de psychologie à l'Université de Baltimore.

Pour confirmer ses dires, Sally Farley a cherché à développer la «théorie de l'amour vulnérable». En d'autres termes, la professeure a émis l'hypothèse que les rires entre amis semblaient moins forcés, étant donné que ces personnes se sentaient plus à l'aise les unes avec les autres qu'avec un rencard.

Un rire plus enfantin

Pour cela, la coautrice de l'étude a utilisé des enregistrements audio dans lesquels des hommes et des femmes appelaient un ami et un flirt au téléphone. Dans un premier temps, les auditeurs volontaires devaient exprimer leur opinion sur la relation liant les locuteurs. Parallèlement, d'autres participants ont dû déterminer la nature de ces relations.

Dans les deux études, les résultats ont été identiques: les auditeurs ont été capables de différencier les discussions entre amis de celles d'un flirt. Et ce, notamment grâce au rire. «Le rire romantique est beaucoup plus subtil, enfantin et moins agréable. Dans le cadre d'un flirt, les gens ont tendance à se sentir plus vulnérables, ce qui peut donner lieu à une crise de fou rire. Entre amis, les rires sont beaucoup plus bruyants, naturels et détendus», commentent les autrices de l'étude.

Pour confirmer ces résultats, une analyse connexe a été menée dans cinq pays distincts: l'Inde, le Mexique, la Pologne, le Portugal et les États-Unis. Cette étude a finalement conclu que les 252 participants étaient capables de différencier les divers types de relations liant deux individus, sur la base d'une ou deux secondes de leurs rires.

Sally Farley prévoit maintenant d'étudier le rire dans les relations à long terme. Étant donné que la complicité des personnes en couple depuis vingt ans s'apparente à celle d'amis, les chercheuses s'attendent à ce que la nature de leurs rires soit semblable.