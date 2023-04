Comment savoir si votre nez qui coule cache un virus ou une allergie?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Les premières fleurs commencent à pointer le bout de leur nez. Pour beaucoup de gens, c'est synonyme du leur qui coule et de gorge qui démange. Mais les symptômes d' allergies , explique le Washington Post , sont bien souvent similaires à ceux de la grippe ou du Covid-19. Alors comment les différencier?

Bien que ce soit parfois difficile à déceler, les allergies et les virus ont certaines différences de manifestation importantes à relever. L'Académie américaine d'allergie, d'asthme et d'immunologie et l'Asthma and Allergy Foundation of America ont réalisé un tableau pour aider à évaluer les symptômes .

Les allergies saisonnières, par exemple, touchent généralement les personnes qui y sont déjà sujettes. Elles résultent souvent en des éternuements, un nez qui coule et des yeux qui démangent. La fièvre, les frissons et les douleurs musculaires sont plutôt signes d'une infection par un virus, tel que ceux qui causent le Covid ou la grippe .

Le plus grand challenge avec ces virus –celui du Covid, de la grippe, et d'autres qui s'y apparentent tels que les adénovirus, les rhinovirus ou le métapneumovirus humain–, c'est qu'ils sont «presque impossibles à distinguer les uns des autres sur un patient», note William Schaffner, directeur médical de la National Foundation for Infectious Diseases aux États-Unis. «Il est difficile de dire qu'un patient a la grippe et qu'un autre a le métapneumovirus humain, à moins qu'il y ait déjà une épidémie dans sa communauté», poursuit Schaffner.

Prenez en compte vos antécédents

Afin d'être certain, prêtez attentions aux autres indices. «Si vous nous dites: “Je n'ai jamais eu d'allergies avant, mais je suis allée à un dîner la semaine dernière dans lequel trois personnes ont été testées positives au Covid, et aujourd'hui j'ai un nez congestionné et je suis très fatigué”, c'est bien différent de quand quelqu'un présente les mêmes symptômes sans avoir été exposé à un virus, avec en plus des antécédents d'allergies», observe Jody Tversky, spécialiste allergologue et professeur adjoint de médecine à l'Université Johns-Hopkins. Si toutefois vous avez des doutes, contactez votre médecin ou rendez-vous en pharmacie pour vous faire tester.

Si le doute sur l'origine de votre nez coulant persiste, il est possible de prendre quelques précautions pour éviter les risques. Les virus sont généralement transmis par les personnes infectées qui toussent ou éternuent. «Restez à distance des personnes symptomatiques», recommande Monica Ghandi, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Californie à San Francisco.

Veillez à garder une bonne hygiène , éternuez et toussez dans un mouchoir ou sur le haut de votre manche, lavez-vous les mains fréquemment et portez éventuellement un masque , surtout lorsque vous êtes en contact avec des personnes à risque. Au moindre symptôme douteux, restez à la maison.