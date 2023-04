Chagrin d'amitié: quand les ruptures amicales font mal

Temps de lecture: 7 min

Plus que de simples compagnons de route, les amis participent à notre construction et nous révèlent à nous-mêmes, comme l'explique Anne-Laure Buffet, thérapeute et autrice de l'ouvrage L'Amitié, sorti aux éditions Eyrolles. «L'amitié est un lieu de vie symbolique qui ouvre le champ des possibles, qui permet de mieux se connaître soi-même, d'affiner son identité et ses valeurs profondes.» Lorsqu'il se défait, ce lien particulier et structurant peut entraîner un véritable bouleversement intime.

Contrairement aux autres formes de relations, familiales, amoureuses ou professionnelles, l'amitié a ceci d'unique qu'elle est l'endroit où l'on s'autorise à faire tomber les masques qu'on porte le reste du temps. «En amour, on s'évertue souvent à donner une image flatteuse de soi à l'autre, souligne Anne-Laure Buffet. L'amitié fonctionne différemment. Ce lien repose sur une équité entre deux personnes, ce qui implique de ne pas se raconter d'histoires. Avec un ami, on peut aller très loin dans la confiance et se livrer comme jamais on ne le ferait avec qui que ce soit d'autre.»

Ainsi, comme en amour, certaines personnes nous tapent dans l'œil et on décide, souvent sans se le dire, de construire quelque chose avec elles. «J'ai rencontré Jessica* au lycée. On venait de milieux très différents, mais j'ai immédiatement senti qu'elle allait énormément compter pour moi, explique Damien, 33 ans. Pendant des années, j'ai tout su d'elle et elle de moi. Elle était comme ma famille mais en plus proche.»

Betty*, 29 ans, a aussi connu une idylle amicale: «Avec Alex*, on s'est connues au travail et ça a été, de manière inexplicable, le coup de foudre. Pendant deux ans, on a été inséparables. On se parlait constamment par message, à toute heure du jour et de la nuit. On faisait tout ensemble et quand on se quittait, on était en contact du lever au coucher. À ce moment-là, je vivais vraiment une grande histoire d'amitié.»

Quand l'autre ne veut plus être un ami

Mais sans qu'on le voit venir, l'autre peut se désaligner et soudainement ne plus souscrire aux règles tacites qui régissaient le lien amical établi. Comme dans le film Les Banshees d'Inisherin, où le personnage de Pádraic ne parvient pas à se remettre que Colm, son ami de toujours, ne veuille plus l'être, «être quitté» par un compagnon de route peut être très douloureux.

«Je suis parti vivre à l'étranger et Jessica a commencé à changer de comportement. Elle semblait tout à coup m'en vouloir de plein de choses qu'elle se retenait de me dire, poursuit Damien. Quand je suis rentré en France, tout avait changé. C'est comme si son amitié pour moi s'était évaporée. Je suis venu récupérer des affaires que j'avais laissées chez elle, puis elle a bloqué mon numéro et n'a plus donné signe de vie. Ça m'a terriblement blessé et je n'ai jamais compris ce qui s'était passé.»

«Avec Liliane*, ça a duré plus de quarante ans. Puis ça m'est apparu comme évident: on n'avait plus rien en commun. [...] Le lien s'est délité lentement, jusqu'à ne plus exister.» Colette, 74 ans

Xasia, 24 ans, a également vécu ce sentiment de ne plus reconnaître l'autre dont elle pensait tout savoir. «Cette amie, c'était comme une soeur pour moi. Je pensais qu'elle serait à mes côtés toute ma vie. Quand elle a eu des problèmes financiers, je l'ai aidée sans hésiter. Et soudainement, elle a disparu. Je n'en revenais pas, pour moi, il était évident que notre amitié était bien plus précieuse que cet argent, mais pas pour elle visiblement.»

L'autre redevient un étranger

Parfois aussi, le désalignement ne vient pas de l'autre, mais de soi. C'est ce qu'a vécu Zara, 36 ans, avec deux de ses amies d'enfance. «Avec elles, j'ai eu pendant des années ces conversations cœur à cœur qu'on ne peut avoir qu'avec ses meilleurs amis.» Partie vivre à l'étranger, elle se sent changer et voit le lien avec ses amies se distendre peu à peu: «J'ai fait des rencontres, me suis ouverte à d'autres univers. Je traversais une véritable crise de sens et ne me reconnaissais plus dans leur manière d'appréhender l'existence. Alors je me suis éloignée, peu à peu. Ça a été long et difficile, j'en ai éprouvé une forte culpabilité.»

Dans Ruptures, essai remarqué sorti en 2019, la philosophe Claire Marin explique que «même lorsqu'une rupture est volontaire, décidée; même lorsqu'elle s'inscrit dans une affirmation de soi, une révélation d'identité jusqu'alors muette [...], elle reste douloureuse. Il n'est jamais simple d'assumer le désaveu ou la violence qui nous a forcés à partir, à devenir cet autre qui dévalue nos proches, même malgré nous.»

Mais, preuve qu'on ne cesse jamais de se construire et de se repositionner par rapport aux autres, les ruptures peuvent aussi intervenir après des décennies d'amitié, à l'image de ce qu'a vécu Colette, 74 ans. «Avec Liliane*, ça a duré plus de quarante ans sans la moindre dispute. Puis tout à coup, ça m'est apparu comme évident: on n'avait plus rien en commun. Nos conversations ne m'intéressaient plus, j'avais l'impression qu'elle jugeait ma manière de vivre, mes choix, mes goûts. Le lien s'est délité lentement, jusqu'à ne plus du tout exister. Notre amitié me manque chaque jour, mais je sais qu'elle appartient à une époque révolue.»

Le lien amical à l'épreuve de l'instantanéité

Si Damien a vécu le choc de se voir exclu de la vie de son amie en un clic, Betty aussi a été confrontée à la violence des séparations à l'heure du numérique. «À un moment donné, je me suis sentie dépassée par toutes ces interactions et j'ai commencé à moins répondre aux messages. Je n'étais pas moins investie dans notre amitié, mais je saturais d'être sans cesse sollicitée. Elle m'en a voulu et s'est mise à souffler le chaud et le froid, à m'inonder de messages puis à ne plus m'adresser la parole quand on se croisait au bureau.»

«On attend de notre entourage qu'il réponde instantanément à nos sollicitations. Cela crée une forme de dépendance à l'autre et fait surgir des insécurités lorsqu'il est indisponible.» Anne-Laure Buffet, thérapeute et autrice de l'ouvrage L'Amitié

Après plusieurs semaines de tentatives de la part de Betty de retrouver une amitié sereine avec Alex, cette dernière a fini par la bloquer sur tous ses réseaux sociaux et quitter tous les groupes WhatsApp qu'elles avaient en commun. «Ça a été extrêmement brutal et je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé. Pour moi qui avais placé toute ma confiance, ça a été horrible, je me suis sentie abandonnée, humiliée.»

Pour Anne-Laure Buffet, le numérique a infiniment complexifié les relations et les amitiés n'y échappent pas. «On vit une époque où on attend de notre entourage qu'il réponde instantanément à nos sollicitations. Cela crée une forme de dépendance à l'autre et fait surgir des insécurités lorsqu'il n'est pas disponible pour nous. Et quand les choses ne nous conviennent pas, on a le pouvoir de couper court. On peut “ghoster”, “bloquer”, éviter les discussions qui fâchent, mais qui permettent justement souvent de sauver et consolider les liens amicaux.»

Un deuil au même titre que les ruptures amoureuses

«La fin d'une amitié nous expose au deuil. Plus encore que dans le cadre d'une rupture amoureuse, ce peut être vécu comme un effondrement, car on y perd littéralement une partie de soi.» À ce titre, Claire Marin écrit que les ruptures, quelles qu'elles soient, sont «une forme de déchirure. [...] On déchire dans le tissu d'une vie commune où les identités des uns et des autres se sont si étroitement mêlées que plus personne ne sait vraiment où il commence et où l'autre s'arrête.»

Pour Betty, la rupture avec Alex a été un véritable tsunami émotionnel: «Ça a été pire que quand on s'est quittés avec mon ex. En fait, je n'avais tout simplement jamais envisagé qu'elle pourrait un jour sortir de ma vie. Aujourd'hui, je suis toujours sous le choc et très blessée.»

«Me détacher de ces deux amies a fait partie d'un processus d'émancipation. [...] J'ai réalisé que j'avais le droit de choisir des personnes qui conçoivent la vie comme moi.» Zara, 36 ans

Les amis du passé peuvent d'ailleurs continuer à nous hanter, des années après. «C'était il y a plus de dix ans, mais j'y pense encore très souvent, analyse aujourd'hui Damien. Je continue à essayer de comprendre ce qui s'est passé et me demande encore si elle [Jessica*] va revenir un jour.»

Pour Xasia aussi, cette rupture amicale a été lourde de conséquences: «Il y a deux ans, elle m'a réécrit pour s'excuser mais le mal était fait, c'était trop tard. Aujourd'hui, je n'en suis encore pas tout à fait remise, j'ai toujours du mal à accorder ma confiance aux autres.»

Les ruptures font grandir

Ces grandes amitiés perdues et leur empreinte indélébile dans la mémoire sont pourtant parfois inévitables, voire salutaires, comme l'explique Zara. «Me détacher de ces deux amies a fait partie d'un processus d'émancipation, certes douloureux, mais nécessaire. C'est un moment de ma vie où j'ai compris qu'on avait le droit de mettre fin à une relation lorsqu'on n'y trouve plus son compte. J'ai réalisé que j'avais le droit de choisir des personnes qui conçoivent la vie comme moi, de composer une tribu qui ressemble à la personne que j'ai choisi de devenir.»

Pour Claire Marin, n'importe quelle rupture participe aussi à la construction de soi, qui, finalement, dure toute la vie. «Les ruptures sont nôtres, qu'on les décide ou qu'on les subisse. [...] Elles nous construisent peut-être plus encore que les liens. [La définition de soi s'effectue] tout autant dans nos bifurcations que dans nos lignes droites, autant dans les sorties de route, les accrocs au contrat, que dans le contrat lui-même.»

*Les prénoms ont été changés.