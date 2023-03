On a découvert l’application idéale pour votre avenir financier et celui de vos enfants

Aujourd’hui, nous allons parler argent. Parce qu’on ne va pas se mentir, le contexte social n’est pas des plus réjouissants. Pouvoir d’achat réduit, inflation à 6%, allongement de la durée du travail, … on peut même sans trop prendre de risque le qualifier d’angoissant.

Quelles solutions existe-t-il encore pour s’assurer un niveau de vie épanouissant? Placer son argent? «Ah non, jamais de la vie, les traders sont tous des voleurs, ils jouent avec nos sous, tout ce qu’ils veulent c’est prendre une belle commission. Sans parler des entreprises dans lesquelles ils investissent… Déforestation, pollution et compagnie, non merci!», peut-on souvent entendre en réponse (parfois, à raison…).

Désormais, certaines entreprises de placement ont intégré le sens de l’éthique et de l’écoute à leur méthode de travail. C’est le cas de Mon Petit Placement, qui va vous donner envie de repenser votre conception du Livret A.

Parce que c’est… simple, accessible, vertueux et accompagné

Depuis sa création, Mon Petit Placement propose des portefeuilles d’investissement avec divers niveaux de risques, des plus bas aux plus audacieux. Comment en profiter? On ne peut pas faire plus simple et rapide: un compte peut s’ouvrir en ligne en 10 minutes, à n’importe quel moment. Lorsqu’on attend le métro durant les grèves, qu’on patiente pour prendre de l’essence, le dimanche après un repas chez Mamy… Dix minutes, ce n’est pas grand-chose, mais ça peut changer la vie.

Tout comme la somme à investir pour diversifier votre épargne. Pas besoin d’être millionnaire pour se lancer, dès 300 euros, puis 100 euros par mois, les experts de Mon Petit Placement proposent des investissements correspondant à vos objectifs et à la stratégie de placement réfléchie ensemble:

● Volontaire: ce portefeuille minimise la prise de risque et mise sur une croissance stable. Idéal pour se faire la main quand on démarre;

● Énergique: ce niveau-là vous emporte un peu plus loin tout en restant dans une zone de risque modéré;

● Ambitieux: plus de risques = plus de performances à la clef; et enfin…

● Intrépide: en gros celui-là serait l’équivalent de «No Pain No Gain» en anglais, «celui qui ne tente rien n’a rien». Il propose une forte rentabilité sur le long terme, en contrepartie d’une prise de risque plus élevée.

Ces placements vont de 3 à 12% de rentabilité annuelle en moyenne (tout en gardant bien en tête qu’il existe toujours des risques de perte de capital lorsqu’on investit). Et pour sélectionner la stratégie la plus adaptée, n’oubliez pas que vous n’êtes pas lâché en pleine nature avec vos économies. Non, un conseiller vous oriente pas à pas, vous informe, vous accompagne. Tout ça en choisissant de soutenir le secteur de l’économie qui représente le plus vos valeurs, comme l’environnement, la santé, la tech ou encore l’immobilier.

Mon Petit Placement = Mon premier placement

Souvenez-vous… la joie de toucher le montant qui se trouvait sur votre Livret A, alimenté par vos parents, ou vos grands-parents… Oh, incroyable, c’est pile le prix de mon permis de conduire! Ou le prix de ma première voiture (pour celles et ceux qui ont déjà payé leur permis). Et pour ceux qui n’ont jamais ressenti cette sensation, pour la simple et bonne raison qu’ils n’avaient pas de Livret A, et bien sans regret, vous allez pouvoir faire MIEUX pour vos enfants.

Mon Petit Placement vient de lancer Le placement pour mineur, qui permet aux parents de commencer à épargner pour le futur de leurs enfants et de les faire profiter d’un rendement annuel potentiel entre 3 et 12%, au lieu des 3% du Livret A. Oui, il fallait y penser: une assurance vie pour les enfants, c’est plus rentable, et permet de constituer un capital plus intéressant. Le principe est le même que pour l’offre classique Mon Petit Placement, si ce n’est que le versement mensuel tombe à 40 euros par mois. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire fructifier de l’argent, surtout en ce moment…

Bonne nouvelle, pour lancer sa nouvelle offre, Mon Petit Placement propose aux lecteurs et lectrices de Slate une réduction de 30% sur les commissions la première année avec le code SLATE30.

Comment en profiter? Facile… il ne reste plus qu’à créer votre compte ici.

Les facts Zéro Arnaque:

Mon Petit Placement est partenaire avec les plus gros assureurs du marché.

Mon Petit Placement se rémunère uniquement via des frais de commission prélevés seulement si votre placement performe.

C’est sans engagement. Vous pouvez placer et retirer votre argent quand vous le souhaitez, et sans frais.

Crédit photo: pexels