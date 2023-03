Ne mangez pas de graines de pavot avant une analyse d'urine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Vous n'avez sûrement jamais ressenti d'effets psychotropes en mangeant du pain au pavot. Pourtant, comme le rapporte le New York Post, l'année dernière, deux femmes enceintes du New Jersey aux États-Unis ont été testées positives à un test antidrogue après avoir mangé des bagels contenant des graines de pavot, avant l'accouchement dans deux hôpitaux différents.

Le personnel des hôpitaux a découvert que les tests étaient positifs aux opioïdes, une substance psychotrope aux effets similaires à l'opium. Après une telle découverte, les cas de ces deux femmes ont été signalés au Department of Child Protection and Permanency du New Jersey, pour suspicion d'abus et de négligence. Elles ont par la suite porté plainte pour pratiques discriminatoires, car les tests avaient été effectués sans leur consentement.

Mais pourquoi les graines de pavot déclenchent-elles un dépistage positif? Les opioïdes sont détectables dans l'urine jusqu'à deux jours après la consommation de graines de pavot, selon le Winchester Hospital dans le Massachusetts. «Les graines de pavot peuvent être responsables d'un dépistage positif aux opioïdes tels que la morphine, la codéine et l'héroïne», explique la Dre Fara Khorassani, professeure agrégée en sciences de la santé à l'UC Irvine School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, en Californie.

L'opioïde est détectable dans l'urine pendant quarante-huit heures

Les graines de pavot proviennent du pavot à opium, plante que l'on retrouve dans la fabrication des opioïdes. Ainsi, il y a une quantité infime de substance illicite dans les graines que l'on consomme. «Si quelqu'un consomme une grande quantité de graines de pavot et doit faire une analyse d'urine, il est préférable de ne pas en consommer quarante-huit heures avant le test», poursuit Khorassani. Aux côtés des bagels et autres viennoiseries, les thés infusés au pavot peuvent aussi occasionner un résultat positif.

Tous les tests antidrogue positifs dépendent d'un seuil de concentration, expose Gary M. Reisfield, professeur agrégé à la Division of Addiction Medicine at the University of Florida, auprès de Fox News. «En général, les programmes de dépistage fixent le seuil à 2.000 ng/ml (nanogrammes par millilitre), ce qui signifie que la plupart des tests ne dépisteraient pas la présence d'opioïdes dans les graines de pavot.»

Cependant, les seuils des hôpitaux américains sont bien plus bas: environ 300 ng/ml. «Avec un seuil aussi bas, c'est fort probable d'être testé positif aux opioïdes si l'on a consommé du pavot, poursuit Reisfield. Cela dépend vraiment de la quantité ingérée ainsi que de la concentration de l'opioïde (qui n'est généralement pas précisée).»