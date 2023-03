Que se passe-t-il quand on est frappé par la foudre?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

On vous a sûrement déjà dit de ne pas rester sous un arbre ni de courir lorsqu'un orage gronde, au risque de vous faire frapper par la foudre. Discover Magazine tente de comprendre ce qu'il se passe lorsque cela arrive.

Les conséquences peuvent varier d'un individu à l'autre. Christopher Griggs, médecin urgentiste à l'hôpital Atrium Health, explique: «Les blessures liées à la foudre peuvent aller d'une simple brûlure sur le corps ou un dommage au cerveau, jusqu'à la mort. Cela dépend de la proximité ainsi que de l'exposition à la foudre.»

Les blessures les plus graves, selon le National Weather Service aux États-Unis, proviennent généralement de frappes directes. Néanmoins, les frappes qui touchent d'abord le sol sont plus répandues et représentent 50% de l'ensemble des blessures liées à la foudre. Généralement, les paratonnerres encaissent le coup et limitent les dégâts. Mais lorsqu'ils ne sont pas présents, la foudre doit trouver le point le plus haut dans les environs. Ce peut être un arbre, une barrière, ou dans le pire des cas, une personne.

Chaque année dans le monde, 240.000 individus sont frappés par la foudre et 24.000 en décèdent, généralement des suites d'une crise cardiaque ou d'une insuffisance respiratoire. Environ 74% des survivants souffrent d'invalidité sur le long terme, présentant des faiblesses musculaires, des difficultés à penser ou même une perte de sensibilité.

Paralysies temporaires et brûlures

Lorsque la foudre frappe le corps, le courant voyage à travers le système cardiovasculaire, le système nerveux, ou parfois les deux à la fois. En passant également par la peau, il peut ébouillanter la sueur et causer des brûlures: ce sont les fameuses figures de Lichtenberg, ces nervures rouges en forme de fougère qui parcourent la peau. Leur origine a longtemps été débattue par les scientifiques, mais une étude de 2007 suggère qu'elles sont dues à une inflammation et à un dommage électrique infligé aux capillaires. Les brûlures surviennent généralement lorsque la frappe convertit l'énergie électrique en une énergie thermale (comme dans le cas des brûlures causées par la sueur). Les dégâts peuvent être encore plus graves si les vêtements de la victime prennent feu.

Peut-on survivre à un coup de foudre –au sens littéral? La plupart du temps, la frappe résulte en une kéraunopathologie, une paralysie temporaire qui touche les membres inférieurs, mais qui s'estompe en quelques heures. Les tympans et les yeux sont généralement touchés eux aussi. Communément, une femme enceinte frappée par la foudre survit, mais pas le fœtus.

La foudre s'attaque bien plus aux hommes qu'aux femmes, bien qu'on n'en connaisse pas la raison exacte. Depuis 2013, 172 hommes ont été tués par la foudre, contre 50 femmes. Une étude de 2022, publiée par le National Lightning Safety Council, considère que les hommes «ne se préoccupent pas vraiment des dangers de la foudre et se retrouvent plus souvent dans des situations où il est difficile de se mettre à l'abri. Ils ont tendance à réagir trop tard lorsqu'un risque se présente.»

Le même rapport révèle que la pêche fait partie des activités les plus touchées par le phénomène (et non pas le golf, comme beaucoup le croient), suivie de plusieurs activités extérieures telles que le camping, le jardinage, le vélo, le football, le bateau ou tout type d'activités de plage.