À partir de quand faut-il s'inquiéter d'un mal de ventre?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Nous avons tous un petit mal de ventre de temps en temps, et généralement, ce n'est rien de grave. Le National Health Service, au Royaume-Uni, révèle que les causes les plus communes d'un mal de ventre sont les gaz, l'indigestion ou la constipation. Néanmoins, The Independent affirme que certaines douleurs abdominales peuvent être le signe de quelque chose de plus grave.

«Les maux de ventre sont très communs et ils peuvent provenir de multiples raisons», explique le Dr Babak Ashrafi, un médecin généraliste interrogé par le média britannique. «Comme la plupart des maladies, ils affectent chacun de nous différemment, mais ils disparaissent généralement en quelques jours. Toutefois, si les douleurs persistent, cela peut venir d'un trouble plus grave, et il faut impérativement consulter un médecin.»

Un mal de ventre peut en cacher un autre

Mais comment reconnaître les symptômes qui valent le coup de rendre visite à son médecin?

En premier lieu, une douleur qui persiste ou une grosseur au niveau de l'estomac doivent être contrôlées. Genevieve Edwards, directrice générale de l'organisation caritative Bowel Cancer UK, insiste: «Bien que parfois, une douleur persistante ou une boule dans l'estomac n'indiquent rien de grave, elles restent des symptômes du cancer de l'intestin.»

Lorsqu'une douleur s'aggrave rapidement et que vous ressentez soudainement des douleurs abdominales et des tensions, il est conseillé de se rendre aux urgences. Ce type de douleur peut révéler une appendicite. «Ça commence généralement par une douleur au milieu du ventre, puis elle se répand et s'intensifie rapidement», indique le Dr Ashrafi.

Si votre ventre vous fait mal au moindre toucher, vous souffrez peut-être d'une inflammation. Ashrafi confirme qu'il est nécessaire de consulter un professionnel dans ce cas: «Les douleurs abdominales peuvent révéler une crise d'appendicite, mais aussi la présence d'un abcès abdominal.»

Une modification intestinale peut également signifier un problème de santé plus grave. Genevieve Edwards explique que «cela peut se manifester par une constipation qui persiste, ou au contraire, des selles plus fréquentes que d'habitude.»

Les ballonnements font eux aussi partie des symptômes qui méritent de l'attention. S'ils durent, un petit rendez-vous chez le médecin ne sera pas du luxe. «Les ballonnements sont directement liés à la santé intestinale et à la digestion, expose Ashrafi. Un régime qui vous donne trop de gaz ou une intolérance font partie des causes les plus communes du ballonnement.»

Alors, dans le doute, face à un mal de ventre qui persiste, contactez votre médecin.