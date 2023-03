Que se passerait-il si, en voyageant dans le temps, vous tuiez votre grand-père?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Que se passerait-il si vous parveniez à voyager dans le temps, mais que vous tuiez accidentellement l'un de vos ancêtres? Discover Magazine tente de trouver une solution au célèbre paradoxe du grand-père, qui fascine aussi bien les fans de science-fiction que les scientifiques.

Lorsque l'on évoque la possibilité de voyager dans le temps, ce paradoxe revient fréquemment. Il n'est pas seulement exploité par les cinéastes; des physiciens et des philosophes l'étudient aussi depuis près de cent ans.

Le paradoxe du grand-père est une expression utilisée pour parler de n'importe quel paradoxe de causalité. La causalité, c'est tout simplement la relation entre une cause et un effet. Elle est fondamentale dans l'étude de la physique de base, qui soutient que la cause survient avant l'effet.

Le véritable paradoxe dans le paradoxe du grand-père intervient lorsqu'un individu voyage dans le temps, et qu'il se retrouve dans un scénario contradictoire dans lequel les effets précèdent la cause. Par exemple, si vous tuez votre grand-père avant que ce dernier ait des enfants, l'un de vos parents n'est jamais né, par conséquent, vous n'êtes jamais né non plus. Seulement, si vous n'êtes jamais né, vous ne pouvez pas voyager dans le temps et tuer votre grand-père en premier lieu, c'est donc paradoxal! Bien entendu, le paradoxe du grand-père s'applique à d'autres situations hypothétiques dans lesquelles un individu voyage dans le temps pour empêcher quelque chose de se produire.

Le concept du voyage dans le temps existe depuis le début de la science-fiction. Néanmoins, on doit le concept de paradoxe du grand-père aux premiers fans et auteurs de magazines de science-fiction.

Le thème récurrent du meurtre de son grand-père survient à plusieurs reprises dans les années 1920, dans des magazines tels que Amazing Stories. Au début des années 1930, de nombreux auteurs se sont penchés sur le sujet, tels René Barjavel ou Charles Cloukey, bien avant qu'il soit exploité par le cinéma et les séries, comme dans Retour vers le futur ou The Umbrella Academy.

Voyager dans le temps est théoriquement possible

En tant que simple problème logique, les scientifiques ont passé des années sur le sujet. Certains physiciens qui étudient la mécanique quantique ont publié des recherches bien trop difficiles à déchiffrer, dans lesquelles ils expliquent qu'un paradoxe temporel peut exister sans pour autant enfreindre les lois de la physique quantique.

Avant d'aborder le meurtre de son grand-père dans le passé, il s'agit tout de même de savoir s'il est possible de voyager dans le temps. Premièrement, comme l'ont soutenu plusieurs auteurs, notamment Stephen King, si les machines à remonter le temps existaient vraiment, nous aurions déjà reçu la visite de voyageurs du futur. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le voyage dans le temps est totalement impossible, du moins théoriquement.

La théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, révèle que le temps et l'espace sont liés, et que plus l'on voyage rapidement dans l'espace, moins l'on ressent la temporalité. Prenez l'exemple des jumeaux. Si l'un d'eux est envoyé dans l'espace via une fusée qui voyage à la vitesse de la lumière, il ressentira le temps bien plus lentement. Lorsqu'il retrouvera son jumeau resté sur Terre, il paraîtra bien plus jeune que lui. En quelque sorte, le jumeau astronaute aura donc voyagé dans le temps. Évidemment, nous ne sommes pas encore en mesure d'organiser un tel périple, alors le voyage dans le temps reste pour le moment purement théorique.

Vous l'aurez compris, malheureusement –mais heureusement pour nos grands-pères– un véritable voyage dans le temps reste impossible. À la place, nous allons continuer le seul voyage dans le temps jamais expérimenté: pas de retour vers le passé ni de voyage dans le futur, seulement une seconde après l'autre.