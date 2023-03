Ces vidéos vous feront forcément frissonner

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Vous avez sûrement déjà ressenti des frissons parcourir votre corps devant un film d'horreur ou au moment d'une révélation poignante. Il s'agit d'une réaction émotionnelle courante face à un stimulus. Vice rapporte que des scientifiques ont réussi à créer une base de données qui recense des vidéos susceptibles de vous donner la chair de poule.

Des chercheurs du MIT Media Lab dans le Massachusetts, du Gonda Multidisciplinary Brain Research Centre en Israël ainsi que de l'Institute for Advanced Consciousness Studies en Californie, ont publié leurs recherches dans la revue Frontiers in Neuroscience sur les vidéos qui déclenchent le plus de frissons.

«Les frissons sont ces picotements que l'on ressent dans notre corps lorsque l'on est profondément impliqué dans un film ou une musique», explique Abhinandan Jain, auteur principal de l'étude. «Bien que l'on sache que les frissons stimulent certaines parties de notre cerveau, qui sont associées à la récompense et aux émotions, il reste encore beaucoup de mystère quant au lien entre le corps et cette sensation puissante, et l'impact qu'elle a sur notre cerveau.»

Les chercheurs ont utilisé ChillsDB, une base de données open source créée par certains des auteurs de l'étude et qui recense de la musique, des films et des discours, tous validés comme étant des déclencheurs de frissons. Les données ont été récoltées en parcourant les réseaux sociaux, notamment YouTube et Reddit.

Pour cette nouvelle étude, les chercheurs ont diffusé les cinquante premières vidéos devant plus de 600 personnes via une plateforme de crowdsourcing. Ils se sont aperçus que les individus ayant eu des frissons déclaraient se trouver dans un état émotionnel plus positif et ressentir plus d'excitation lors de l'expérience que les autres.

Des frissons contre la dépression?

La liste comprend plusieurs types de vidéos, mais certaines semblent sortir du lot. Les vidéos de bataille, par exemple, déclenchent bon nombre de frissons.

Dans le top 10 figurent ainsi un extrait de la bataille finale entre dinosaures dans Jurassic World (2015) ou un combat dans le célèbre manga Naruto. Les montages musicaux tirés de films donnent eux aussi la chair de poule, tel le montage d'un fan de «L'arbre du pendu» de Hunger Games, ou encore un medley des héros Disney qui chantent dans leur langue maternelle. La liste comprend également un montage des discours les plus inspirants de Will Smith, Les Brown et Eric Thomas ou un discours de Rick Rigsby sur les leçons de vie que son père lui a transmises. Comme quoi, que l'on soit fan de dinosaures, de princesses ou de discours motivants, les frissons se déclenchent devant tout type de stimuli.

Comprendre les conséquences émotionnelles des frissons pourrait contribuer à soigner la santé mentale. «La capacité qu'ont les frissons à provoquer un état émotionnel positif pour un même stimulus, peu importe l'état d'esprit préalable, peut être pertinente dans les recherches sur la santé mentale, comme pour contrôler la dépression ou les affections négatives chez les personnes atteintes de schizophrénie», avance Jain.

L'équipe de recherche tente également de développer un dispositif capable de susciter une émotion artificiellement, afin d'anticiper les effets cognitifs produits par les frissons. «Ce n'est pas encore gagné, indique Jain, mais si nous y parvenons, nous espérons pouvoir lancer cette technologie sur le marché afin d'aider les soignants à traiter l'anhédonie et la dépression.»