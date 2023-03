Porter des baskets au quotidien, est-ce mauvais pour la santé?

Temps de lecture: 4 min

«Porter des baskets n'est bon ni pour les pieds en eux-mêmes, ni pour la posture»; «Le pied s'affaisse et perd de sa ténacité»; «Un risque de douleurs et de mauvais positionnement des orteils pouvant conduire à des tendinites», nous enseigne internet lorsque l'on cherche à savoir si porter des sneakers au quotidien peut être mauvais pour la santé.

Apparue à la fin du XIXe siècle, cette chaussure de sport à la semelle en caoutchouc est devenue un véritable phénomène. Cette tendance a connu une véritable accélération en 1984, lorsque Nike a lancé les Nike Air Jordan en collaboration avec le basketteur Michael Jordan.

D'après Statista cité par The Conversation, le marché mondial de ces chaussures aussi parfois appelées «sneakers» représentait 79 millions de dollars en 2020, et ce chiffre devrait continuer de croître.

Disponibles à tous les prix, depuis la fast fashion jusqu'aux marques de luxe, les baskets sont aujourd'hui présentes dans beaucoup de garde-robes. «Je crois même ne pas avoir autre chose dans mon placard», confie Marion, qui porte des sneakers tous les jours. «Avant tout pour le confort, précise-t-elle. J'ai toujours refusé les chaussures “normales” parce que j'avais l'impression que ça faisait trop “fille” et que je n'étais pas à l'aise.»

Pourtant, cette chaussure a mauvaise réputation. Elle ferait adopter une mauvaise posture à ses adeptes et déformerait leurs pieds. «Je ne connais pas d'article scientifique qui permette d'appuyer le propos comme quoi les baskets sont mauvaises pour la santé», conteste Patrick Payet, podologue. En effet, tout est une question de modèle.

Semelle trop molle ou manque de soutien

«Je ne déconseille pas particulièrement les baskets. Ce que je déconseille, c'est une semelle qui serait trop molle et trop épaisse», continue Patrick Payet. Le pied est avant tout un organe sensoriel qui donne des informations au système nerveux central, ce qui permet la régulation posturale. Donc, explique le podologue, «si on met entre le pied et le sol une surface épaisse et molle, on aura moins d'informations sensorielles plantaires. On va forcément soit chercher plus de vibrations en tapant plus fort, soit compenser en mettant en jeu plus de muscles à d'autres endroits du corps, notamment la jambe ou le bassin.»

Ces compensations pourraient alors sur-solliciter certains muscles, et créer des douleurs ou faire adopter une mauvaise posture qui pourrait devenir source de problèmes ou les aggraver: «On n'est pas tous forcément bien droits et alignés. Pour quelqu'un qui serait déjà dans un schéma avec les genoux un peu vers l'intérieur, plus c'est mou sous le pied, plus ça va l'amener sur sa déformation.»

Il note par ailleurs que certains modèles, comme les Converse ou les baskets en tissu, manquent de soutien sur le côté du pied, ce qui pourrait favoriser les entorses.

Toutes les baskets ne sont pas à mettre dans le même panier

Mais le postulat selon lequel toutes les baskets, sans exception, occasionnent des problèmes pour la santé, relève plus de l'idée reçue. Pour Patrick Payet, «c'est quelque chose qu'on répète plus que quelque chose qui est scientifiquement prouvé». Cette idée reçue viendrait de la mode des Converse, dont le mauvais maintien aurait donné une réputation négative au reste des baskets.

D'autres modèles conviennent parfaitement au port quotidien, à condition qu'ils respectent certains critères. «Une chaussure, c'est quelque chose qui peut être réglable sur le dessus avec un système de laçage ou de scratch, une tige sur l'arrière-pied et quelque chose de solide sur les côtés. Beaucoup de baskets ont ce genre de caractéristiques; c'est le cas des Adidas classiques, par exemple», illustre Patrick Payet. D'ailleurs, le podologue assure avoir «quasiment toujours des baskets aux pieds au quotidien et [être] très bien avec».

Le port de baskets présente même des avantages. D'après Céline Riesterer-Mededji, elle aussi podologue, «le fait que cette chaussure ait été conçue initialement pour le sport est plutôt un avantage car les formes de pied ont été bien étudiées». De nombreux modèles comportent donc des caractéristiques qui les rendent intéressants en matière de confort: «Les baskets ont l'avantage d'être plus larges [que les chaussures de ville], et donc de respecter la forme de l'avant-pied. Et les matières sont souvent flexibles: ça aussi, c'est une bonne chose.»

«Le plus important est son confort: le respect de la forme des pieds, la matière –la quantité de plastique en relation avec la transpiration– et la rigidité de la semelle extérieure.» Céline Riesterer-Mededji, podologue

Pour la spécialiste, l'essentiel est que la chaussure soit adaptée aux particularités de chacun. «Nous sommes tous uniques dans nos postures et nos défauts, note-t-elle. Les pieds, socle de notre corps, ont des formes creuses, plates... et adoptent des positions en lien avec nos postures corporelles pour évoluer de façon fluide.» Marion peut en témoigner: «Selon le podologue qui me suit dans ma pratique de la course à pieds, porter des baskets tous les jours ne gêne pas du tout, au contraire: c'est parfaitement adapté à la forme de mes pieds.»

Finalement, les critères pour choisir une basket sont les mêmes que pour n'importe quelle paire de chaussures, comme l'explique Céline Riesterer-Mededji: «Le plus important est son confort: le respect de la forme des pieds, la matière –la quantité de plastique en relation avec la transpiration– et la rigidité de la semelle extérieure.»

Et pour le sport?

Mêmes si elles sont devenues des chaussures du quotidien, les sneakers sont au départ des chaussures conçues pour la pratique sportive. Là encore, il convient de l'adapter à soi et à l'activité pratiquée. «Vous remarquerez que les chaussures de squash ou de basket sont plutôt dures et basses, car ce sont des sports multidirectionnels: le pied est sollicité de tous les côtés. Pour ne pas risquer d'entorse, il faut qu'on ressente le sol et que ce soit stable latéralement», recommande Céline Riesterer-Mededji.

Et de souligner qu'il existe une exception à la règle: «Il n'y a que pour les chaussures de type running que l'on va se permettre de mettre quelque chose d'amortissant, parce qu'il y aura une attaque et que c'est un sport unidirectionnel. Là, on peut avoir un peu plus de mou. Mais encore une fois, quand c'est trop mou, ce n'est pas forcément bon.»