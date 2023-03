Retour en enfance pour les Silencieuses à la Cité des sciences et de l’industrie

Envie de fêter le printemps de façon aussi insolite que ludique? Les soirées les plus discrètes de Paris sont de retour. Pour leur dix-septième édition dans la capitale, les Silencieuses retombent en enfance à la Cité des sciences et de l’industrie.

Vous gardez des souvenirs émus de votre première découverte du Planétarium étant petit.e ou vous rêvez d’y traîner vos neveux pour jouer à leur place aux multiples expériences proposées? Rendez-vous, entre adultes seulement, le 30 mars 2023 à partir de 19 heures sur le dancefloor éphémère de la Cité des enfants au cœur de la Cité des sciences et de l’industrie.

Rythmes sous casque et jeux d’enfants

Si vous êtes un néophyte de l’expérience, les Silencieuses sont un concept de soirées qui se répandent depuis une dizaine d’années dans toute l’Europe. Leur spécificité? Comme le nom l’indique, tout se joue uniquement sous casque. Pas d’ampli vrombissant ou de risque d’acouphène, chaque fréquence diffusée permet d’accéder à un canal différent où mixe en direct un.e DJ endiablé.e.

On se trémousse dans un silence apparent, chacun.e à un rythme différent ou on choisit, au contraire, de se déchainer sur le même tempo au gré des mix et des affinités. Une originalité qui fait mouche et qui se déroule toujours dans des endroits aussi inédits que récréatifs.

Pour cette première édition 2023, le mot d’ordre est simple: «retour en enfance»! A vous d’innover par la tenue qui vous plaira, les organisateur.ices se chargent du reste. Vous pourrez déambuler dans la Cité des enfants et tester ses multiples attractions, succès garanti pour vos selfies. Et, atout supplémentaire, des animateurs et scientifiques mettront en place des médiations, ateliers et jeux d’ordinaire réservés aux plus jeunes.

Voyages stellaires

La bande d’adultes sous casque que vous formerez parviendra-t-elle à résoudre des énigmes mathématiques, des tours de magie complexes ou à décrypter les secrets de la formation des flocons de neige? Vous passerez ainsi d’atelier en atelier sans perdre votre âme enfantine tout en aiguisant vos connaissances.

Enfin, pour les plus romantiques des adultes, le planétarium sera exceptionnellement ouvert pour trois représentations stellaires variant d’un film sur l’histoire du ciel au Moyen-Âge, les mystères de la vie extraterrestre ou une exploration spectaculaire de la voie lactée.

Programmation pointue pour adultes mélomanes

Qui dit soirée Silencieuse sous-entend immédiatement un maximum de variétés de sons de qualité délicatement propulsé dans les oreilles. Le 30 mars, ce seront, non pas trois, mais quatre DJ qui animeront le niveau 0 et le niveau 1 de la Cité.

Le père fondateur des Silencieuses dans l’hexagone DJ Mum’s sera, bien sûr, au rendez-vous ainsi que ses deux acolytes, bien connus des habitués des Silencieuses, Eddy Flex et Sidney. Et, pour enrichir les découvertes musicales des noctambules, c’est Sophie Coste, résolument orientée techno et deep house, qui complète le set.

Si vous n’êtes pas convaincu.e d’avoir gardé votre âme de bambin ébahi, la Cité des sciences et de l’industrie a pensé à vous. Les expositions temporaires tous publics consacrés aux foules, aux évolutions industrielles ou encore les expositions permanentes seront ouvertes, en libre accès, tout au long de cette folle soirée qui se prolongera jusqu'à 23 heures.

Alors profitez-bien… mais en toute discrétion!

Crédit photo: Ph. Levy - EPPDCSI