L'industrie du miel, en fraude organisée

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Alors que la Commission européenne a coordonné avec l'Office européen de lutte antifraude une enquête sur le miel importé en Europe, les résultats publiés dans un rapport ce jeudi 23 mars 2023 sont confondants: sur les 320 lots de miel testés en laboratoire, 147 ont été considérés comme frauduleux, soit 46%.

Cela signifie que près d'un miel importé sur deux est frelaté, c'est-à-dire qu'il a été coupé avec des sirops de sucre à base de riz, de blé ou de betterave sucrière, ce qui est interdit par la réglementation européenne. La majorité de ces miels frauduleux d'importation provient de Chine et de Turquie.

Miels coupés

«De telles pratiques escroquent les consommateurs et mettent en péril les producteurs honnêtes qui doivent faire face à une concurrence déloyale de la part d'opérateurs qui peuvent réduire leurs prix grâce à des ingrédients illicites et bon marché», a déclaré l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

L'enjeu est de taille, dans la mesure où l'Union européenne importe 40% de sa consommation de miel. En France, seuls quatre échantillons sur les vingt-et-un prélevés entre novembre 2021 et février 2022 ont pu passer le test anti-fraude. En Allemagne, pays qui fait importer à lui seul près d'un tiers du marché, c'est un échantillon de miel sur deux qui s'est révélé être corrompu. En dépit du Brexit, la Grande-Bretagne n'est pas en reste: l'intégralité de ses échantillons ont échoué au test anti-fraude.

Les chiffres ont explosé depuis le dernier contrôle des fraudes européen réalisé entre 2015 et 2017, qui n'avait recensé à l'époque que 14% d'échantillons non-conformes.

Difficile toutefois de se baser sur les étiquettes pour faire le tri entre miels d'importation et miels locaux –qui ne sont pas nécessairement épargnés par les fraudes au demeurant–, car de nombreux miels provenant de l'extérieur de l'Union européenne sont reconditionnés en Europe, et dès lors étiquetés comme s'ils en provenaient, l'étiquetage du pays d'origine n'étant pas obligatoire pour les produits mélangés venant de plusieurs pays.

Le prix peut toutefois être un indicateur qui trompe rarement: un miel à un prix dérisoire ne saurait être authentique, et a toutes chances d'avoir été coupé avec différents sirops de sucre, et de contenir des additifs et des colorants.