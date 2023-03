Arrêtez de croiser les jambes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Ca a l'air confortable comme ça, on se sent plus stable, plus chic, plus détendu… Et pourtant, croiser les jambes, ou même les pieds, lorsqu'on est assis, est une véritable plaie pour le corps, dont les effets se ressentent sur le long terme.

Les recherches en médecine ont montré qu'une position assise avec les jambes croisées pouvait accroître le risque de désalignement du bassin, des hanches, de la colonne vertébrale, des épaules mais aussi de la tête, ainsi que modifier la longueur des muscles fessiers, ce qui les affaiblit, augmenter la pression artérielle, et modifier la vitesse à laquelle le sang circule dans les vaisseaux sanguins, accroissant le risque de formation de caillots sanguins.

Si ces effets ne se ressentent pas immédiatement la plupart du temps, c'est la prolongation dans le temps d'une telle posture qui en vient à déséquilibrer le squelette et à créer des tensions dans le corps. Garder les jambes croisées lorsqu'on est assis augmente ainsi le risque de développer une scoliose, qui caractérise une déviation de la colonne vertébrale.

D'autres études ont par ailleurs démontré que cette position pouvait affecter la production de spermatozoïdes, le fait d'être assis et de croiser les jambes de surcroît augmentant la température des testicules de 3,5°C, ce qui tend à réduire le nombre de spermatozoïdes –la contraception masculine thermique repose précisément sur le chauffage des testicules.

Désaligner, réaligner

Quelques rares exceptions existent cependant. D'après une étude de 2016, les personnes qui ont une jambe plus longue que l'autre pourraient bénéficier du fait de croiser les jambes en position assise, car cela pourrait aider à ajuster la hauteur des deux côtés du bassin, et améliorer ainsi son alignement.

Par ailleurs, croiser les jambes peut réduire l'activité des muscles obliques, et ainsi contribuer à se détendre et à éviter le surmenage. Quand à la position du lotus, bien connue de celles et ceux qui pratiquent le yoga ou la méditation, il n'existe que peu de données susceptibles de mesurer ses effets réels sur le long terme, mais elle serait favorable aux personnes souffrant de problèmes de genoux.

En tout état de cause, il est préférable de ne pas rester assis trop longtemps dans la même position, ce qui contribue à exacerber d'autres problèmes de santé, et de rester régulièrement actif.