La militante transphobe Posie Parker met fin à sa tournée en Nouvelle-Zélande

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Elle devait tenir une série de conférences en Nouvelle-Zélande, dans le cadre de sa tournée «Let Women Speak» («laissez les femmes parler»), mais Kellie-Jay Keen-Minshull, connue sous le nom de Posie Parker, a dû mettre fin à sa virée néozélandaise.

L'activiste britannique, devenue célèbre pour ses prises de positions violemment transphobes et sa proximité avec les réseaux d'extrême droite, a été accueillie ce samedi 25 mars 2023 par une contre-manifestation de soutien aux personnes trans rassemblant plusieurs milliers de personnes, alors qu'elle se rendait à Auckland, sur le site où aurait dû se tenir sa prestation.

Huée, bousculée et aspergée de jus de tomate, Posie Parker a été contrainte de quitter l'événement sans pouvoir prendre la parole. La venue de l'activiste, qui se revendique TERF (Trans-exclusionary radical feminist, soit «féministe radicale excluant les personnes trans»), avait mobilisé en amont plusieurs associations de défense des personnes LGBT+, qui avaient demandé aux autorités néozélandaises chargées de l'immigration de refuser son entrée sur le territoire, au motif qu'elle représentait une menace pour l'ordre public.

Saluts néonazis

Une semaine plus tôt, un rassemblement organisé par Posie Parker en Australie avait suscité la ferveur de groupes suprémacistes blancs, qui s'étaient présentés en soutien à l'activiste, assistant à son événement avant de défiler dans les rues de Melbourne en faisant des saluts nazis.

La Haute Cour de Nouvelle-Zélande avait toutefois autorisé l'entrée de l'activiste dans le pays, cependant que le ministre de l'immigration, Michael Wood, déclarait dans un communiqué: «Comme de nombreux Néo-Zélandais, je préférerais que Kellie-Jay Keen-Minshull ne mette jamais les pieds en Nouvelle-Zélande. Je trouve nombre de ses opinions répugnantes et je suis préoccupé par la manière dont elle courtise certaines des personnes et des groupes les plus vils qui soient, notamment les suprémacistes blancs. Je condamne ses opinions incendiaires, ignobles et incorrectes.»

Ce samedi 25 mars, la rencontre entre les manifestants pro-Parker et ses détracteurs a donné lieu à de violents affrontements. Un convoi de motards soutenant l'activiste transphobe a notamment fait irruption sur les lieux de la manifestation, renversant sur un passage piéton la codirigeante du parti Vert, Marama Davidson, venue témoigner de son soutien aux personnes trans.

Posie Parker a quant à elle été exfiltrée de la manifestation, a annulé un autre événement qui aurait dû se tenir à Wellington, et a quitté le pays.