Alzheimer, les yeux dans les yeux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Si Léonard de Vinci considérait que l'œil est la fenêtre de l'âme, pour Christine Greer, ophtalmologiste et directrice de la formation médicale à l'Institut des maladies neurodégénératives de Boca Raton, en Floride, l'œil est bien plutôt une fenêtre sur le cerveau: «On peut voir directement le système nerveux en regardant à l'arrière de l'œil, vers le nerf optique et la rétine», explique-t-elle.

Surveiller les yeux permettrait ainsi de surveiller l'éventuel développement d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, et surtout à la diagnostiquer avant l'apparition des symptômes.

«La maladie d'Alzheimer commence à se développer dans le cerveau des décennies avant les premiers symptômes de perte de mémoire», explique Richard Isaacson, neurologue spécialiste de la prévention de la maladie d'Alzheimer et membre de l'Institut des maladies neurodégénératives. Identifier la maladie à ses premiers stades permettrait ainsi de contrôler les «facteurs de risque modifiables, tels que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète», précise le neurologue.

La rétine voit tout

Dans une récente étude, publiée en février dans la revue Acta Neuropathologica, une équipe de chercheurs a donc tâché de déterminer à quel moment il était possible de déceler les signes d'un déclin cognitif, en étudiant au cours des quatorze dernières années des tissus prélevés sur la rétine et le cerveau de quatre-vingt-six patients atteints, à différents stades, de la maladie d'Alzheimer et de troubles cognitifs légers.

Maya Koronyo-Hamaoui, professeure de neurochirurgie et de sciences biomédicales à Cedars-Sinai à Los Angeles, à la tête de cette recherche, explique que «les changements dans la rétine sont en corrélation avec des changements dans des parties du cerveau appelées cortex entorhinal et temporal, qui sont un centre pour la mémoire, la navigation et la perception du temps».

D'après les résultats de l'étude, l'atrophie tissulaire et l'inflammation dans les cellules de l'extrême périphérie de la rétine se sont révélées comme étant les plus prédictives de l'état cognitif des patients.

Pour Isaacson, ces résultats devraient encourager le développement de techniques d'imagerie qui permettraient de «diagnostiquer la maladie d'Alzheimer plus tôt et avec plus de précision».