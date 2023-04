Le Bataillon sacré, l'amour masculin comme arme de la Grèce antique

Temps de lecture: 3 min

L'homosexualité n'a pas toujours été bien vue sous les drapeaux. Longtemps, les personnes LGBT+ ont été refoulées des effectifs militaires, sous prétexte que leur sexualité nuirait aux exigences du service actif.

Dès 1916, l'armée américaine a ouvertement interdit aux homosexuels de servir dans ses rangs, d'abord avec le «ticket bleu» permettant de réformer certains militaires sans justification, puis, à partir de 1996, avec la politique «Don't ask, don't tell», finalement abrogée en 2011. Et malgré la politique officielle de tolérance aujourd'hui en vigueur dans la plupart des pays industrialisés, brimades et humiliations continuent de pleuvoir sur les individus concernés, notamment en France.

Il y a plus de 2.000 ans, pourtant, la perspective de voir des homosexuels combattre n'était pas mal vue. Elle était même encouragée. Est-ce Platon qui a émis l'idée? «Si, par quelque enchantement, un État ou une armée pouvait n'être composé que d'amants et d'aimés, il n'y aurait point de peuple qui portât plus haut l'horreur du vice et l'émulation de la vertu, raisonnait le philosophe. Des hommes ainsi unis, quoiqu'en petit nombre, pourraient en quelque sorte vaincre le monde entier.» C'est ainsi qu'en 376 av. J.-C., la cité-État de Thèbes, encore fumante de la guerre du Péloponnèse, va lever un bataillon exclusivement composé d'amants…

Faire l'amour, puis la guerre

Rappelons-le: les mentalités grecques ne sont pas hostiles à l'homosexualité, loin de là. Elles ne rangent même pas les sexualités dans les tiroirs où nous les plaçons aujourd'hui. Les récits des aèdes chantent l'erôs dans toute sa splendeur: l'amour tragique liant Achille et Patrocle, deux guerriers magnifiques tombés sous les murailles de Troie, ou la relation entre Hercule et Iolaos dans la mythologie grecque nourrissent cette exaltation. En outre, la société grecque valorise la pédérastie, une relation affective liant un adolescent et un homme mûr censée initier l'élève aux valeurs de la cité et façonner son socle moral.

Rien de surprenant, donc, à ce que l'idée d'une armée liée par l'amour masculin fasse son chemin dans la tête des élites thébaines. Nous sommes au IVe siècle av. J.-C., dans un contexte marqué par la rivalité des grandes cites du Péloponnèse (Athènes, Sparte, Thèbes). Soucieux de protéger cette dernière, le général Pélopidas forme en 376 av. J.-C. un régiment d'élite composé de 300 hoplites (des soldats combattant à pied à l'aide de lourdes armes) triés sur le volet, formant 150 paires d'amants.

La principale motivation derrière ce «Bataillon sacré» (hiéros lokhos): utiliser les liens affectifs pour souder davantage le corps d'armée. «Car dans les dangers, les nations et les lignées s'occupent peu les unes des autres, justifie Plutarque. Mais un bataillon formé de gens qui s'aiment est invincible, et ne peut jamais être rompu. L'amour et le respect qu'ils se portent mutuellement les rend inébranlables au milieu des plus grands périls.» Ces liens décourageraient ainsi fuites et mutineries et décupleraient le courage des assaillants dans la bataille. Quitte à mourir pour la cause.

Des armes aux larmes

Cette armée d'élite fait rapidement parler d'elle. On la place en première ligne des régiments thébains, disposée en phalange. Chaque hoplite, cuirassé jusqu'aux chevilles, tient une lance –de plus de deux mètres– dans sa main droite et un bouclier dans sa main gauche, servant à protéger le voisin. Ainsi construit, caparaçonné et hérissé de pointes, le régiment est capable d'éventrer une armée ennemie: il s'illustre notamment à Tégyres en 375 av. J.-C., ne faisant qu'une bouchée des féroces Spartiates.

Mais malgré sa réputation d'invincibilité, le corps d'élite va connaître une fin brutale. Il est écrasé en 338 av. J.-C. par Philippe II de Macédoine (et son jeune fils, un certain Alexandre le Grand) lors de la bataille de Chéronée. On dénombre 254 tués dans les rangs du Bataillon sacré. Il paraît que le roi Philippe, ému par l'ardeur des combattants, aurait éclaté en sanglots au crépuscule de la bataille… et se serait écrié, d'après Plutarque: «Périssent misérablement ceux qui soupçonnent de tels hommes d'avoir pu faire ou souffrir rien de déshonnête!»

Protégés par un lion de marbre, 254 corps ont reposé sous terre jusqu'en 1818. | George E. Koronaios via Wikimedia Commons

Les amants tombés au champ d'honneur furent inhumés sur place, dans une sépulture collective gardée par un lion de marbre. On leur avait prédit le repos éternel, mais il ne dura finalement que vingt-deux siècles, un architecte anglais la déterrant en 1818. Quelques coups de pelle plus tard, on exhuma 254 squelettes disposés côte à côte, comme des frères d'armes –et l'histoire du Bataillon sacré pût ressortir de l'abîme des âges.