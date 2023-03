Êtes-vous «l'enfant mot de passe»?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Au sein d'une fratrie, la question de savoir si les parents ont un enfant préféré est souvent un sujet très controversé. Mais bonne nouvelle (ou pas) pour les familles: un TikToker a révélé un moyen infaillible de savoir qui est vraiment le frère ou la sœur favori. De quoi mettre fin au débat.

Comme le rapporte le New York Post, cette tendance sur TikTok propose un test qui vous aidera à découvrir qui est l'enfant préféré des parents en se basant sur les mots de passe choisis par ceux-ci. «Lorsque vous demandez le mot de passe Netflix à vos parents et qu'ils vous répondent le nom de l'un de vos frères et sœurs, sachez que cet enfant est le préféré», explique Alex Griswold, TikToker à l'origine de cette tendance. Visionnée plus de 1,5 million de fois, sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le célèbre dictionnaire anglophone en ligne Urban Dictionary n'aura pas mis longtemps à s'emparer de cette tendance. Selon le site, un «enfant mot de passe» est «un terme argotique désignant l'enfant dont un parent utilise le prénom comme mot de passe en ligne, sous-entendant qu'il est le préféré».

La guerre est déclarée

De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont été stupéfaits par cette révélation et ont pris la parole en commentaires. Si certains ont affirmé que cela prouvait qu'ils étaient en effet l'enfant préféré, d'autres ont complètement déchanté. «Je suis fille unique et je ne suis même pas l'enfant mot de passe», s'est plainte l'une des internautes. Un autre a témoigné: «J'étais le mot de passe de mes parents jusqu'à la naissance de mon frère. Maintenant tout a changé.»

Certains ont préféré jouer la carte de l'humour. «Rien ne fait plus mal que de se faire remplacer par le prénom de son chien», a plaisanté une utilisatrice de TikTok. «Ma sœur est l'enfant mot de passe, mais c'est à moi qu'ils s'adressent lorsqu'ils oublient le code d'accès. Donc je suis en quelque sorte le préféré», ironise un internaute.

Que vous soyez l'«enfant mot de passe ou non», une chose est sûre: la guerre dans les fratries est plus que déclarée.