Une bactérie mangeuse de chair dans nos océans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

Bien que les infections liées à Vibrio vulnificus soient encore rares, des chercheurs viennent de démontrer, une fois de plus, à quel point la santé de la planète est inextricablement liée à la nôtre. Des infections mortelles provenant de cette bactérie mangeuse de chair pourraient se multiplier dans les prochaines années, indique NBC News.

En cause, le dérèglement climatique, qui réchauffe les océans: ceux-ci atteignent des températures favorables au développement de bactéries près des zones côtières. Résultat: Vibrio vulnificus prospère dans des eaux bien plus au nord que d'ordinaire.

L'étude que relate NBC News est parue jeudi 23 mars dans le journal Scientific Report. Elle révèle que les infections causées par cette bactérie sur la côte est des États-Unis pourraient doubler d'ici vingt ans.

Iain Lake, coauteur de ces travaux et professeur de sciences environnementales à l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni, explique que son équipe se focalise sur la bactérie Vibrio vulnificus parce qu'elle réagit à de très faibles changements de température en milieu marin.

NBC News expose ce qu'il y a à savoir sur cette bactérie et les dommages qu'elle peut causer: elle se développe dans des eaux côtières chaudes et peu profondes; c'est pourquoi le nombre d'infections augmente généralement durant l'été; l'infection peut survenir à cause d'une lésion ou d'une coupure qui entre en contact avec l'eau de mer infectée.

Iain Lake qualifie cette bactérie de «sale petite bête», car les infections qu'elle provoque s'étalent rapidement et peuvent occasionner de nombreux dégâts sur la peau. Il ajoute que dans un cas sur cinq, l'infection est mortelle, et que de nombreux patients doivent se faire amputer pour y survivre.

Une bactérie dangereuse et coûteuse

«Les relations entre l'environnement et les agents de maladie sont complexes. Il est important d'être conscient que le monde change et de comment ces changements créent des risques pour notre santé», insiste Elizabeth Archer, chercheuse à l'Université d'East Anglia et autrice principale de cette étude.

La directrice du Harvard Global Health Institute, Louise Ivers, souligne que, bien qu'elles soient peu fréquentes, les infections au Vibrio vulnificus sont très souvent dévastatrices. Elles sont aussi difficiles à soigner et demandent un traitement très coûteux (28 millions de dollars par an aux États-Unis, selon la première étude).

Pour Amy Sapkota, professeure de santé environnementale à l'Université du Maryland, ces études devraient sensibiliser le public et le personnel de santé sur le sujet: «Il est primordial de diffuser des messages de santé publique. Par exemple, quand éviter d'aller se baigner ou alors éviter ces eaux-là si vous avez des plaies sur le corps.»

Si vous avez prévu un séjour sur la côte est des États-Unis, vérifiez bien que vous n'avez pas de coupures avant de vous jeter à l'eau.