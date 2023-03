Ne croyez jamais qu'une chambre d'hôtel est parfaitement propre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Séjourner dans une chambre d'hôtel est généralement synonyme de décompression. Mais seriez-vous toujours aussi détendu si vous saviez le nombre de germes qui vous entourent? Interrogé par The Conversation, un microbiologiste conseille de ne pas se fier à l'apparence flamboyante d'une chambre d'hôtel.

Si vous prenez l'ascenseur pour rejoindre votre chambre, sachez que vous êtes fortement exposé aux germes: pressés quotidiennement par de nombreuses personnes, les boutons de l'appareil constituent l'un des terrains de jeu favoris des bactéries. Utiliser l'ascenseur entraîne donc le transfert de micro-organismes. Risque similaire pour les poignées de portes de l'établissement. Pensez donc à vous laver les mains ou à utiliser un désinfectant avant de vous toucher le visage, de manger ou de boire.

Éviter la contamination

Une fois la porte de la chambre franchie, les risques ne sont pas moins présents, au contraire: le lit peut accueillir des visiteurs indésirables. Une étude réalisée en 2020 a montré qu'après l'occupation d'une chambre d'hôtel par un patient pré-symptomatique atteint du Covid-19, de nombreuses surfaces étaient fortement contaminées par le virus. Les draps, les taies d'oreillers et les dessus de lit étaient particulièrement touchés. Et si les parures sont régulièrement changées, il n'en va pas de même pour les dessus de lit. Ces tissus constituent donc, au même titre que la lunette des toilettes, un abri invisible pour les agents pathogènes.

Les toilettes et la salle de bains sont généralement des environnements moins colonisés par les bactéries. Mais même si ces lieux sont nettoyés plus soigneusement que le reste de la chambre, ils n'en restent pas moins contaminés. Le microbiologiste recommande d'ailleurs de laver le verre mis à disposition par l'hôtel avant utilisation, si ce dernier n'est pas jetable.

Enfin, pour limiter les risques de contamination, évitez de marcher pieds nus et emportez des chaussons. Les tapis et la moquette de l'hôtel sont d'excellents foyers pour les bactéries. Et personne n'aimerait rentrer chez soi avec une infection cutanée.