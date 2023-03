Savez-vous qu'on ne change pas d'heure à la même date qu'en Amérique du Nord?

Temps de lecture: 4 min

Une heure de sommeil en moins ou une heure de plus pour l'apéro? Chaque année, lors du dernier week-end de mars, le changement d'heure peine à mettre tout le monde d'accord.

Si c'est bel et bien une heure de soleil en plus –le soir– que l'on va gagner, dans la nuit de ce samedi 25 au dimanche 26 mars en France, il faut savoir que les dates de ces décalages horaires ne sont pas les mêmes en Europe et en Amérique du Nord. Outre-Atlantique, notamment au Canada et aux États-Unis, le passage à l'heure d'été est en effet intervenu dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars. Pourtant, l'origine de ces changements d'heures au printemps et à l'automne est commune aux deux continents.

Chez nous, la première idée d'un changement d'heure date de 1784 et a été suggérée par Benjamin Franklin. L'inventeur, homme politique et Père fondateur des États-Unis, alors ambassadeur en France, a publié une lettre anonyme dans le Journal de Paris, dans laquelle il conseillait d'avancer l'heure du lever durant l'été, afin de faire des économies d'énergie. Bien que cette requête soit un canular, certains l'ont prise au premier degré.

Première page de la lettre de Benjamin Franklin, parue dans le Journal de Paris en 1784 et publiée en traduction française, mentionnant pour la première fois la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie. | via Wikimedia Commons

L'idée s'essouffle avant d'être à nouveau mise sur le tapis lors de la Première Guerre mondiale. En temps de guerre, les ressources sont précieuses et se raréfient. C'est pourquoi en avril 1916, l'Allemagne est la première à franchir le pas et à instaurer le passage à l'heure d'été. En gagnant une heure de lumière en plus le soir, le pays économise ses ressources en pétrole et charbon, en allumant donc les lumières plusieurs dizaines de minutes plus tard.

Le Royaume-Uni suit rapidement en mai 1916, puis c'est au tour de la France en 1917. L'année suivante, les États-Unis rejoignent à leur tour le mouvement, qu'ils nomment le «daylight saving time». Mais ceux-ci ne l'appliqueront qu'en temps de guerre (en 1918 et de 1942 à 1945), jusqu'à une adoption pour de bon en 1966.

Quand les clubs de golf et les grillades font pression

Plus d'un siècle après les premières expérimentations –et, en France, un abandon en 1945 puis un retour en 1976 à la suite du premier choc pétrolier–, le changement d'heure est aujourd'hui installé dans les habitudes européennes et nord-américaines. Pour l'heure. Mais donc, avec un battement de deux semaines entre les deux continents, au moment de caler sa montre sur l'heure d'été.

Tandis que l'Europe effectue ce changement le dernier week-end de mars, l'Amérique du Nord gagne une heure de soleil supplémentaire le deuxième week-end de mars, et ne la perdra pas avant le premier week-end de novembre, soit une semaine après nous.

Pourtant, cette différence n'a pas toujours été présente. Lorsque la mesure a été réintroduite de part et d'autre, les dates des changements d'heure étaient similaires en Europe et en Amérique du Nord jusqu'en 1986. Mais les États-Unis ont décidé d'opérer des modifications, sous l'impulsion de plusieurs lobbys du commerce.

Le cliché de l'Américain qui grille un bon morceau de viande sur sa pelouse bien taillée, un chapeau de cowboy sur la tête, n'est peut-être pas si éloigné de la réalité que ça. Car c'est bien le lobby du barbecue, très présent aux États-Unis, qui a influencé le passage à l'heure d'été deux semaines plus tôt qu'en Europe, au milieu des années 1980.

«À l'époque, l'industrie du barbecue avait mis en avant le fait qu'un mois d'heure d'été supplémentaire représentait pour elle 200 millions de dollars de ventes de barbecues et de charbon supplémentaires», développe Michael Downing, spécialiste du changement d'heure et auteur du livre Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time, publié en 2005.

Les viandards ne sont toutefois pas les seuls à solliciter le Congrès des États-Unis pour une modification. Le lobby du golf est lui aussi venu appuyer la demande à cette époque, en assurant devant les parlementaires qu'une heure de soleil en plus le soir durant un mois apporterait «400 millions de dollars supplémentaires en ventes de clubs et en inscriptions dans les clubs».

La promesse d'un chiffre d'affaires en hausse pour plusieurs secteurs commerciaux a donc convaincu le Congrès et une nouvelle législation a été adoptée en 1986. Les chambres de commerce et les supermarchés ont eux aussi affiché leur soutien, ces derniers ayant insisté sur le fait que les Américains préfèrent faire leurs courses quand il fait encore jour en sortant du travail.

Un changement d'heure ou un sort

L'heure d'été n'est pas la seule à avoir reçu les foudres des grands groupes de pression états-uniens. En 2005, c'est l'heure d'hiver qui fait l'objet d'une nouvelle demande de décalage, pour qu'elle ne fasse son retour qu'une semaine plus tard. Cette fois, les géants du barbecue et du golf n'y sont pour rien: c'est Halloween qui est en cause.

De manière globale, la date de passage à l'heure d'hiver intervient le dernier week-end d'octobre, systématiquement avant la soirée festive du 31 octobre. Ce détail fait toute la différence. L'industrie des bonbons est en effet venue solliciter le Congrès en 2005, arguant qu'en retardant le changement d'une semaine, Halloween pourrait être célébrée durant l'heure d'été et ainsi offrir aux enfants «une heure de soleil de plus pour aller récolter des sucreries», explique encore Michael Downing.

Cette nouvelle législation est entrée en vigueur en 2007, après deux ans de négociations entre les divers secteurs commerciaux américains. Les compagnies aériennes ont notamment tenté de s'y opposer, en déclarant que le décalage des horaires des vols –fixés depuis des années– leur ferait perdre plusieurs centaines de millions de dollars pour cette seule semaine.

Mais Halloween est une fête très ancrée dans la culture américaine. Des millions d'enfants prévoient leur costume parfois des mois à l'avance et la compétition de récolte de bonbons est sacrée. Il n'a ainsi pas été sorcier de convaincre le Congrès de décaler l'heure d'hiver de sept jours.

De son côté, le Canada s'est par la suite aligné sur les changements de son voisin, après une loi votée en 2006 et entrée en vigueur en 2007. Ce afin de faciliter les échanges entre les deux pays frontaliers. Et si les États-Unis venaient à abandonner le changement d'heure pour conserver celle d'été, comme c'est dans les tuyaux depuis un vote en ce sens du Sénat en mars 2022, il est fort probable que le Canada lui réemboîterait le pas.