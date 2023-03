Une nouvelle série de podcasts pour briser le tabou de la précarité menstruelle

Un fléau encore largement passé sous silence

Avez-vous déjà entendu parler de précarité menstruelle? Si oui, est-ce que vous seriez capable de définir précisément ce que signifie ce terme socio-médical qui touche environ 500 millions de personnes menstruées dans le monde et près de 2 millions de Françaises?

Si tout ceci demeure assez flou, ne vous sentez pas ignares pour autant. Comme tout ce qui est lié aux menstruations et au fonctionnement de l’appareil génital dit féminin, ce sujet demeure tabou. Et ce aux quatre coins de la planète.

Le think and do tank européen IMPACT TANK, qui valorise des innovations sociales positives pour l’ensemble de la société, a entrepris de lutter contre la précarité menstruelle, encore largement qualifiée de fléau pour la santé psychique et physique des personnes concernées.

Impact Tank a mis en place, depuis octobre 2022, un large programme de recherche et de sensibilisation autour de cette thématique trop peu médiatisée.

Le podcast comme outil de dialogue documenté

Parmi les différentes initiatives lancées durant sa campagne, le think tank a noué un partenariat avec la journaliste française Marguerite de Rodellec, qui écrit et coordonne depuis quatre ans le podcast Cheminements, spécialisé dans la santé dite féminine et produit par Medshake Studio.

La journaliste, très engagée pour une approche «sans filtre, sans honte et sans tabou» des expériences de corporéité féminines se lance dans une série de huit épisodes destinés à mettre en lumière l’ensemble des enjeux soulevés par la précarité menstruelle.

Avec une approche aussi libre que documentée, la productrice lauréate du prix du Talent remis par Paroles de Patients en 2021, s’attelle à parcourir des sujets aussi divers que la formation des professionnel.les face à la précarité mensuelle ou la prise en compte de l’endométriose comme objet de santé publique.

L’impossible hygiène féminine pendant les règles

Dans le premier épisode intitulé «Le tabou des règles: briser le silence pour changer la donne», Marguerite de Rodellec donne notamment la parole à Mounia El Kotni, anthropologue en santé de la femme, et à Maud Leblond, directrice de l’association Règles Elémentaires. Cette dernière s’emploie à démonter les idées reçues concernant la précarité menstruelle.

Elle précise que les «femmes en grande précarité» ne sont pas les seules concernées et que les «étudiantes, les travailleuses pauvres, mais aussi celles qui doivent arbitrer entre alimentation et hygiène» souffrent de précarité menstruelle. Ce qui se traduit par la difficulté ou l’impossibilité d’entretenir son hygiène corporelle pendant la période des règles. Les femmes sont ainsi amenées à fabriquer leurs propres protections hygiéniques, sans connaissance des règles d'hygiène pré-requises.

En adoptant une perspective internationale, en se penchant sur la situation des femmes en Côte d’Ivoire, Marguerite de Rodellec donne la parole à Amandine Yao, fondatrice de l’association Gouttes rouges qui démontre que ne pas pouvoir maîtriser et connaître le fonctionnement de son flux entraîne des pertes de confiance en soi et des incertitudes quant à l’avenir chez les jeunes filles. En Côte d’Ivoire, une jeune femme sur dix rate ainsi les cours à cause de ses règles chaque mois, soit 20% de cours manqués dans l’année au total.

La pédagogie au cœur des initiatives soutenues par IMPACT TANK

La précarité menstruelle soulève aussi des questions d’accès aux structures sanitaires et souligne la nécessité de mettre en place des initiatives pour pratiquer davantage de pédagogie. Autant de facettes qui seront abordées dans les prochains épisodes du podcast, tous les lundis.

Pour continuer à soutenir des actions à fort impact autour de cette thématique, IMPACT TANK a sélectionné 14 projets développés dans une dizaine de pays, de l'Espagne au Kenya en passant par la France. Kmerpad propose ainsi de mettre en place une fabrication locale de serviettes hygiéniques lavables, à Douala, au Cameroun, et de les mettre en vente, notamment à destination des personnes vivant en zones rurales.

De son côté, l’association française La Cloche a créé un label sous forme de pictogramme que les commerçants peuvent afficher sur leurs vitrines pour préciser qu’ils peuvent remettre gratuitement des protections aux personnes dans le besoin.

Il ne suffit pas de mettre à disposition des protections hygiéniques pour apprendre à bien connaître son corps et son cycle. En conséquence, les projets lauréats comprennent souvent des formations auprès de divers publics, incluant pour certains les jeunes hommes. L’objectif: sensibiliser le plus grand nombre à cet enjeu de santé majeur et faire que l’expérience des menstruations ne soit plus jamais considérée comme une honte.

Crédit photo: pexels