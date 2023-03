L'alcool commence à disparaître de la culture d'entreprise

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Sabrer le champagne à la fin d'un gros projet, confectionner des cocktails à la fête de Noël du bureau, boire une petite bière entre collègues le vendredi soir... L'alcool a toujours été partie intégrante de la culture d'entreprise.

Dans certaines sociétés, boire de l'alcool fait partie du job en lui-même, constate la BBC: développer des relations clients autour d'un déjeuner arrosé est parfois une tâche à part entière. La pandémie a beau avoir fortement déstabilisé la culture d'entreprise, elle n'a pourtant pas fait disparaître l'alcool (souvenez-vous des apéros Zoom entre amis).

L'alcool représente parfois un véritable rite de passage. La fin des études, l'emménagement dans un nouvel appartement ou encore une naissance: chaque étape de nos vies sont bien souvent accompagnées d'un verre ou deux. Dans le milieu du travail, il permet de créer des liens avec les membres de son équipe, mais aussi de destresser après une longue journée. En Chine, par exemple, boire de l'alcool est devenu un contrat moral: les futurs associés se saoulent ensemble pour devenir amis et développer une confiance mutuelle.

Bien que l'alcool ait une place importante dans la culture d'entreprise, certaines sociétés tendent actuellement à reconsidérer son rôle dans le milieu professionnel.

Pour certains spécialistes, la disparition de l'alcool au bureau n'est pas si surprenante. Malgré son ancrage important, l'alcool peut entraîner des conversations risquées et/ou qui n'ont pas lieu d'être au travail. De plus, un grand nombre de jeunes développent de plus en plus l'envie de normaliser une société sans alcool.

Boire pour s'intégrer

En 2019, une étude de l'Université de Stavanger en Norvège a démontré que la plupart des employés se sentent obligés de boire avec leurs supérieurs. Au Royaume-Uni, une étude de l'Université de Stirling en Écosse démontre que la moitié des personnes interrogées se sentent forcées de boire par leurs collègues et leur famille.

«Bien que cela puisse partir d'une bonne intention, introduire de l'alcool dans tous les événements vient normaliser le fait de boire au travail, développe Emma Catterall, cheffe de recherches chez Drinkaware. Cette habitude exclut les personnes qui ne boivent pas de leur lieu de travail.»

Pour beaucoup, il faut que ça change. Au Royaume-Uni, une étude portée sur 2.000 adultes révèle que 43% d'entre eux ont le sentiment d'être obligés de boire pour socialiser entre collègues. Et 53% admettent ne plus vouloir ressentir cette pression au sein de leur environnement de travail.

Un changement est néanmoins en train de se produire. La BBC explique que, ces dernières années, plusieurs grosses entreprises comme Uber ou Salesforce ont mis en place des actions pour réduire voire bannir l'alcool de leurs bureaux.

«Les choses ont évolué ces dernières décennies. On constate que les entreprises s'éloignent de cette culture de l'alcool pour socialiser, observe Andrew Misell, directeur de l'organisation caritative Alcohol Change UK au Pays de Galles. C'est la reconnaissance des risques sanitaires, mais aussi des comportements déplacés et du harcèlement sur le lieu de travail qui ont permis de faire évoluer les choses.»

Emma Catterall défend également ce changement: «Les activités d'intégration qui ne reposent pas sur l'alcool créent un environnement plus inclusif pour ceux qui ne boivent pas.»

Ne culpabilisez donc plus lorsque vous prendrez un jus de fruit au prochain pot de votre boîte!